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    Болгария. Первая лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 18 тур
    14 декабря, четверг 18:30 ЦСКА 1948 1:0 Арда
    27 ноября, понедельник 18:30 Локомотив 2:2 Левски
    27 ноября, понедельник 16:15 Лудогорец 2:3 Славия С
    26 ноября, воскресенье 18:45 Черно Море 3:2 Крумовград
    25 ноября, суббота 18:30 ЦСКА 2:0 Этыр
    25 ноября, суббота 16:00 Ботев 2:1 Пирин
    25 ноября, суббота 13:30 Ботев Враца 2:0 Локомотив Пл
    24 ноября, пятница 18:30 Берое 2:1 Хебар
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 20 тур
    11 декабря, понедельник 18:30 Берое 0:0 Этыр
    11 декабря, понедельник 16:00 Локомотив Пл 3:0 Пирин
    10 декабря, воскресенье 18:45 ЦСКА 0:1 Лудогорец
    10 декабря, воскресенье 16:00 Ботев 1:0 Хебар
    10 декабря, воскресенье 13:30 ЦСКА 1948 0:3 Крумовград
    9 декабря, суббота 18:30 Ботев Враца 0:1 Левски
    9 декабря, суббота 16:00 Черно Море 3:0 Славия С
    9 декабря, суббота 13:30 Локомотив 0:1 Арда
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 19 тур
    3 декабря, воскресенье 18:45 Крумовград 1:0 Берое
    3 декабря, воскресенье 16:15 Лудогорец 5:0 Ботев Враца
    3 декабря, воскресенье 13:45 Пирин 1:1 Локомотив
    2 декабря, суббота 18:30 Левски 3:0 Локомотив Пл
    2 декабря, суббота 16:00 Этыр 1:2 Черно Море
    2 декабря, суббота 13:30 Хебар 1:3 ЦСКА 1948
    1 декабря, пятница 18:30 Славия С 1:1 ЦСКА
    1 декабря, пятница 16:00 Арда 0:2 Ботев
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 3 тур
    27 ноября, понедельник 13:45 Арда 0:3 ЦСКА 1948
    2 ноября, четверг 19:00 Славия С 0:2 Лудогорец
    1 ноября, среда 18:00 Этыр 0:1 ЦСКА
    31 июля, понедельник 21:15 Локомотив Пл 4:0 Ботев Враца
    30 июля, воскресенье 21:15 Левски 6:0 Локомотив
    29 июля, суббота 21:15 Пирин 0:0 Ботев
    29 июля, суббота 19:00 Хебар 1:0 Берое
    28 июля, пятница 21:15 Крумовград 1:3 Черно Море
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 17 тур
    12 ноября, воскресенье 19:00 Этыр 0:4 Лудогорец
    12 ноября, воскресенье 16:30 Левски 1:1 Ботев
    12 ноября, воскресенье 14:00 Крумовград 1:4 ЦСКА
    11 ноября, суббота 18:45 Арда 1:0 Берое
    11 ноября, суббота 16:15 Пирин 2:1 ЦСКА 1948
    11 ноября, суббота 13:45 Хебар 1:1 Черно Море
    10 ноября, пятница 18:30 Локомотив Пл 2:1 Локомотив
    10 ноября, пятница 16:00 Славия С 1:0 Ботев Враца
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 16 тур
    7 ноября, вторник 18:30 ЦСКА 1948 1:0 Левски
    7 ноября, вторник 16:00 Черно Море 1:0 Арда
    6 ноября, понедельник 19:00 ЦСКА 3:0 Хебар
    6 ноября, понедельник 16:30 Славия С 1:0 Этыр
    6 ноября, понедельник 14:00 Ботев Враца 0:2 Локомотив
    5 ноября, воскресенье 16:30 Лудогорец 1:0 Крумовград
    3 ноября, пятница 20:30 Ботев 0:0 Локомотив Пл
    3 ноября, пятница 18:00 Берое 0:0 Пирин
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 7 тур
    1 ноября, среда 20:30 Арда 0:0 Левски
    28 августа, понедельник 20:30 Славия С 0:2 ЦСКА 1948
    27 августа, воскресенье 21:15 Лудогорец 5:0 Берое
    27 августа, воскресенье 19:00 Этыр 1:2 Ботев
    26 августа, суббота 21:15 ЦСКА 1:1 Черно Море
    26 августа, суббота 19:00 Крумовград 2:0 Локомотив
    25 августа, пятница 21:15 Хебар 3:4 Локомотив Пл
    25 августа, пятница 19:00 Пирин 0:1 Ботев Враца
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 15 тур
    29 октября, воскресенье 19:15 Лудогорец 3:1 Хебар
    27 октября, пятница 19:00 Берое 1:1 Левски
    27 октября, пятница 16:30 ЦСКА 0:0 Арда
    27 октября, пятница 14:00 Славия С 2:0 Крумовград
    26 октября, четверг 17:30 ЦСКА 1948 1:1 Локомотив Пл
    26 октября, четверг 15:00 Черно Море 2:1 Пирин
    26 октября, четверг 12:30 Ботев 5:0 Локомотив
    25 октября, среда 17:30 Этыр 2:1 Ботев Враца
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 14 тур
    22 октября, воскресенье 19:00 Арда 0:0 Лудогорец
    22 октября, воскресенье 16:30 Левски 1:0 Черно Море
    22 октября, воскресенье 14:00 Хебар 1:0 Славия С
    21 октября, суббота 19:00 Пирин 1:2 ЦСКА
    21 октября, суббота 16:30 Локомотив 0:0 ЦСКА 1948
    21 октября, суббота 14:00 Ботев Враца 3:5 Ботев
    20 октября, пятница 19:15 Локомотив Пл 1:2 Берое
    20 октября, пятница 16:45 Крумовград 0:0 Этыр
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 13 тур
    8 октября, воскресенье 20:15 Лудогорец 4:0 Пирин
    8 октября, воскресенье 17:45 ЦСКА 1948 1:0 Ботев
    8 октября, воскресенье 15:15 Этыр 2:5 Хебар
    7 октября, суббота 20:15 Черно Море 2:2 Локомотив Пл
    7 октября, суббота 17:45 Славия С 1:0 Арда
    7 октября, суббота 14:45 ЦСКА 1:1 Левски
    6 октября, пятница 20:00 Берое 0:1 Локомотив
    6 октября, пятница 17:30 Крумовград 1:0 Ботев Враца
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 12 тур
    2 октября, понедельник 20:00 Локомотив Пл 0:2 ЦСКА
    2 октября, понедельник 17:30 Пирин 1:1 Славия С
    2 октября, понедельник 15:00 Хебар 0:0 Крумовград
    1 октября, воскресенье 20:30 Левски 0:1 Лудогорец
    1 октября, воскресенье 17:45 Локомотив 0:0 Черно Море
    1 октября, воскресенье 15:15 Арда 3:0 Этыр
    30 сентября, суббота 20:00 Ботев 4:1 Берое
    30 сентября, суббота 17:30 Ботев Враца 1:2 ЦСКА 1948
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 11 тур
    28 сентября, четверг 20:30 ЦСКА 2:0 Локомотив
    28 сентября, четверг 18:00 Крумовград 1:3 Арда
    28 сентября, четверг 15:30 Этыр 0:2 Пирин
    27 сентября, среда 20:30 Лудогорец 1:1 Локомотив Пл
    27 сентября, среда 18:00 Славия С 0:2 Левски
    27 сентября, среда 15:30 Хебар 1:1 Ботев Враца
    26 сентября, вторник 19:30 Черно Море 1:0 Ботев
    26 сентября, вторник 17:00 Берое 0:0 ЦСКА 1948
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 10 тур
    24 сентября, воскресенье 20:30 Локомотив 1:3 Лудогорец
    24 сентября, воскресенье 18:00 Пирин 1:0 Крумовград
    23 сентября, суббота 20:00 Левски 1:0 Этыр
    23 сентября, суббота 17:30 Локомотив Пл 2:0 Славия С
    23 сентября, суббота 15:00 Арда 3:1 Хебар
    22 сентября, пятница 20:00 Ботев 1:2 ЦСКА
    22 сентября, пятница 17:30 ЦСКА 1948 1:1 Черно Море
    22 сентября, пятница 15:00 Ботев Враца 1:0 Берое
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 9 тур
    18 сентября, понедельник 20:00 Крумовград 2:2 Левски
    18 сентября, понедельник 17:30 Хебар 1:2 Пирин
    17 сентября, воскресенье 20:15 ЦСКА 2:0 ЦСКА 1948
    17 сентября, воскресенье 17:45 Этыр 0:1 Локомотив Пл
    16 сентября, суббота 20:00 Лудогорец 2:2 Ботев
    16 сентября, суббота 17:30 Славия С 1:2 Локомотив
    15 сентября, пятница 20:00 Черно Море 2:0 Берое
    15 сентября, пятница 17:30 Арда 4:0 Ботев Враца
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 6 тур
    14 сентября, четверг 20:30 Левски 2:0 Пирин
    21 августа, понедельник 19:00 ЦСКА 1948 1:0 Этыр
    20 августа, воскресенье 19:00 Черно Море 1:0 Лудогорец
    20 августа, воскресенье 19:00 Ботев 1:2 Крумовград
    19 августа, суббота 21:15 Ботев Враца 0:2 ЦСКА
    19 августа, суббота 19:00 Берое 3:0 Славия С
    18 августа, пятница 21:15 Локомотив Пл 1:0 Арда
    18 августа, пятница 19:00 Локомотив 0:1 Хебар
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 8 тур
    3 сентября, воскресенье 21:15 Левски 1:0 Хебар
    3 сентября, воскресенье 19:15 ЦСКА 1948 Лудогорец
    3 сентября, воскресенье 19:00 Локомотив Пл 4:0 Крумовград
    2 сентября, суббота 21:15 Берое 0:3 ЦСКА
    2 сентября, суббота 19:00 Локомотив 1:3 Этыр
    1 сентября, пятница 21:30 Ботев 3:1 Славия С
    1 сентября, пятница 19:15 Ботев Враца 0:1 Черно Море
    1 сентября, пятница 17:00 Пирин 0:2 Арда
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 5 тур
    14 августа, понедельник 21:15 Крумовград 1:0 ЦСКА 1948
    14 августа, понедельник 19:00 Этыр 2:2 Берое
    13 августа, воскресенье 21:15 Лудогорец 3:0 ЦСКА
    13 августа, воскресенье 18:45 Левски 1:0 Ботев Враца
    12 августа, суббота 21:15 Славия С 1:5 Черно Море
    12 августа, суббота 19:00 Хебар 1:0 Ботев
    11 августа, пятница 21:15 Пирин 0:1 Локомотив Пл
    11 августа, пятница 19:00 Арда 1:0 Локомотив
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 4 тур
    7 августа, понедельник 21:15 Берое 2:0 Крумовград
    7 августа, понедельник 19:00 ЦСКА 1948 1:1 Хебар
    6 августа, воскресенье 21:15 Локомотив Пл 2:1 Левски
    6 августа, воскресенье 18:45 ЦСКА 1:1 Славия С
    5 августа, суббота 21:15 Ботев Враца 0:5 Лудогорец
    5 августа, суббота 19:00 Локомотив 2:0 Пирин
    4 августа, пятница 21:15 Ботев 0:2 Арда
    4 августа, пятница 19:00 Черно Море 2:1 Этыр
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 2 тур
    24 июля, понедельник 21:15 Берое 1:0 Арда
    24 июля, понедельник 19:00 Ботев Враца 2:0 Славия С
    23 июля, воскресенье 21:15 Локомотив 2:4 Локомотив Пл
    23 июля, воскресенье 19:00 Черно Море 1:0 Хебар
    22 июля, суббота 21:30 Лудогорец 5:0 Этыр
    22 июля, суббота 19:15 Ботев 1:3 Левски
    21 июля, пятница 21:15 ЦСКА 1:0 Крумовград
    21 июля, пятница 19:00 ЦСКА 1948 3:0 Пирин
    Болгария. Первая лига (2023/2024), 1 тур
    17 июля, понедельник 20:45 Этыр 0:1 Славия С
    17 июля, понедельник 18:30 Локомотив 1:0 Ботев Враца
    16 июля, воскресенье 21:00 Хебар 0:0 ЦСКА
    16 июля, воскресенье 18:30 Локомотив Пл 1:1 Ботев
    15 июля, суббота 21:00 Арда 3:3 Черно Море
    15 июля, суббота 18:45 Левски 1:2 ЦСКА 1948
    14 июля, пятница 21:00 Крумовград 3:1 Лудогорец
    14 июля, пятница 18:45 Пирин 1:2 Берое
    ...Нет завершенных матчей
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