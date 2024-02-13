Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Байдачный: «Перед Россией будет преклоняться весь мир»

    Бывший тренер «Ахмата», «Ростова» Анатолий Байдачный дал прогноз на развитие геополитической ситуации.

    – Главное, сейчас в плане здоровья все хорошо?

    – Да. И важно сейчас просто радоваться жизни, наслаждаться ей, отдыхать, помогать детям, никому особо не мешать, не лезть ни в какие передряги и интриги. Жить для себя – радостно и счастливо.

    Единственное, хочу пожелать нашей родине победы и удачи. Я счастлив, что родился при поколении, которое выиграло войну, и рад, что в старости опять увижу поколение победителей. Уверен, что они победят и весь мир будет опять преклоняться перед Россией.

    • 71-летний Байдачный не тренирует с 2021 года.
    • Его последним клубом был «Арарат-Армения».
    • Байдачный – серебряный призер Евро-1972 в составе сборной СССР.

    Новости по теме
    Дзюба спрятался в мусорном баке в шоу на СТС 17
    Ловчев назвал причину конфликтов в «Спартаке» 12
    Зарема отреагировала на зарплату Мартинса в «Спартаке» 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2024 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии (28)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Project Бабангида
    1707831481
    папа римский уже с поклонами и на коленях к красной площади движется. в руке библия на груди комсомольский значок
    Ответить
    ramblernasheveverythng
    1707831560
    Я абсолютно погоджуюсь з Анатолієм. Та й багато харків'ян того ж думки. Слава Малоросії та Росії!
    Ответить
    The only one
    1707831877
    Старик на позитиве говорит, а вам лишь бы рисануться, да всё испохабить...
    Ответить
    Давид59
    1707832710
    Преклоняться? Не думаю. Бояться будут. Это мы уже проходили - карибский кризис при Хрущёве. Но проигрывает, как минимум, спорт. Варимся в собственном соку. И конца - края этому не видно.
    Ответить
    САДЫЧОК
    1707837368
    Блин , как радоваться? Яйца подорожали!
    Ответить
    Кузьмич на трибуне
    1707843818
    Молодец Байдачный . Правильно сказал. А все тем кто ещё этого не видит , советую быстрее переобуваться. Мир меняется с такой же скоростью как в1990-1993гг.
    Ответить
    timon2401
    1707845977
    Транспортная компания Joby Aviation запустит "летающее такси" для перевозок жителей Дубая в начале 2026 года. С декабря 2023 АвтоВАЗ решил отказаться от подушек безопасности на автомобиле Лада Веста! Конечно будут бояться, не дай бог мы с нашим "прогрессом" к ним пожалуем))
    Ответить
    qwertyйцукен
    1707846425
    Во дебил.Почти всю жизнь прожил, а ума не нажил.
    Ответить
    VVM1964
    1708189886
    "Свежо придание, но верится с трудом... " (
    Ответить
    Roma56
    1708194344
    Пока что все к этому и идет, но надеюсь наш гарант безопасности после перевыборов отправит на отдых либералов из экономического блока правительства и назначит людей ориентированных на подъем экономики в стране, а не на вредительство
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+