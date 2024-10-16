Бояринцев назвал тренера «Спартака», разрешавшего игрокам пить вино и пиво

Экс-спартаковец Денис Бояринцев оценил заявление Максима Глушенкова об употреблении алкоголя.

– Почему все так возбудились после слов Глушенкова о пиве?

– В этом ничего такого нет. В своe время мировые звeзды из сборных Германии и Англии говорили, что это в порядке вещей. Нет ничего такого в том, чтобы выпить две-три кружки пива после матча.

При Лаудрупе в «Спартаке» после двух тяжeлых тренировок в день разрешалось выпить на ужине пару бокалов пива или вина.

Ничего страшного в этом нет, это определeнное восстановление организма. Нужно пить в меру, ведь футболисты – это тоже люди. Главное, чтобы две-три кружки не превратились в семь-восемь.