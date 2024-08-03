Ван Гаал – о четвертьфинале с Аргентиной на ЧМ-2022: «Я все еще думаю, что нас ограбили»

Экс-тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал не изменил мнения по поводу судейства в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Аргентиной.

Прошлой осенью он обвинил арбитров той игры в помощи аргентинцам.

Аргентина выиграла в четвертьфинале мундиаля в серии пенальти.

В итоге они победили в турнире впервые с 1986 года.

«Я все еще думаю, что нас ограбили. Судьи? Да! Факты налицо.

Я могу показать эти кадры еще 20 раз, и тогда все скажут: «Да, это красная карточка».

Как может быть такое, чтобы аргентинец [Леандро Паредес] бил в сторону нашей скамейки запасных? Такого не должно быть, правда? Это должна быть красная карточка. Ее не дали. Если бы мы играли против соперника в меньшинстве, я думаю, мы бы выиграли.

И я уже молчу о назначенном [в наши ворота] пенальти, но я могу продолжать и продолжать», – сказал ван Гаал.

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