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    • Бояринцев оценил перспективы Пьянича в ЦСКА: «Смущают два момента»

    Бояринцев оценил перспективы Пьянича в ЦСКА: «Смущают два момента»

    Денис Бояринцев высказался о решении ЦСКА подписать 34-летнего Миралема Пьянича.

    «Наверное, для многих переход Пьянича в ЦСКА был неожиданным, поскольку Миралем много поиграл на высоком уровне.

    Смущает пограничный возраст, 34 года, и то, что в последнее время он играл в ОАЭ. Мы же понимаем, какой там уровень футбола. Я уверен, что в РПЛ он намного выше. А их чемпионат – это наша Вторая лига.

    Вполне возможно, что здесь может повториться история с Маркизио, хотя Пьянич – очень опытный игрок и звезда мирового уровня», – заявил Бояринцев.

    • Босниец присоединился к армейцам в качестве свободного агента.
    • С ним заключили контракт по схеме «1+1».
    • Пьянич уже поучаствовал в 2 матчах ЦСКА.
    • Ранее он выступал за «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Лион», «Бешикташ».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    neim
    1729021926
    Практически аналогичная история с Барко в Спартаке. Купить купили, а выхлопа ноль.
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