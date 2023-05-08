Байдачный объяснил феномен тренера «Зенита» Семака

Бывший тренер «Ростсельмаша» Анатолий Байдачный рассказал, в чем феномен главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– В чем же феномен Семака?

– Благодаря своим личным качествам. Он играл и в России, и за рубежом. Везде играл на хорошем уровне. Он – прекрасный воспитанный человек с большой семьей. У него сильные моральные качества. Он – заслуженный человек во всех отношениях.