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Бояринцев не понимает решение «Спартака» по Станковичу

30 мая 2025, 13:56
22

Денис Бояринцев прокомментировал продолжение сотрудничества между «Спартаком» и Деяном Станковичем.

  • Спартаковцы финишировали на 4-м месте в РПЛ.
  • Клуб продлил контракт с сербским тренером до 2027 года.

«Неудивительно, что «Спартак» оставил главного тренера-иностранца, который не дал результат. Такая же ситуация была с Абаскалем.

Если бы на месте Станковича был россиянин, его давно бы уволили и смешали с грязью.

Почему-то у руководства есть любовь к тренерам из-за рубежа. Они всегда получают дополнительные шансы.

«Спартак» был хорош в конце осенней части, но игра команды весной – это провал.

Но даже с такой весной Станкович получил карт-бланш. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Бояринцев.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Ротор Бояринцев Денис Станкович Деян
Комментарии (22)
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АК 68
1748604151
Вывел бы Ротор в РПЛ, показал бы себя во всей красе, как тренер,Денис, может и на тебя Спартак обратил бы внимание, а пока приходиться тебе лишь завидовать другим.
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NewLife
1748609093
Идешь по стопам червя и работаешь на помойную букерскую срань из интернета ?
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rash1959
1748609951
Бояра вроде всегда был в адеквате, и вдруг, понесло, наверно бездомные покусали.
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Spartak_forv@
1748610833
Как карикатурные реднеки из «Южного парка» с их «Из-за этих гадов мы без работы».
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Странник 09
1748612260
Как же ты тренируешь Ротор и не понимаешь простых вещей.
Ответить
Странник 09
1748615795
Началася массовая атака на тренера Спартака, ладно пономарь, но Бояринцев играл же в Спартаке, никак заказ газпрома. Интересно сколько ему заплатили?
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Sergey-Shipilov-yandex
1748637057
Если объективно, то в этом году команда выступала стабильнее, чем в прошлом. Уж команды из нижней части таблицы, как правило, выигрывали, кроме самого первого матча с Оренбургом и ключевое поражение от Махачкалы было, которое поставило крест на шансах борьбы за более высокие места. Количество очков за сезон заработано больше, чем в прошлом году. Объективно, команда при Станковиче играла лучше, чем при Абаскале
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Oldtrafford83
1748667362
Денис, пойди покушай, а то разнервничался))
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andr45
1748689019
Вот поэтому ты и будешь прозябать в ПФЛ)
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