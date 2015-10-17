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    • Александр Тарханов: «Перед «Уралом» стоит задача обезопасить себя от неприятностей»

    Александр Тарханов: «Перед «Уралом» стоит задача обезопасить себя от неприятностей»


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    17.10.2015 12:30
    Советник президента «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о планах на сезон, будущем Александра Ерохина и посетовал на погоду в Хабаровске.

    Советник президента "Урала" Александр Тарханов в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" рассказал о планах на сезон, будущем Александра Ерохина и посетовал на погоду в Хабаровске.

    - Как команда провела перерыв на матчи сборных?

    - "Урал" готовился  к продолжению чемпионата в Екатеринбурге, 9 октября мы сыграли товарищеский благотворительный матч с мини-футбольным клубом "Синара", сейчас настраиваемся на встречу с ЦСКА.

    - Все ли футболисты смогут сыграть против армейцев?

    - Да, по крайней мере, больных у нас в команде точно нет.

    - Страндберг не выйдет на поле по условиям арендного соглашения. Почему он получает так мало игрового времени?

    - Это вопрос в первую очередь к тренерскому штабу. Он хорошо тренируется, однако наставник команды выпускает на поле тех, кто сильнее на данный момент.

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    - Впереди у клуба очень непростой отрезок – за месяц предстоит сыграть с "Зенитом", "Спартаком", соседом по таблице в лице "Ростова" и дважды с ЦСКА. Каковы ваши ожидания от этого периода?

    - Мы понимаем, что будет сложно, соперники очень серьезные. Тем не менее мы рассчитываем брать очки. Будем бороться в каждой игре.

    - Что касается конкретно двух матчей с ЦСКА – в Кубке и чемпионате, что нужно сделать, чтобы отобрать у них очки в лиге и пробиться в ¼ Кубка?

    - Что касается Кубка – то в отдельной игре может произойти все, что угодно. На первый план выходят самоотдача и организация игры, а также дисциплина, так что мы постараемся пройти дальше. Для того, чтобы успешно сыграть в чемпионате, нам понадобится нивелировать сильные стороны ЦСКА и сыграть креативно и нацелено в атаке, попробуем подчеркнуть их игровые слабости. Тренерский штаб готовится к этим поединкам и досконально изучает ЦСКА перед матчем в Кубке, мы будем настраиваться на победу.

    - Урал не проигрывает с 22 августа. Какое психологическое состояние у команды в связи с последними успехами?

    - Все очень просто – когда команда выигрывает, настроение у всех всегда хорошее.

    - Были ли скорректированы в связи с ними задачи на сезон? Планирует ли клуб бороться за еврокубковые места?

    - Нет, такой корректировки не произошло. На данный момент стоит задача набирать очки в каждом матче и обезопасить себя от всяких неприятностей вроде стыковых игр, а потом можно будет задумываться о более серьезных задачах.

    - Почему было принято решение назначить на пост главного тренера именно Вадима Скрипченко?

    - Он работал в штабе Гончаренко, и поэтому президент решил предложить ему пост исполняющего обязанности главного тренера, так как он был хорошо знаком с командой. Дальше последовала серия из трех побед, которая и сняла вопрос.

    - Какая его самая сильная сторона?

    - Как недавно сказал сам Скрипченко – в первую очередь это психология, мотивация футболистов.

    - Что он изменил в тренировочном процессе и подготовке команды?

    - Каких-то принципиальных изменений не произошло. Впрочем, появились некоторые упражнения, которые Скрипченко ввел после своего прихода. Но в целом методика подготовки команды осталась прежней.

    - Ожидали ли вы от него такой успешной серии?

    - Команда у нас хорошая, сыгранная, поэтому сюрпризом это не стало.

    - Каковы планы на зимнее трансферное окно? Если планируется усиление, то какие позиции в первую очередь в приоритете?

    - Работа ведется ежедневно, мы хотели бы приобрести игрока в группу атаки. Также хотелось бы доукомплектоваться и в центре полузащиты. Ищем мы и футболистов на другие позиции, в первую очередь, молодых и перспективных, я плотно взаимодействую с селекционной группой, в том числе мы просматриваем и матчи ФНЛ.

    - Есть ли сейчас конкретные предложения по Заболотному?

    - Он продолжает тренироваться с командой, более точно можно будет что-то сказать ближе к открытию трансферного окна.

    - Рассчитывает ли клуб продлить контракт с Асеведо?

    - Сейчас идет только первая половина чемпионата, поэтому об этом говорить еще рано. Ближе к его окончанию президент клуба обсудит со всеми игроками – продлевать их контракты или прекратить сотрудничество.

    - Что насчет Мартыновича и Бурмистрова? Есть ли вероятность их выкупа?

    - Пока не могу ответить на этот вопрос. По ним решение также будет приниматься в конце сезона.

    - Прорыв Ерохина в этом сезоне заставил говорить о нем футбольную общественность. За счет чего он добился такой прогресса и приглашения в сборную России?

    - Он всегда был очень старательным. К тому же Ерохин всегда очень внимательно слушает тренера и выполняет его установки – будь то Тарханов, Гончаренко или Скрипченко.

    - Каковы, по-вашему, его дальнейшие перспективы? Готов ли будет "Урал" расстаться с ним за определенную сумму?

    - Речи об его уходе не ведется. На данный момент он – игрок "Урала".

    - Какова позиция клуба по отношению к проведению матчей Кубка России в начале декабря?

    - Виталий Мутко уже сказал, что существует вероятность переноса матчей на весну. Если пройдем в четвертьфинал, играть в -35-40 градусов в Уфе или Хабаровске не очень хотелось бы.

    - Насколько вам удобно работать с таким эмоциональным президентом клуба, как Иванов?

    - Григорий Викторович – замечательный человек, с ним приятно работать. Он открытый и честный вне зависимости от того, с кем общается – с игроками, тренерами или сотрудниками клуба.

    - Вмешивается ли он в работу тренерского штаба?

    - Нет, он почти не посещает тренировки. После матчей нередко идет их обсуждение с главным тренером, но это абсолютно нормальная практика.

    - И напоследок вопрос о вашем будущем. Есть ли возможность, что в ближайшее время вы вернетесь к работе главного тренера?

    - Да, вполне. Если, конечно, предложение будет хорошим и будет меня устраивать (смеется).

    "Спартак" - "Локомотив", "Тоттенхэм" - "Ливерпуль", "Интер" - "Ювентус" и другие суперматчи выходных

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт "Урала"
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