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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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Уфа
Омари Тетрадзе
Новости
Омари Тетрадзе - новости
Уфа
Россия
13 октября 1969 (57), Велиспири
Тренер
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Тренер «Уфы» – о решении КДК РФС: «Зачем нас убивать?»
5 мая
4
Видео
Огненная пресс-конференция в Первой лиге: тренер громко кричал и матерился
2025.11.25 17:50
Фото
«Уфа» объявила о назначении нового главного тренера
2025.01.18 14:50
1
Фото
Тетрадзе вернулся в футбол – известен клуб
2024.12.10 19:21
Тетрадзе: «Наступит время, когда все страны будут мечтать сыграть с Россией!»
2024.10.10 19:31
4
Экс-защитник сборной России предложил вернуть на Евро матчи за третье место
2024.07.12 11:44
1
Тетрадзе оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024
2024.07.03 06:35
1
Названы кандидаты на пост главного тренера «Алании»
2023.11.24 09:28
3
Тетрадзе намекнул, что в России игроков ставят в состав «по блату»
2023.11.22 16:37
Тетрадзе сравнил грузинских и российских футболистов
2023.07.31 14:59
Тетрадзе рассказал, что помешало сборной России выиграть ЧМ-1994
2022.07.22 18:12
4
Тетрадзе: «В Европе говорят о Мхитаряне, а про русских – ни слова»
2022.07.22 13:09
2
«Спорт-Экспресс»: Аленичев, Хохлов, Тетрадзе – кандидаты на пост главного тренера «Ротора»
2019.12.10 22:57
1
Директор «Енисея»: «Тетрадзе принял решение остаться на посту главного тренера»
2016.03.30 16:54
2
Капитан «Енисея»: «Это мужской поступок Тетрадзе»
2016.03.28 13:26
1
Тетрадзе останется в «Енисее» по просьбе футболистов
2016.03.28 09:19
Тетрадзе подал в отставку с поста наставника «Енисея»
2016.03.27 16:17
Радимов: «Зенит-2» победил «Енисей» заслуженно»
2016.03.16 21:04
«Енисей» пригласил Бакаева на просмотр
2016.01.06 15:10
В Красноярске ждут отставки руководства "Енисея"
2015.12.24 10:04
4
Тетрадзе: «Сборной России было бы полезно встретиться с топ-командами»
2015.12.12 17:54
Быков: «Я пригласил Тетрадзе в «Енисей»
2015.12.09 18:00
1
Тетрадзе отказался брать Ивахова в штаб «Енисея»
2015.10.28 09:39
Тетрадзе стал главным тренером «Енисея»
2015.10.07 18:27
Тетрадзе прибыл на переговоры с «Енисеем»
2015.10.07 12:29
1
Тетрадзе может возглавить «Енисей»
2015.10.04 19:32
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Тетрадзе: "В гонке бомбардиров я бы поставил на Кокорина"
2015.07.10 00:52
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