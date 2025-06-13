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  • Бояринцев – о работе Станковича в «Спартаке»: «4-5-е места можно занимать и со своими воспитанниками»

Бояринцев – о работе Станковича в «Спартаке»: «4-5-е места можно занимать и со своими воспитанниками»

Сегодня, 14:14
12

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев отметил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не достиг поставленных перед красно-белыми задач, хотя клуб купил много иностранных игроков.

– Как вам работа Деяна Станковича в «Спартаке». Судя по вашим интервью, у вас есть некий скепсис к его первому сезону в клубе?

– Не сказал бы, что прямо скептически отношусь. Вообще не люблю критиковать коллег по цеху, тренерская работа всегда непростая, тем более в «Спартаке» с его армией болельщиков.

У команды было много легионеров в прошлом сезоне, тренер тоже иностранец, но при этом результат не был достигнут. Вот в таких случаях я считаю логичным задать вопрос, зачем было приглашать столько людей из-за границы. Можно же было своих ребят подтянуть. Понятно, что у «Спартака» всегда есть амбиции и цель бороться за чемпионство, но всe же.

При этом я отношусь к Станковичу без какого-либо негатива, просто высказываю свое мнение как болельщик. Просто суть в том, что четвертые-пятые места можно занимать и со своими воспитанниками. А то, что Деяну дали возможность еще поработать, это здорово.

Я сам как тренер это отлично понимаю, потому что за один год сформировать команду очень сложно, даже если тебе наберут массу звезд. Не всегда звезды с ходу начинают вместе играть. Просто тренер-легионер зачастую делает ставку на легионеров. Возможно, это вопрос ментальности или недоверия к своим воспитанникам.

  • «Спартак» занял 4-е место в РПЛ с 57 очками после 30 матчей. Отставание от 3-й позиции составило 2 очка.
  • В FONBET Кубке России «Спартак» выбыл на стадии финала Пути регионов.
  • Новый контракт Станковича с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ротор Бояринцев Денис Станкович Деян
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Комментарии (12)
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FWSPM
1749813528
можно только осторожно особенно когда воспистанники не свои а засланные из питера
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В "Спартаке" играют прост
1749813917
Бобряринцев это дно
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VVM1964
1749817093
Дурь какая то - "тренер-легионер зачастую делает ставку на легионеров. Возможно, это вопрос ментальности или недоверия к своим воспитанникам"... А Семак "тренер-россиянин" видимо упор на наших делает !)...
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Прокс
1749817578
СраньТак будет занимать 12-15 места и вылетит в ПерДив!!!
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Интерес
1749817698
ВСё делается с прицелом на 20..год.Ну совсем как с многолетним празднованием фальшака в Питере,когда удастся взгромоздиться на вершину пьедестала,это и есть юбилейный год.
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Айболид
1749818548
Какие воспитанники ?! У них самый знаменитый воспитанник - рукоблуд и вор . ШизофреникиСвиносекты-ГлавныйПозорРоссии .
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alex1951
1749822145
Просто надо понять ,что у Станковича сломался Станок....и все из-за саботажников!
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