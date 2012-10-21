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Анатолий Байдачный
Новости
Анатолий Байдачный - новости
Россия
1 октября 1952 (74)
Тренер
Статистика
Новости
Байдачный – о 4-м месте Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира: «Кто даст награду русскому?»
29 октября
4
Экс-игрок «Динамо» назвал позором приглашение Шварца
21 октября
12
Бывший тренер «Ростова» оценил выбор нового
17 октября
Дзюбу назвали легендой, сопоставимой со Стрельцовым
8 октября
5
Байдачный назвал футболиста без изъянов
8 октября
Байдачный: «Не переживайте, ФИФА и УЕФА уничтожат себя, и тогда Россия выйдет на первые роли»
31 июля
9
Байдачный – о пенсиях в России: «Не может быть такого в стране с самыми богатыми ресурсами»
16 июля
18
Байдачный: «Россия должна быть великой, а Европу надо презирать»
11 июля
68
Байдачный – о решении «Динамо»: «После этого клуб для меня больше не существует»
11 июня
18
Байдачный – о бане России: «Возможно, мы никогда больше в Европе не сыграем»
7 июня
12
Байдачный – о Шварце в «Динамо»: «Приглашают фашиста, а потом родину продадут?»
20 мая
22
Байдачный поддержал спорный тезис Мостового
17 апреля
1
Байдачный: «Надо, чтобы Россия распоряжалась, кому проводить чемпионаты Европы»
3 апреля
43
«Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм»: Байдачный – о Кордобе
6 марта
5
Байдачный – о росте цен в России: «Поражаюсь такому скотскому отношению»
15 февраля
64
Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Только после извинений ФИФА и УЕФА»
28 января
8
Экс-тренер «Ростова» и «Ахмата»: «По справедливости надо отстранять США, Израиль и Англию»
9 января
6
Байдачный выступил против трансфера Мюллера в «Динамо»
2025.05.02 12:33
1
Байдачный призвал назначить президентом УЕФА россиянина
2025.04.05 17:44
1
Российский тренер потребовал извинений от УЕФА
2025.04.02 16:28
21
Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Перед тварями не надо пресмыкаться никогда»
2025.01.09 13:50
30
Байдачный: «Перед Россией будет преклоняться весь мир»
2024.02.13 15:49
19
Байдачный объяснил феномен тренера «Зенита» Семака
2023.05.08 18:37
3
«Самый трагический финал в истории». Байдачный – о матче Аргентина – Франция
2022.12.19 00:04
Байдачный возглавил «Арарат-Армению». Он не тренировал девять лет
2021.03.24 21:19
Байдачный – о договорном характере матча «Зенита» с минским «Динамо»: «Ой, это полная чушь»
2018.08.21 09:51
8
Байдачный: «Иностранным тренерам плевать на «Зенит». Они подписывают контракт и сваливают отсюда»
2018.08.13 10:17
8
Байдачный: «При Кононове в игре «Ахмата» не было стабильности»
2017.11.02 06:16
2
Байдачный: «Зениту» не хватает игроков уровня Аршавина»
2017.10.16 07:47
7
Байдачный назвал закономерной победу «Арсенала» над «Зенитом»
2017.10.16 06:09
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