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Владимир Слишкович
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Владимир Слишкович - новости
Женис
Босния и Герцеговина
20 февраля 1983 (43)
Тренер
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Новости
Экс-тренер «Спартака» Слишкович вскоре лишится работы
21 октября
1
Слишкович определил сильнейшую команду в РПЛ
3 октября
5
«Вся Россия знала»: экс-тренер «Спартака» предвидел кризис «Локомотива»
3 октября
4
Фото
Экс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
7 августа
Слишкович назвал игрока «Спартака» с топовой физической готовностью
8 апреля
12
Слишкович сказал, играет ли Карседо на багаже Станковича
7 апреля
6
Экс-тренер «Спартака» заявил, что состав у команды лучше, чем у «Зенита»
7 апреля
15
Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Ливай Гарсия забивает мало голов
24 марта
6
Игроки «Спартака» выступали за отстранение Соболева от команды
23 марта
6
Хохлов оценил спорное высказывание Слишковича: «Что за пессимизм?»
2025.12.22 20:27
2
В «Динамо Мх» приняли окончательное решение по Слишковичу
2025.12.17 10:30
1
В махачкалинском «Динамо» отреагировали на отказ Слишковича
2025.12.16 14:14
Слишкович дал ответ махачкалинскому «Динамо»
2025.12.15 10:38
1
Слишкович прокомментировал информацию о переговорах с «Динамо Мх»
2025.12.12 20:44
1
Экс-тренер «Спартака» прибыл на переговоры с «Динамо Мх»
2025.12.12 20:03
9
«Где-то между Слишковичем и Биджиевым»: оценен тренерский уровень Семака
2025.12.12 13:24
17
Прогноз Слишковича на победителя РПЛ
2025.12.11 22:30
Слишкович – о Новом годе: «Чему радоваться – что смерть стала ближе?»
2025.12.10 22:25
2
Слишкович отреагировал на хамские высказывания Талалаева
2025.12.10 18:32
4
Зобнин дал новую информацию о конфликте Соболева и Слишковича в «Спартаке»
2025.11.22 12:38
3
Талалаев – об экс-тренере «Спартака»: «Честно, я даже не знал его фамилию»
2025.11.18 19:59
4
Шалимов встал на сторону Соболева в конфликте со Слишковичем
2025.11.18 18:43
6
Слишкович ответил на троллинг Соболева: «Не откажусь посмотреть матчи «Зенита» рядом с Александром по телевизору»
2025.11.14 17:12
4
Слишкович объяснил, что такое спартаковский дух
2025.11.13 19:34
Соболев вспомнил, как поиздевался над Слишковичем: «Гениальная история»
2025.11.13 19:30
10
Слишкович ответил на слова Талалаева: «Ты унижаешь своих коллег»
2025.10.27 00:18
4
Слишкович выделил общее между Станковичем и Гаттузо
2025.10.14 16:27
Слишкович оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
2025.10.14 11:16
Слишкович впервые прокомментировал свой уход из «Оренбурга»
2025.10.14 09:31
«Оренбург» рассматривает на замену Слишковичу двух легенд сборной России
2025.10.06 14:06
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