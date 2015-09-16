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    Джеррарда обвинили в расизме. У «Матч ТВ» появился официальный логотип. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    16.09.2015 00:30
    «Урал» скоро обретет постоянного тренера. Тьерри Анри вернулся в «Арсенал». Об этом и не только в дайджесте событий дня на «Бомбардире»

    «Урал» скоро обретет постоянного тренера. Тьерри Анри вернулся в «Арсенал». Об этом и не только в дайджесте событий дня на «Бомбардире».

    Начался групповой этап Лиги чемпионов

    Сегодня 8 матчами стартовали соревнования в группах Лиги чемпионов. В главном для нас матче ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» (0:1). Также мадридский «Реал» разгромил донецкий «Шахтер» (4:0). А матч «Манчестер Сити» и «Ювентуса» закончился победой "Старой синьоры" (2:1)

    Результаты остальных игр

    Как ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» в Лиге чемпионов

    Скрипченко перестанет быть и.о.

    Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что в скором времени главный тренер команды Вадим Скрипченко лишится своей приставки "и.о.".

    "Мы готовы с ним работать и дальше, нас устраивает его подход. В следующем матче он будет работать с приставкой "и.о.", но впоследствии, думаю, он от нее избавится. Повторюсь, нас устраивает то, как он работает", - заявил Иванов.

    Отметим, ранее Скрипченко работал в тренерском штабе Виктора Гончаренко в БАТЭ, "Кубани" и "Урале". Самостоятельно возглавлял "Минск", с которым выиграл Кубок Белоруссии.

    Тьерри Анри вернулся в «Арсенал»

    Знаменитый футболист стал главным тренером молодежной команды клуба. В команде собраны игроки не старше 19 лет.

    После завершения карьеры игрока Анри некоторое время работал в качестве эксперта на телеканале Sky Sports.

    Стало известно расписание ближайших матчей Кубка России

    Игры 1/16 Кубка страны пройдут на следующей неделе в среду и четверг. На этой стадии команды Премьер-лиги поедут в гости к командам низших дивизионов. Самый длинный перелет предстоит «Уфе» - на Сахалин. С полным расписанием игр можно ознакомиться здесь.

    Россия и Черногория сыграют в Москве

    Матч отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и Черногории перенесен из Санкт-Петербурга в Москву. Изначально встреча должна была пройти на стадионе "Петровский", который вмещает 21 тысячу человек, но в РФС рассудили, что рациональнее использовать "Открытие Арену" на 45 тысяч.

    Матч состоится 12 октября и начнется в 19:00.

    Диуф обвинил Джеррарда в расизме

    Бывший нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф, в настоящий момент выступающий за малайзийский "Сабах", обвинил легендарного полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррарда в расизме.

    "Все могли видеть, как Джеррард сделал жизнь для Марио Балотелли в "Ливерпуле" тяжелой. А я предупреждал Марио. "Ливерпуль" — это не тот клуб, который принимает темнокожих игроков дружелюбно.."

    Полный текст завяления сенегальца

    «Матч ТВ» получил логотип

    Сегодня был представлен логотип начинающего вещание в ноябре телеканала "Матч ТВ". Подробнее о нем рассказал генеральный продюсер занимавшейся разработкой логотипа студии Shandesign Сергей Шанович.

    "При разработке логотипа использовались идеи шрифтов русского конструктивизма: в формах логотипа присутствуют геометричность, четкое построение, напряжение и динамика и ярко выраженная конструкция формы. В этом мы видим параллель со спортом. Кроме того, “Матч ТВ” — это канал прежде всего о российском спорте. Мы наследники графики конструктивизма. Этот стиль в искусстве абсолютно точно наш, русский, родной. И когда вы видите логотип “Матч ТВ”, то точно понимаете, что этот канал о российском спорте", – сказал он.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33

      Antilimit 16 сентября 2015, 21:19

      Тварь чернозадая,да как ты посмел гнать свою ересь на СтивиДжи?!

      1
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      Рейтинг: +25

      OritanVovka 16 сентября 2015, 09:09

      Надо было называть "МАТ тв". И сразу понятно что именно про Российский футбол ))

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 16 сентября 2015, 02:10

      Что-то совочком попахивает логотип =)))

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      Рейтинг: +11

      scofandr > Ronaldinho R10 16 сентября 2015, 05:09

      Может, это и к лучшему

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      Рейтинг: +25

      timm116 > Ronaldinho R10 16 сентября 2015, 13:23

      Маяковщиной)))

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