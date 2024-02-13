Байдачный: «Перед Россией будет преклоняться весь мир»

Бывший тренер «Ахмата», «Ростова» Анатолий Байдачный дал прогноз на развитие геополитической ситуации.
– Главное, сейчас в плане здоровья все хорошо?
– Да. И важно сейчас просто радоваться жизни, наслаждаться ей, отдыхать, помогать детям, никому особо не мешать, не лезть ни в какие передряги и интриги. Жить для себя – радостно и счастливо.
Единственное, хочу пожелать нашей родине победы и удачи. Я счастлив, что родился при поколении, которое выиграло войну, и рад, что в старости опять увижу поколение победителей. Уверен, что они победят и весь мир будет опять преклоняться перед Россией.
- 71-летний Байдачный не тренирует с 2021 года.
- Его последним клубом был «Арарат-Армения».
- Байдачный – серебряный призер Евро-1972 в составе сборной СССР.