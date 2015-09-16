Джеррарда обвинили в расизме. У «Матч ТВ» появился официальный логотип. Дайджест событий дня

«Урал» скоро обретет постоянного тренера. Тьерри Анри вернулся в «Арсенал». Об этом и не только в дайджесте событий дня на «Бомбардире»

«Урал» скоро обретет постоянного тренера. Тьерри Анри вернулся в «Арсенал». Об этом и не только в дайджесте событий дня на «Бомбардире».

Начался групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня 8 матчами стартовали соревнования в группах Лиги чемпионов. В главном для нас матче ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» (0:1). Также мадридский «Реал» разгромил донецкий «Шахтер» (4:0). А матч «Манчестер Сити» и «Ювентуса» закончился победой "Старой синьоры" (2:1)

Результаты остальных игр

Как ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» в Лиге чемпионов

Скрипченко перестанет быть и.о.

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что в скором времени главный тренер команды Вадим Скрипченко лишится своей приставки "и.о.".

"Мы готовы с ним работать и дальше, нас устраивает его подход. В следующем матче он будет работать с приставкой "и.о.", но впоследствии, думаю, он от нее избавится. Повторюсь, нас устраивает то, как он работает", - заявил Иванов.

Отметим, ранее Скрипченко работал в тренерском штабе Виктора Гончаренко в БАТЭ, "Кубани" и "Урале". Самостоятельно возглавлял "Минск", с которым выиграл Кубок Белоруссии.

Тьерри Анри вернулся в «Арсенал»

Знаменитый футболист стал главным тренером молодежной команды клуба. В команде собраны игроки не старше 19 лет.

После завершения карьеры игрока Анри некоторое время работал в качестве эксперта на телеканале Sky Sports.

Стало известно расписание ближайших матчей Кубка России

Игры 1/16 Кубка страны пройдут на следующей неделе в среду и четверг. На этой стадии команды Премьер-лиги поедут в гости к командам низших дивизионов. Самый длинный перелет предстоит «Уфе» - на Сахалин. С полным расписанием игр можно ознакомиться здесь.

Россия и Черногория сыграют в Москве

Матч отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и Черногории перенесен из Санкт-Петербурга в Москву. Изначально встреча должна была пройти на стадионе "Петровский", который вмещает 21 тысячу человек, но в РФС рассудили, что рациональнее использовать "Открытие Арену" на 45 тысяч.

Матч состоится 12 октября и начнется в 19:00.

Диуф обвинил Джеррарда в расизме

Бывший нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф, в настоящий момент выступающий за малайзийский "Сабах", обвинил легендарного полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррарда в расизме.

"Все могли видеть, как Джеррард сделал жизнь для Марио Балотелли в "Ливерпуле" тяжелой. А я предупреждал Марио. "Ливерпуль" — это не тот клуб, который принимает темнокожих игроков дружелюбно.."

Полный текст завяления сенегальца

«Матч ТВ» получил логотип

Сегодня был представлен логотип начинающего вещание в ноябре телеканала "Матч ТВ". Подробнее о нем рассказал генеральный продюсер занимавшейся разработкой логотипа студии Shandesign Сергей Шанович.

"При разработке логотипа использовались идеи шрифтов русского конструктивизма: в формах логотипа присутствуют геометричность, четкое построение, напряжение и динамика и ярко выраженная конструкция формы. В этом мы видим параллель со спортом. Кроме того, “Матч ТВ” — это канал прежде всего о российском спорте. Мы наследники графики конструктивизма. Этот стиль в искусстве абсолютно точно наш, русский, родной. И когда вы видите логотип “Матч ТВ”, то точно понимаете, что этот канал о российском спорте", – сказал он.