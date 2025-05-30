Бояринцев не понимает решение «Спартака» по Станковичу

Денис Бояринцев прокомментировал продолжение сотрудничества между «Спартаком» и Деяном Станковичем.

Спартаковцы финишировали на 4-м месте в РПЛ.

Клуб продлил контракт с сербским тренером до 2027 года.

«Неудивительно, что «Спартак» оставил главного тренера-иностранца, который не дал результат. Такая же ситуация была с Абаскалем.

Если бы на месте Станковича был россиянин, его давно бы уволили и смешали с грязью.

Почему-то у руководства есть любовь к тренерам из-за рубежа. Они всегда получают дополнительные шансы.

«Спартак» был хорош в конце осенней части, но игра команды весной – это провал.

Но даже с такой весной Станкович получил карт-бланш. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Бояринцев.