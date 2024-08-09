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  • Бояринцев прокомментировал ситуацию с Соболевым: «Все мосты сожжены»

Бояринцев прокомментировал ситуацию с Соболевым: «Все мосты сожжены»

9 августа 2024, 12:57
9

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о ситуации с 27-летним нападающим красно-белых Александром Соболевым.

«Многие хотят за короткую футбольную карьеру перейти в «Зенит», который много всего выигрывает. Но мне кажется, так себя вести в «Спартаке» – не очень. Нет смысла идти разговаривать со Станковичем, ведь все мосты сожжены и вряд ли Соболева вернут в основную обойму команды.

Но в любом случае Соболев будет востребован в РПЛ. Если у Александра нет варианта вернуться и играть за «Спартак», то пока открыто трансферное окно, надо перейти в другую команду или рассмотреть вариант аренды. А может, найдeт компромисс с руководством «Спартака» и останется в команде. Он, однозначно, останется в РПЛ и будет на виду», – сказал Бояринцев.

  • 27-летний нападающий «Спартака» Александр Соболев провел в этом сезоне 1 матч за красно-белых. Позднее он был отстранен от тренировок с основой.
  • Соболев может перейти в «Зенит», но переговоры между клубами застопорились и трансфер до сих пор не состоялся.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Бояринцев Денис
Комментарии (9)
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BarStep
1723198841
Какой нах Зенит?! Зенит - клуб высоких достижений и он приглашает талантливых и перспективных. В провинцию Соболю нужно, в провинцию.. Ну например вернуться в Самару и начать типа с нуля. Тем более КС сейчас в катастрофическом положении
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DVOK68
1723199271
Что с агентом найдут новую команду-нет сомнений.
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ivany4
1723201226
Если бы Соболь и его агент умели думать, то мысли Бояры пришлись бы им кстати. Но думаю не скоро закончится эта Санта-Соболева. Еще в суд не обращались, пора попкорном запасаться.))
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...уефан
1723202687
...всё оно конечно так, но тут необратимость футбольной карьеры Соболева в Спартаке вступает в противоречия с финансовыми и имиджевыми претензиями клуба. Будет всё долго и нудно. И закончится финансовыми потерями для Спартака и профессиональными для Соболева. Скорее всего, данный проект на это и был рассчитан...
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Иван Петров 1986
1723203093
Гнилой вонючий игрочишка очень хочет к своим попасть - к блохастым.
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