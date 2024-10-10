Тетрадзе: «Наступит время, когда все страны будут мечтать сыграть с Россией!»

Бывший игрок сборной России Омари Тетрадзе высказался об отсутствии соперников у команды на октябрьском сборе.

«Был бы абсурд, если сборная России играла бы с «людьми из Пакистана».

Несмотря на то что мы находимся под санкциями, это не говорит, что со сборной России так можно обращаться. Это уже какое-то неуважение. Карпин все правильно сказал, такие матчи лучше не играть.

Какой смысл играть с клубами, тем более с медийными командами? Это же сборная России! У нас есть своя планка, которую нельзя опускать.

Думаю, придет время, когда все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России. Это время наступит!» – сказал Тетрадзе.