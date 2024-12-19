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    Бояринцев назвал команду, которая вылетит из РПЛ

    Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев считает, что «Оренбург» вылетит по итогам сезона РПЛ.

    Команда набрала 8 очков после 18 туров и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

    – У каких команд самые большие шансы на вылет из РПЛ?

    – Сложнее всего остаться в лиге будет «Оренбургу», потому что «Ахмат» уже в прошлом сезоне в подобной ситуации оставался в чемпионате. «Акрон», который только дебютировал в лиге, набрал очки и зашел в первую десятку, команда себя обезопасит.

    «Оренбургу» же будет тяжело выбираться из подвала, команда – явный аутсайдер. «Ахмат», «Факел», «Химки», «Пари НН» еще борются, тут хорошая плотность. Я бы сказал, что «Крылья Советов» тоже имеют шансы на вылет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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