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    • Бояринцев назвал тренера «Спартака», разрешавшего игрокам пить вино и пиво

    Бояринцев назвал тренера «Спартака», разрешавшего игрокам пить вино и пиво

    Экс-спартаковец Денис Бояринцев оценил заявление Максима Глушенкова об употреблении алкоголя.

    – Почему все так возбудились после слов Глушенкова о пиве?

    – В этом ничего такого нет. В своe время мировые звeзды из сборных Германии и Англии говорили, что это в порядке вещей. Нет ничего такого в том, чтобы выпить две-три кружки пива после матча.

    При Лаудрупе в «Спартаке» после двух тяжeлых тренировок в день разрешалось выпить на ужине пару бокалов пива или вина.

    Ничего страшного в этом нет, это определeнное восстановление организма. Нужно пить в меру, ведь футболисты – это тоже люди. Главное, чтобы две-три кружки не превратились в семь-восемь.

    • Лаудруп без работы с 2018 года.
    • Он тренировал «Спартак» с сентября 2008-го по апрель 2009-го.
    • После России возглавлял «Мальорку», «Суонси» и команды из Катара.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1729031692
    После употребления пива, да и вообще спиртного они сливают мозги в унитаз
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