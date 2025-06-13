Бояринцев – о работе Станковича в «Спартаке»: «4-5-е места можно занимать и со своими воспитанниками»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев отметил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не достиг поставленных перед красно-белыми задач, хотя клуб купил много иностранных игроков.

– Как вам работа Деяна Станковича в «Спартаке». Судя по вашим интервью, у вас есть некий скепсис к его первому сезону в клубе?

– Не сказал бы, что прямо скептически отношусь. Вообще не люблю критиковать коллег по цеху, тренерская работа всегда непростая, тем более в «Спартаке» с его армией болельщиков.

У команды было много легионеров в прошлом сезоне, тренер тоже иностранец, но при этом результат не был достигнут. Вот в таких случаях я считаю логичным задать вопрос, зачем было приглашать столько людей из-за границы. Можно же было своих ребят подтянуть. Понятно, что у «Спартака» всегда есть амбиции и цель бороться за чемпионство, но всe же.

При этом я отношусь к Станковичу без какого-либо негатива, просто высказываю свое мнение как болельщик. Просто суть в том, что четвертые-пятые места можно занимать и со своими воспитанниками. А то, что Деяну дали возможность еще поработать, это здорово.

Я сам как тренер это отлично понимаю, потому что за один год сформировать команду очень сложно, даже если тебе наберут массу звезд. Не всегда звезды с ходу начинают вместе играть. Просто тренер-легионер зачастую делает ставку на легионеров. Возможно, это вопрос ментальности или недоверия к своим воспитанникам.