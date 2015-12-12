Тетрадзе: «Сборной России было бы полезно встретиться с топ-командами»

Бывший игрок сборной России Омари Тетрадзе в преддверии жеребьевки основного турнира Евро-2016 заявил, что нашей национальной команде было бы полезно сыграть с топ-командами.

«Начнем с того, что на чемпионат Европы слабые соперники не попадают. Все команды там заслуживают уважения. Конечно, есть удобные соперники для нас, а есть не очень удобные. Но все равно с ними нужно будет играть. Я считаю, что чем сильнее будет соперник, тем более сконцентрированными и собранными будут наши футболисты с первых игр.

Понятно, что нежелательно, чтобы к нам в группу попали ведущие команды. Хотя я, например, с удовольствием хотел бы видеть в одной группе с нами немцев, испанцев или англичан. Это было бы полезно, чтобы увидеть, как мы будем выглядеть на их фоне. Если они к нам попадут, то играть со всеми можно. Пускай они думают, как против нас играть. Ведь сейчас мы тоже неплохо выглядим, в последних матчах показали достойную игру», – сказал Тетрадзе.