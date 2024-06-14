Бояринцев выступил против возвращения Бакаева в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что клубу не стоит возвращать Зелимхана Бакаева.

Ранее сообщалось, что 27-летний полузащитник может войти в сделку по трансферу Александра Соболева в петербургскую команду.

«Он не смог в «Зените» за основу зацепиться, и если «Спартак» ставит перед собой большие задачи, то его возвращение сомнительно. Я помню, моментами он показывал яркую игру, выдавал хорошие матчи, забивал голы, неплохие индивидуальные действия показывал.

Сложно вспомнить у него проявление каких-то лидерских качеств, ему не хватало стабильности. После ухода из «Спартака» прошло много времени, а спортсмены не молодеют. Не знаю, как на его уровень повлияет чемпионат ОАЭ. «Спартаку» надо искать игрока, который заменит «Промеса», минимум такого же уровня.

Нужен футболист, обладающий бомбардирскими и лидерскими качествами. Сложно сказать, сможет ли Зелимхан зацепиться в этот приход за основной состав «Спартака», – сказал Бояринцев.