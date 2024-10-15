Бояринцев оценил перспективы Пьянича в ЦСКА: «Смущают два момента»

Денис Бояринцев высказался о решении ЦСКА подписать 34-летнего Миралема Пьянича.
«Наверное, для многих переход Пьянича в ЦСКА был неожиданным, поскольку Миралем много поиграл на высоком уровне.
Смущает пограничный возраст, 34 года, и то, что в последнее время он играл в ОАЭ. Мы же понимаем, какой там уровень футбола. Я уверен, что в РПЛ он намного выше. А их чемпионат – это наша Вторая лига.
Вполне возможно, что здесь может повториться история с Маркизио, хотя Пьянич – очень опытный игрок и звезда мирового уровня», – заявил Бояринцев.
- Босниец присоединился к армейцам в качестве свободного агента.
- С ним заключили контракт по схеме «1+1».
- Пьянич уже поучаствовал в 2 матчах ЦСКА.
- Ранее он выступал за «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Лион», «Бешикташ».