Тетрадзе стал главным тренером «Енисея»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Омари Тетрадзе назначен главным тренером красноярского «Енисея». Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

«Мы в среду договорились, и я подписал контракт с «Енисеем» до конца сезона. Команда стартовала неважно, поэтому главная задача — выкарабкаться из этой ситуации и постараться выступить лучше, чем в прошлом году. По окончании сезона будем смотреть дальнейшие перспективы сотрудничества», – сообщил специалист.

На данный момент клуб занимает 16-е место в таблице ФНЛ, имея в своем активе 14 очков.