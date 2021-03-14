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    Омари Тетрадзе - статистика

    Тренер
    Имя Омари
    Отчество Михайлович
    Фамилия Тетрадзе
    Гражданство Россия
    Дата рождения 13 октября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тобол 3 1 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.03.2021 Тобол 2 : 0 Акжайык
    20.03.2021 Актобе 1 : 1 Тобол
    05.04.2021 Тобол 1 : 1 Астана
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