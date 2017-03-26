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Омари Тетрадзе
Омари Тетрадзе - материалы
Уфа
Россия, Велиспири
13 октября 1969
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Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые защитники
«Бомбардир» продолжает выбирать лучших игроков в истории чемпионата России. Теперь предлагаем проголосовать за лучшего правого защитника.
26.03.2017 16:10
24
Джеррард может вернуться в «Ливерпуль». Озил – лучший игрок Германии. Дайджест событий дня
Сборная России прилетела во Францию не в полном составе. «Реал» хочет купить Куртуа. «Енисей» лишился главного тренера. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
27.03.2016 21:30
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01:39
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00:50
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Антони уходит из «МЮ» в аренду: известен клуб
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Реакция Осинькина на отказ Мендеса возвращаться в «Крылья Советов»
10:20
Месси забил в товарищеском матче с «Америкой»
10:12
Станкович покинул сборы «Спартака», Хусанов подписал контракт с «Сити», Анчелотти могут уволить из «Реала» в феврале и другие новости
01:39
Примера. «Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» (1:1)
00:59
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00:50
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Серия А. Лукаку принес «Наполи» волевую победу над «Аталантой» (3:2)
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