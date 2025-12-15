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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Шинник
Денис Бояринцев
Новости
Денис Бояринцев - новости
Шинник
Россия
6 февраля 1978 (48)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Бояринцев отметил особенность игры «Спартака» при Карседо
21 октября
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
26 сентября
2
Бояринцев высказался об уходе Барко из «Спартака»
25 сентября
6
Фото
«Шинник» назначил экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле
10 июня
2
«Шинник» назначит экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле
8 июня
Бояринцев сказал, кто из игроков «Спартака» подходит для топ-5 лиг
24 мая
Экс-спартаковец допустил победу «Ростова» над «Зенитом»
17 мая
2
Назван момент, предопределивший увольнение Челестини из ЦСКА
9 мая
1
Бояринцев – об амбициях: «Кто не мечтает возглавить «Спартак»?»
2 апреля
Бояринцев определил потолок «Спартака» в РПЛ
15 февраля
5
Бояринцев оценил перспективы нового тренера «Спартака»
19 января
2
«Енисей» определил 5 кандидатов на замену Тихонову
2025.12.15 09:32
Бояринцев объяснил, почему «Спартак» может оставить Романова
2025.12.07 15:27
4
Бояринцев оценил работу Романова в «Спартаке»
2025.11.30 14:01
3
Бояринцев прокомментировал увольнение из «Ротора»
2025.11.25 18:48
4
Бояринцева уволили из клуба Первой лиги
2025.11.24 22:31
2
Бояринцев оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси
2025.11.03 18:22
Бояринцев назвал главную проблему «Спартака»
2025.09.06 13:44
2
Видео
Тренер «Ротора» Бояринцев станцевал после третьего гола в ворота «Торпедо»
2025.08.25 23:11
1
Бояринцев – о работе Станковича в «Спартаке»: «4-5-е места можно занимать и со своими воспитанниками»
2025.06.13 14:14
10
Бояринцев не понимает решение «Спартака» по Станковичу
2025.05.30 13:56
22
Бояринцев назвал главное блюдо на своем новогоднем столе
2024.12.28 14:28
1
Бояринцев назвал команду, которая вылетит из РПЛ
2024.12.19 14:45
1
Бояринцев предложил кандидата на пост спортивного директора «Спартака»
2024.11.13 09:52
5
Бояринцев назвал тренера «Спартака», разрешавшего игрокам пить вино и пиво
2024.10.16 01:00
10
Бояринцев оценил перспективы Пьянича в ЦСКА: «Смущают два момента»
2024.10.15 22:10
2
Бояринцев – о форварде «Зенита»: «Он ни в чем не уступает Соболеву»
2024.08.29 23:23
Бояринцев прокомментировал ситуацию с Соболевым: «Все мосты сожжены»
2024.08.09 12:57
9
Бояринцев в 4-й раз за 5 лет вывел команду из Второй лиги в Первую
2024.06.16 21:02
7
Бояринцев выступил против возвращения Бакаева в «Спартак»
2024.06.14 16:44
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2
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