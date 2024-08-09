Бояринцев прокомментировал ситуацию с Соболевым: «Все мосты сожжены»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о ситуации с 27-летним нападающим красно-белых Александром Соболевым.

«Многие хотят за короткую футбольную карьеру перейти в «Зенит», который много всего выигрывает. Но мне кажется, так себя вести в «Спартаке» – не очень. Нет смысла идти разговаривать со Станковичем, ведь все мосты сожжены и вряд ли Соболева вернут в основную обойму команды.

Но в любом случае Соболев будет востребован в РПЛ. Если у Александра нет варианта вернуться и играть за «Спартак», то пока открыто трансферное окно, надо перейти в другую команду или рассмотреть вариант аренды. А может, найдeт компромисс с руководством «Спартака» и останется в команде. Он, однозначно, останется в РПЛ и будет на виду», – сказал Бояринцев.