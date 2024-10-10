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    • Тетрадзе: «Наступит время, когда все страны будут мечтать сыграть с Россией!»

    Тетрадзе: «Наступит время, когда все страны будут мечтать сыграть с Россией!»

    Бывший игрок сборной России Омари Тетрадзе высказался об отсутствии соперников у команды на октябрьском сборе.

    «Был бы абсурд, если сборная России играла бы с «людьми из Пакистана».

    Несмотря на то что мы находимся под санкциями, это не говорит, что со сборной России так можно обращаться. Это уже какое-то неуважение. Карпин все правильно сказал, такие матчи лучше не играть.

    Какой смысл играть с клубами, тем более с медийными командами? Это же сборная России! У нас есть своя планка, которую нельзя опускать.

    Думаю, придет время, когда все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России. Это время наступит!» – сказал Тетрадзе.

    • Сегодня россияне провели открытую тренировку на «ВТБ Арене».
    • Россия в ноябре планирует сыграть с Сирией и Туркменистаном.
    • Команда отстранена от официальных матчей с 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    1728578412
    Конечно,наступит,после установления нового мирового порядка.Я этого уже не увижу,но те,кто 60-,дождутся.На более раннее рассчитывать не приходится.Как там классик говаривал :"Крот истории роет медленно,но он роет".
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