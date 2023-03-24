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Ван Гаал сделал выбор между Роналду и Месси

24 марта 2023, 13:42
7

Луи ван Гаал рассказал, кому отдает предпочтение в споре Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Это лучшие игроки своего периода, выбирать между ними сложно.

У Роналду больше титулов. Месси впереди по индивидуальным наградам, но Криштиану более командный игрок.

Так что если нужно сделать выбор, я скорее за команду, чем за отдельного игрока. Месси может быть лучшим футболистом, но нужно играть как команда», – заявил ван Гаал.

  • Месси в декабре впервые стал чемпионом мира.
  • Роналду зимой уехал играть в Саудовскую Аравию.
  • У аргентинца и португальца 12 «Золотых мячей» на двоих.

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Источник: Onda Cero
Отбор ЧЕ-2024 Месси Лионель Роналду Криштиану ван Гаал Луи
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1679655914
Респект ван Гаалу. В футболе подло ставить личные интересы выше командных.
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Ziklop
1679656856
можно сделать и такой вывод, что у этих ребят лучшее время позади!
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Skull_Boy
1679658331
Чего чего плакса командный игрок серьезно и это после позорного бегства из Реала, где у команды был спад и последовала критика, как следовал обиделся словно мелкая девочка, в Ювентус, где и там обосался и полного провала в МЮ, где у него постоянно виноваты тренеры и партнеры по команде и этот укуренный точно футбол смотрит, где с последним просто не продлили контракт и он ушел в другую классную команду, которая показывает, что Барселона без Месси ничто и обыкновенный середняк играющий от обороны со счетом 1-0
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Maxi_7
1679667462
Скорее неправильно перевели - Роналду скорее более универсальный игрок, который адаптируется к игре в любой команде, так он тащил все клубы в которых играл и даже мёртвые Ювентус и МЮ в последних сезонах. Месси же, как мы все и ожидали оказался игроком одной команды и мог выигрывать что-то стоящее с Барсой только когда были в партнёрах - Хави, Иньеста, топовые Бускетс, Алвес, Суарес и Неймар. Как только ушли Хави с Иньестой, свалил Неймар и постарел Суарес, так всё, сразу пошли позорные вылеты в ЛЧ один за другим. Месси может играть только в идеальной команде с идеальными партнёрами, когда другие не играют или игра просто не идёт, он ходит по полю пешком с опущенной головой. Роналду же эту идеальную команду всегда создавал сам своим боевы
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Lipatoff
1679675486
Роналду командный?! Он только пасы просит и обижается, если не дают, даже в случае победы команды))) Ван Гок посмотри сколько Месси асистов сделал и делает, походу за то что опиз#юлились на ЧМ до сих пор обида)))
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