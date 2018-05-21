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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
4
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
5
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Все новости
21:25
Где смотреть матч «Милан» – «Наполи»: 1/4 финала Лиги чемпионов
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21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
1
21:00
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«Реал» против «Челси»! Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на топ-матч Лиги чемпионов
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
5
20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
1
20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
1
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
5
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
2
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
6
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
8
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
5
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
5
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
9
17:00
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Кто победит в матче «Милан» – «Наполи»? Забьет ли Хвича? Делайте ставки, получив 2000 рублей бесплатно
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
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Вадим Скрипченко - статьи
Тренер
Имя
Вадим
Фамилия
Скрипченко
Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
29 ноября 1975
Статистика
Новости
Статьи
Посты
21.05.2018 14:25
Самый странный тренер в России. Он утопил две команды РФПЛ за два года
Его падение началось с того самого матча против «Терека».
18
23.05.2017 11:00
«Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?
«Крылья Советов» во второй раз в истории отправились в ФНЛ. «Бомбардир» разобрал положительные и отрицательные стороны самарской команды, в городе которой скоро пройдет чемпионат мира-2018.
19
20.01.2017 21:00
«Реал» может продать Роналду в Азию. Скрипченко вызван в полицию из-за матча «Урал» – «Терек». Дайджест событий дня
Рамос оплевал Аспаса. «Спартак» и ЦСКА интересуются Бруно Сезаром. «Манчестер Сити» готов расстаться с Агуэро. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
6
10.11.2016 21:30
Мяч Кубка конфедераций получил странное название. Россия проиграла Катару. Дайджест событий дня
«Спартак» хочет понизить зарплату Боккетти. Тарасов со скандалом угодил в ДТП. Уткин может вернуться на «Матч ТВ». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
9
02.11.2016 21:00
Месси поругался с игроками «Ман Сити». ФИФА запретила играть на новой арене «Зенита». Дайджест событий дня
Смолов выздоровел, но вряд ли сыграет с «Шальке». КДК отменил красную карточку Кержакову. Чалов сделал покер за ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
12
01.11.2016 21:00
Скрипченко покинул «Урал» после скандального матча. Черчесов огласил новый список сборников. Дайджест событий дня
Клубы РФПЛ со следующего сезона смогут пользоваться видеоповторами. Скандальный матч «Урал» – «Терек» уже не без жертв: Скрипченко покинул Екатеринбург. Черчесов назвал фамилии 24 игроков, вызванных на матч с Румынией. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
30.11.2015 18:20
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 17-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 17-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Николай Живоглядов.
6
07.11.2015 11:50
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 15-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 15-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает выпускающий редактор Александр Плеханов.
7
17.10.2015 18:10
«Мы должны быть чемпионом». Как ЦСКА продолжает лидировать в РФПЛ
Одержав победу над «Уралом» (3:2), ЦСКА увеличил отрыв от преследователей до 8 очков. Про новую роль Еременко в команде, лучшем футболе Вернблума и главные события игры ЦСКА против бывшей команды Виктора Гончаренко — в репортаже «Бомбардира».
11
17.10.2015 12:30
Александр Тарханов: «Перед «Уралом» стоит задача обезопасить себя от неприятностей»
Советник президента «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о планах на сезон, будущем Александра Ерохина и посетовал на погоду в Хабаровске.
28.09.2015 23:53
Бить своих, бить чужих. Каким был 10-й тур РФПЛ
О бессрочной забастовке работников «Ростова», драке Лодыгина и Анюкова, дриблинге Беленова и новом белорусском супертренере – в обзоре 10-го тура от «Бомбардира»
2
16.09.2015 00:30
Джеррарда обвинили в расизме. У «Матч ТВ» появился официальный логотип. Дайджест событий дня
«Урал» скоро обретет постоянного тренера. Тьерри Анри вернулся в «Арсенал». Об этом и не только в дайджесте событий дня на «Бомбардире»
5
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