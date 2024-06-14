Бояринцев выступил против возвращения Бакаева в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что клубу не стоит возвращать Зелимхана Бакаева.
Ранее сообщалось, что 27-летний полузащитник может войти в сделку по трансферу Александра Соболева в петербургскую команду.
«Он не смог в «Зените» за основу зацепиться, и если «Спартак» ставит перед собой большие задачи, то его возвращение сомнительно. Я помню, моментами он показывал яркую игру, выдавал хорошие матчи, забивал голы, неплохие индивидуальные действия показывал.
Сложно вспомнить у него проявление каких-то лидерских качеств, ему не хватало стабильности. После ухода из «Спартака» прошло много времени, а спортсмены не молодеют. Не знаю, как на его уровень повлияет чемпионат ОАЭ. «Спартаку» надо искать игрока, который заменит «Промеса», минимум такого же уровня.
Нужен футболист, обладающий бомбардирскими и лидерскими качествами. Сложно сказать, сможет ли Зелимхан зацепиться в этот приход за основной состав «Спартака», – сказал Бояринцев.
- 27-летний Бакаев сыграл в прошлом сезоне 33 встречи: 25 за «Аль-Вахду» и 8 за «Зенит». В составе команды из ОАЭ он забил 1 гол и отдал 3 передачи.
- Бакаев перебрался в петербургский клуб из «Спартака» в 2022 году.