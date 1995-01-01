Обзор БК Betwinner

Букмекерская контора Betwinner ведет свою деятельность в онлайне с 2018 года. Компания зарегистрирована на Кипре и работает по лицензии Кюрасао. Это типичный оффшорный букмекер, запрещенный в РФ из-за отсутствия соответствующей лицензии. Но сам букмекер не имеет ничего против игроков из СНГ. Сайт Betwinner и его рабочие зеркала переведены на множество языков мира, среди которых есть русский, украинский, казахстанский. Также у БК есть русскоязычные аккаунты в соцсетях и канал в Телеграм. Пообщаться с сотрудником саппорта также можно на русском.

На международном рынке бренд Betwinner известен и узнаваем. БК предлагает большой выбор видов спорта в линии и в лайве, высокие коэффициенты, разнообразную бонусную программу (в том числе, приветственный бонус на депозит до 25 000 р.). Ставить можно не только на главном сайте, но также в мобильной версии и приложениях для iOS и Android. Для открытия счета доступно множество мировых валют, а также крипта. Поклонники других азартных развлечений также будут удовлетворены сервисом Betwinner – здесь предлагаются казино, TV-игры, виртуальный спорт, бинго, покер и несколько видов тотализатора.

Несмотря на довольно молодой возраст, БК имеет много клиентов, что говорит о ее надежности. Конечно, железная репутация у Betwinner еще не сформировалась, и в интернете то и дело встречаются жалобы на порезку лимитов или коэффициентов у успешных игроков. Кроме того, проблемы у игроков возникают при идентификации, которую БК осуществляет лишь на стадии вывода денег. До тех пор беттеры могут беспрепятственно открывать и пополнять счета, делать ставки, активировать и отыгрывать бонусы. Впрочем, все жалобы на Betwinner – стандартные, ведь найти букмекера по сплошь положительными отзывами в наши дни невозможно.

В этом обзоре мы детально расскажем обо всех особенностях работы БК Betwinner. Вы узнаете, как попасть на сайт, как пройти регистрацию и верификацию, где скачать и как пользоваться мобильным приложением, на какие события поставить и как получить бонус.

Официальный сайт и зеркало Betwinner

Главный веб-портал букмекера Betwinner работает в доменной зоне .com. Как вы уже наверняка поняли, с территории России напрямую зайти на сайт betwinner.com не удастся – вы увидите сообщение о том, что ресурс заблокирован.

Для обхода блокировок игрокам приходится искать различные способы. Самый удобный – зеркало Betwinner. Это точная копия официального сайта по интерфейсу и функционалу с отличающимся адресом. На момент написания материала (ноябрь 2022 г.) работает зеркало по адресу betwinner-475046.top. Со временем зеркала также попадают под блокировку, поэтому администрация БК регулярно создает новые дубликаты.

Найти актуальное и рабочее зеркало «Бетвиннер» можно следующими способами:

Запрос в поисковике. Просто наберите «Зеркало Betwinner на сегодня» или другой похожий запрос и просмотрите первые 5-6 результатов выдачи. Актуальное зеркало вы всегда найдете на нашем сайте.

Руссскойязычный телеграм-канал t.me/BetWinner_Ru. Помимо ссылок на зеркала, здесь всегда есть новости и актуальные бонусные предложения.

Группы БК в соцсетях. У Betwinner есть страницы в «ВКонтакте» и нескольких запрещенных в РФ соцсетях, а также аккаунт в Twitter.

Обратиться в службу поддержки по почте support@betwinner.com. Обычно ответ с рабочей ссылкой на зеркало приходит в течение 30-40 минут.

Также для преодоления блока игроки могут использовать VPN-сервисы или скачать мобильное приложение Betwinner. Недостаток первого способа – сильное замедление работы сайта. Во втором случае ставки придется делать с телефона или планшета, так как программы для ПК у Betwinner нет.

Официальный сайт и все его зеркала выполнены преимущественно в зелено-белых тонах. Оформление напоминает другого топового букмекера – bet365. Что касается расположения блоков и навигации, то Betwinner использует тот же программный продукт, что и 1xBet, так что в этом смысле сайты идентичны.

В правой части главной страницы – кнопки входа и регистрации, смена языка (доступно более 50 вариантов) и часового пояса, заказ обратного звонка, смена настроек портала (формата коэффициентов, названия маркетов и т.д.). После авторизации здесь будет значок личного кабинета, кнопки сообщений и пополнения счета, баланс.

В топе также находятся основные игровые кнопки:

«Линия»;

LIVE;

Win Games (различные игры от «Бетвиннер»);

«Киберспорт»;

Promo (бонусы и акции);

«Еще». Отсюда можно перейти к казино, лайв-казино, тотализаторам, бинго и прочим азартным развлечениям, помимо беттинга. В этом же разделе – кнопки «Результаты» и «Статистика».

Слева в столбик перечислены доступные виды спорта. Центральный блок полностью занят событиями – текущими или предстоящими (в зависимости от выбранного в топе режима). Есть строка поиска по названию команд или турнира.

Справа внизу закреплена кнопка онлайн-чата службы поддержки. Также в правой части экрана формируется купон ставки. В «подвале» страницы традиционно собраны все информационные разделы, дополнительные кнопки основных разделов (линия, Live, казино), а также ссылки на приложения и соцсети.

Регистрация, идентификация и личный кабинет

Регистрация в Betwinner полностью повторяет аналогичную процедуру в 1xBet. Пройти ее можно и на главном сайте, и на мобильном, и в приложении. Рассмотрим создание аккаунта с главного сайта:

Нажмите желтую кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу. Выберите один из 4 предложенных способов: в 1 клик, по номеру телефона, по e-mail или через соцсети. Быстрее всего создать аккаунт первым или вторым способом. При этом ваш профиль останется почти пустым, его придется заполнять позже.

После выбора способа заполните предложенные графы и выберите слева от формы приветственный бонус – на спорт или на казино. Также можно выбрать пункт «Отказаться от бонусов» – при этом у вас все равно останется возможность получить подарок позже в личном кабинете. При необходимости подтвердите регистрацию. На экране будут появляться подсказки. Например, при регистрации по телефону на ваш номер придет смс с паролем – его нужно ввести в графу «Код подтверждения» и нажать «Подтвердить». Введите промокод при наличии и подтвердите согласие с правилами БК, поставив чекбокс. Нажмите «Зарегистрироваться». На ваш номер телефона придет новое смс с регистрационными данными. Логин (он же номер счета) нужно просто запомнить или сохранить, а вот пароль можно изменить в ЛК.

Чтобы попасть в личный кабинет, нажмите на изображение человеческой фигуры справа вверху (где раньше была кнопка регистрации). Прежде всего, рекомендуем заполнить личные данные – это основная часть идентификации в «Бетвиннер».

Иногда при выводе средств БК может запросить у игрока фото, скан-копию, селфи с паспортом или другие документы, подтверждающие личность и место проживания. Как нам сообщили в саппорте, все это происходит в индивидуальном порядке на усмотрение администрации.

Слева вверху в ЛК отображен процент заполненности профиля, состояние баланса и количество бонусных баллов. Также из профиля можно пополнить счет и вывести средства, просмотреть историю ставок и историю переводов, ознакомиться с доступными бонусами и подарками, условиями акции «Приведи друга» или перейти на страницу «Поддержка» (здесь можно написать запрос администратору, заказать обратный звонок или открыть чат). Все эти вкладки расположены в левой части страницы.

Ввод и вывод средств

Открыть счет в букмекерской конторе Betwinner можно в разных валютах. На выбор предлагаются десятки вариантов, среди которых российский и белорусский рубль, доллар США, евро и т.д. Количество платежных методов также велико и зависит от выбранной валюты и региона.

Чтобы перейти к внесению депозита, нажмите кнопку «Пополнить счет» на главной странице или в меню профиля. Для российского рубля предлагаются следующие «платежки»:

карты «Мир», Visa, MasterCard, Maestro;

электронные кошельки Piastrix, MuchBetter;

электронные ваучеры Jeton Cash;

криптовалюта (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple и несколько десятков других).

Также беттеры имеют право сделать свой аккаунт мультивалютным. Активировать данную функцию можно в персональном кабинете во вкладке “Настройки аккаунта”. Основная валюта счета останется неизменной, но дополнительно можно открыть до 5 счетов в других валютах.

Минимальная сумма депозита зависит от выбранного метода. Например, для карт «Мир» и Maestro – 500 р., а для Visa и MasterCard – 1000 р. Деньги зачисляются мгновенно и без комиссии.

Для вывода можно использовать те же платежные системы, что и для депозита, плюс популярный у российских пользователей кошелек Qiwi и систему Payeer. Минимальная сумма также зависит от выбранной «платежки»: например, для MuchBetter – 100 р., а для карт «Виза» и «Мастеркард» – 3000 р.

В правилах сказано что выводить можно только теми способами, которыми ранее совершалось пополнение. При снятии денег на карту возможны задержки до 3 банковских дней, но на практике такое происходит редко. В большинстве случаев деньги попадают на ваше платежное средство за 20-30 минут максимум.

Приложения и мобильная версия

Для беттеров, предпочитающих ставки с телефона, у «Бетвиннер» есть мобильная версия и приложения на iOS и Android. Софт под компьютеры и ноутбуки не разработан.

Мобильная версия загружается автоматически при входе на сайт или зеркало БК со смартфона. Если этого не произошло, пролистайте страницу до «подвала» и нажмите «Мобильная версия». Также просмотреть интерфейс мобильного сайта можно с десктопной версии.

Особенность версии для смартфонов – вертикальная ориентация. Кнопки входа и регистрации остаются справа вверху, а все остальные игровые разделы закреплены на нижней панели:

«Спорт» – внутри есть две вкладки: прематчевая линия или Live;

«Казино» – переход к слотам и автоматам;

«Купон» – здесь отображается ваша ставка;

«Войти» – еще одна форма авторизации;

«Меню». Здесь собраны все остальные разделы и настройки – от выбора языка до результатов, статистики и лайва.

Вверху собраны рекламные баннеры. Центр страницы занимают топ-события. В «подвале» находятся все информационные разделы, ссылки на соцсети и приложения.

Мобильные приложения для iOS и Android следует загружать только с сайта БК. Рекомендуем зайти на Betwinner с того устройства, на котором будет использоваться софт. Пролистайте главную страницу до самого низа и выберите нужную версию софта. На открывшейся странице будут пошаговые инструкции и подробное описание софта. Программа для Android загружается напрямую с сайта, при нажатии на ссылку для iOS вы будете переброшены в магазин AppStore.

Установка классическая, а после завершения инсталляции программа откроется автоматически. Заново регистрироваться в приложении не нужно – используйте те же данные, что на главном сайте или в мобильной версии. Приложение не блокируется и доступно для беттеров из России круглосуточно. Его функционал идентичен другим платформам: можно пополнять счет и выводить средства, ставить на любые события, смотреть видеотрансляции, получать бонусы, общаться с саппортом и т.д.

Линия, LIVE и коэффициенты

Выбор событий и маркетов в Betwinner очень широк. Все ставки поделены на 4 вкладки:

линия;

live;

киберспорт;

тото.

В двух первых категориях предлагается более 40 видов спорта. Среди них не только популярные, но и множество редких разновидностей вроде пелоты, кейрина, троттинга, скачек или кабадди. Выбор матчей намного ниже, чем в футболе и теннисе, что объясняется небольшим потоком ставок, но разнообразие впечатляет. Также принимаются ставки на разные настольные и не только игры – карточные (сека, карточный дурак, карточный футбол и т.д.), морской бой, дартс-лайв, русское лото, кости и прочие.

Предлагается много аутрайтов (долгосрочных пари) в разных видах спорта, а также на неспортивные события. Например, в линии есть ставки на «Евровидение», на политику, на результаты кинопремий, ТВ-шоу в разных странах мира. Можно заключать пари даже на рыбалку.

Большинство киберспортивных событий собрано в соответствующем разделе «Киберспорт». Здесь представлены пари не только на топ-дисциплины (Counter-Strike, Dota 2, LOL и другие), но также на симуляторы спортивных игр, файтинги, головоломки, приключения. Кроме того, в обычной линии и Live есть подразделы «Киберстрим», где предлагаются ставки на виртуальные футбол, хоккей, баскетбол. Также в линии вы найдете так называемую «Киберзону» – здесь просто огромный выбор стаовк на различные игры: от Angry Birds до кибервелоспорта, от Tekken до виртуального настольного футбола.

Маржа зависит от популярности турнира и престижности спортивной дисциплины. Как и в подавляющем большинстве БК, наиболее высокие коэффициенты предлагаются на футбол. В топ-матчах и турнирах маржа выставляется на уровне 2-3%. Менее престижные первенства маржируются в 5-6%.

Также заманчивые коэффициенты предлагаются в теннисе. В ведущих турнирах комиссия БК не превышает 4%. На соревнованиях уровня челленджеров и фьючерсов этот процент, понятное дело, увеличивается примерно в 2 раза.

Маржа на хоккей довольно высокая. Даже в топовых лигах вроде НХЛ и КХЛ процент букмекера составляет около 5-6%. То же самое можно сказать о баскетболе, где маржа на НБА и Евролигу достигает 6% на отдельные маркеты. В менее престижных хоккейных и баскетбольных соревнованиях эти цифры растут вплоть до 10%.

Предлагается большой выбор тотализаторов. Помимо привычной для игроков офшоров «пятнашки», есть тото на футбол, хоккей, баскетбол, киберфутбол. Данному виду пари посвящен отдельный раздел.

На сайте БК «Бетвиннер» есть видеотрансляции матчей. Их достаточно много в ведущих видах спорта. Если видеострима нет, его заменяет графическая трансляция zone. Также для каждого поединка представлена статистика. Для многих матчей доступна услуга кэшаута (досрочного выкупа пари).

Бонусы

Еще одна сильная сторона «Бетвиннер» – бонусы. Все они собраны на вкладке Promo. Букмекер предлагает:

Бонус на 1-й депозит (для спорта или казино). Спортивный бонус – это 125% к пополнению счета до 25 000 р.;

Кэшбеки. Сюда относятся спортивный еженедельный кэшбек 3% (до 61 349 р.), VIP-кешбэк в казино и 25% за пополнение с помощью Jeton, AstroPay card или Papara.

Акции. WORLD CUP WINNER – розыгрыш крутых призов за ставки на чемпионат мира по футболу 2022; «Большой матч» – 100% возврат суммы до 610 р. в случае проигрыша ставки на точный счет в определенных играх; «Сухая ничья» – до 1220 р. за счет 0:0 в первом тайме при ставке на П1 или П2 и другие предложения.

Специальные предложения БК. «Экспресс дня», бонус за серию неудачных ставок, 100% страховка ставок. персональные подарки к Дню рождения, магазин промокодов (обмен бонусных баллов, полученных за активность на сайте, на вращения в казино и фрибеты в БК).

Бонусы для казино. На первый депозит, в день рождения и прочие.

Одна из самых популярных акций – бонус на депозит для новых клиентов до 25 000 рублей. После регистрации пополните счет и получите процент от суммы на бонусный баланс (не более 25 000 р.).

Размера подарка зависит от суммы пополнения:

100% бонус – за депозит до 4999 р.;

110% – от 5000 до 9999 р.;

115% – от 10000 до 14999 р.;

120% – от 15000 до 19999 р.;

125% — свыше 20 000 р. (максимальный подарок – 25 000 р.).

Бонус нужно отыграть в течение 30 дней. Для этого проставьте полученную сумму в 10-кратном размере экспрессами в прематче или лайве. В каждом экспрессе должно быть не менее 3 событий с коэффициентами 1.5. Если хотя бы по одному событию в экспрессе дан возврат, ставка не идет в зачет отыгрыша. В случае успешного выполнения условий на основной счет будет переведен остаток с бонусного счета, но не более той суммы, что вы получили вначале за пополнение.

Служба поддержки

Способов связи с саппортом букмекера также хватает. Вес они перечислены в разделе «Контакты» на главной странице сайта:

онлайн-чат (закреплен в правом нижнем углу);

телефон – 88007773754;

почта для общих вопросов – support@betwinner.com;

почта службы безопасности – security@betwinner.com;

э-мейл для жалоб – complaints@betwinner.com.

В разделе «Контакты» также есть форма обращения. Введите ваше имя, e-mail и подробно опишите проблему. К вам непременно придут с фидбеком.

Похожая форма есть также в профиле – в разделе «Поддержка». Здесь нужно лишь описать свою проблему и отправить ее администратору. Здесь же можно заказать обратный звонок на свой номер.

Заключение и отзывы

Подводя итоги и проанализировав отзывы беттеров, можно назвать ключевые плюсы и минусы Betwinner. Первых будет больше:

современный сайт с большим количеством языковых версий;

простая регистрация;

быстрая верификация (БК требует загрузку документов лишь выборочно – зачастую достаточно лишь заполнить профиль);

наличие мобильной версии и приложений для iOS и Android;

очень мощная линия с широчайшим выбором спортивных и неспортивных ставок;

высокие коэффициенты на топ-события (да и на смоллмаркетах котировки не сильно проседают);

максимально разнообразная и насыщенная бонусная программа;

большое количество способов связи с саппортом и быстрый фидбек;

огромный выбор азартных развлечений помимо беттинга (казино, покер, тотализатор, игры).

К минусам стоит отнести:

отсутствие приложения для Windows и MacOS;

не очень большое количество платежных методов для внесения депозита из РФ (по сути, только банковские карты пользуются популярностью);

санкции, применяемые к слишком успешным игрокам (порезки счетов, коэффициентов, лимитов).

FAQ

Есть ли бонус за регистрацию в Betwinner?

Бездепозитный бонус за саму регистрацию не предусмотрен. Однако БК предлагает всем новым игрокам бонус на первый депозит до 25 000 р. Кроме того, у «Бетвиннер» предусмотрено большое количество других подарков и акций.

Где найти зеркало Betwinner?

Актуальное зеркало «Бетвиннер» можно найти на нашем сайте, в телеграм-канале t.me/BetWinner_Ru или в поисковой выдаче по соответствующему запросу.

Можно ли пройти регистрацию в БК Betwinner из России?

Контора не препятствует регистрации беттеров из России. Проблемы могут возникнуть на стороне самих игроков, так как Betwinner – оффшорный букмекер, не имеющий российской лицензии. Сайт подвергается блокировке, поэтому игроки вынуждены искать альтернативные способы входа – зеркало, VPN, мобильное приложение. Если вам удалось зайти на сайт или в приложение, проблем с регистрацией и верификацией не должно возникнуть.