  • Главная
  • Новости
  Слишкович ответил на слова Талалаева: «Ты унижаешь своих коллег»

Слишкович ответил на слова Талалаева: «Ты унижаешь своих коллег»

Сегодня, 00:18

Бывший главный тренер «Спартака» и «Оренбурга» отреагировал на слова Андрея Талалаева.

Главный тренер «Балтики» ранее заявил: «Нравится работать против иностранных тренеров – чем их больше, тем легче нам. Очень любил играть против Слишковича, против Станковича – 3:0 обыграли «Спартак».

– Вам не кажется, что это как-то с издевкой [сказано]? Как бы демонстрирует, что ему легко.

– Как я на это смотрю: так он унижает, например, Черчесова. Потому что три раза моя команда играла против Черчесова: два раза выиграли, один раз – ничья. Ты унижаешь Черчесова, раз ты можешь обыграть Слишковича, а Черчесов не может.

Надо выключить мозг иногда. Мозг должен быть быстрее языка. Надо осторожно говорить.

Не играет тренер – играют игроки. Уровень команд не всегда одинаковый. Моя первая игра в «Спартаке» – 5:1 с «Ростовом» Карпина. Значит, Карпин и Черчесов – маленькие тренеры?

Ты унижаешь своих коллег. Ты думаешь, что, унижая других, ты станешь выше [других]. В футболе это так не работает, не работает так в жизни. Мы должны подавать пример. Спортсмены должны быть примером. Тренер – картинка клуба.

Источник: ютуб-канал «Спартак Шоу»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Слишкович Владимир
