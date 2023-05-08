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    Байдачный объяснил феномен тренера «Зенита» Семака

    Бывший тренер «Ростсельмаша» Анатолий Байдачный рассказал, в чем феномен главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    – В чем же феномен Семака?

    – Благодаря своим личным качествам. Он играл и в России, и за рубежом. Везде играл на хорошем уровне. Он – прекрасный воспитанный человек с большой семьей. У него сильные моральные качества. Он – заслуженный человек во всех отношениях.

    • «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
    • Тренер в «Зените» с 2018 года.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.05.2023 18:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9790

      САДЫЧОК 15 часов назад

      Насмешил старый пердун !
      Личным качествам......Семак-это тряпка , в угоду руководству обвинял , выслуживаясь своего игрока ! с таким составом и без тренера легко стать чемпионом Рпл.

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      Рейтинг: +1771

      Suvorov51 15 часов назад

      А кто говорит что .Сегожа плох, просто он попал в помойку, а там не нормалных, начиная от руководства до болел

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      Рейтинг: +681

      somn 16 часов назад

      Уважаю адекватных людей.

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      Рейтинг: +456

      НикКин 16 часов назад

      Благодаря деньгам газпрома и админ ресурсам газпрома ну конечно рфс газпромовский

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