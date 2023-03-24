Ван Гаал сделал выбор между Роналду и Месси

Луи ван Гаал рассказал, кому отдает предпочтение в споре Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Это лучшие игроки своего периода, выбирать между ними сложно.

У Роналду больше титулов. Месси впереди по индивидуальным наградам, но Криштиану более командный игрок.

Так что если нужно сделать выбор, я скорее за команду, чем за отдельного игрока. Месси может быть лучшим футболистом, но нужно играть как команда», – заявил ван Гаал.