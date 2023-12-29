Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Болгария. Первая лига (2023/2024), 18 тур
|14 декабря, четверг
|18:30
|ЦСКА 1948
|1:0
|Арда
|27 ноября, понедельник
|18:30
|Локомотив
|2:2
|Левски
|27 ноября, понедельник
|16:15
|Лудогорец
|2:3
|Славия С
|26 ноября, воскресенье
|18:45
|Черно Море
|3:2
|Крумовград
|25 ноября, суббота
|18:30
|ЦСКА
|2:0
|Этыр
|25 ноября, суббота
|16:00
|Ботев
|2:1
|Пирин
|25 ноября, суббота
|13:30
|Ботев Враца
|2:0
|Локомотив Пл
|24 ноября, пятница
|18:30
|Берое
|2:1
|Хебар
Болгария. Первая лига (2023/2024), 20 тур
|11 декабря, понедельник
|18:30
|Берое
|0:0
|Этыр
|11 декабря, понедельник
|16:00
|Локомотив Пл
|3:0
|Пирин
|10 декабря, воскресенье
|18:45
|ЦСКА
|0:1
|Лудогорец
|10 декабря, воскресенье
|16:00
|Ботев
|1:0
|Хебар
|10 декабря, воскресенье
|13:30
|ЦСКА 1948
|0:3
|Крумовград
|9 декабря, суббота
|18:30
|Ботев Враца
|0:1
|Левски
|9 декабря, суббота
|16:00
|Черно Море
|3:0
|Славия С
|9 декабря, суббота
|13:30
|Локомотив
|0:1
|Арда
Болгария. Первая лига (2023/2024), 19 тур
|3 декабря, воскресенье
|18:45
|Крумовград
|1:0
|Берое
|3 декабря, воскресенье
|16:15
|Лудогорец
|5:0
|Ботев Враца
|3 декабря, воскресенье
|13:45
|Пирин
|1:1
|Локомотив
|2 декабря, суббота
|18:30
|Левски
|3:0
|Локомотив Пл
|2 декабря, суббота
|16:00
|Этыр
|1:2
|Черно Море
|2 декабря, суббота
|13:30
|Хебар
|1:3
|ЦСКА 1948
|1 декабря, пятница
|18:30
|Славия С
|1:1
|ЦСКА
|1 декабря, пятница
|16:00
|Арда
|0:2
|Ботев
Болгария. Первая лига (2023/2024), 3 тур
|27 ноября, понедельник
|13:45
|Арда
|0:3
|ЦСКА 1948
|2 ноября, четверг
|19:00
|Славия С
|0:2
|Лудогорец
|1 ноября, среда
|18:00
|Этыр
|0:1
|ЦСКА
|31 июля, понедельник
|21:15
|Локомотив Пл
|4:0
|Ботев Враца
|30 июля, воскресенье
|21:15
|Левски
|6:0
|Локомотив
|29 июля, суббота
|21:15
|Пирин
|0:0
|Ботев
|29 июля, суббота
|19:00
|Хебар
|1:0
|Берое
|28 июля, пятница
|21:15
|Крумовград
|1:3
|Черно Море
Болгария. Первая лига (2023/2024), 17 тур
|12 ноября, воскресенье
|19:00
|Этыр
|0:4
|Лудогорец
|12 ноября, воскресенье
|16:30
|Левски
|1:1
|Ботев
|12 ноября, воскресенье
|14:00
|Крумовград
|1:4
|ЦСКА
|11 ноября, суббота
|18:45
|Арда
|1:0
|Берое
|11 ноября, суббота
|16:15
|Пирин
|2:1
|ЦСКА 1948
|11 ноября, суббота
|13:45
|Хебар
|1:1
|Черно Море
|10 ноября, пятница
|18:30
|Локомотив Пл
|2:1
|Локомотив
|10 ноября, пятница
|16:00
|Славия С
|1:0
|Ботев Враца
Болгария. Первая лига (2023/2024), 16 тур
|7 ноября, вторник
|18:30
|ЦСКА 1948
|1:0
|Левски
|7 ноября, вторник
|16:00
|Черно Море
|1:0
|Арда
|6 ноября, понедельник
|19:00
|ЦСКА
|3:0
|Хебар
|6 ноября, понедельник
|16:30
|Славия С
|1:0
|Этыр
|6 ноября, понедельник
|14:00
|Ботев Враца
|0:2
|Локомотив
|5 ноября, воскресенье
|16:30
|Лудогорец
|1:0
|Крумовград
|3 ноября, пятница
|20:30
|Ботев
|0:0
|Локомотив Пл
|3 ноября, пятница
|18:00
|Берое
|0:0
|Пирин
Болгария. Первая лига (2023/2024), 7 тур
|1 ноября, среда
|20:30
|Арда
|0:0
|Левски
|28 августа, понедельник
|20:30
|Славия С
|0:2
|ЦСКА 1948
|27 августа, воскресенье
|21:15
|Лудогорец
|5:0
|Берое
|27 августа, воскресенье
|19:00
|Этыр
|1:2
|Ботев
|26 августа, суббота
|21:15
|ЦСКА
|1:1
|Черно Море
|26 августа, суббота
|19:00
|Крумовград
|2:0
|Локомотив
|25 августа, пятница
|21:15
|Хебар
|3:4
|Локомотив Пл
|25 августа, пятница
|19:00
|Пирин
|0:1
|Ботев Враца
Болгария. Первая лига (2023/2024), 15 тур
|29 октября, воскресенье
|19:15
|Лудогорец
|3:1
|Хебар
|27 октября, пятница
|19:00
|Берое
|1:1
|Левски
|27 октября, пятница
|16:30
|ЦСКА
|0:0
|Арда
|27 октября, пятница
|14:00
|Славия С
|2:0
|Крумовград
|26 октября, четверг
|17:30
|ЦСКА 1948
|1:1
|Локомотив Пл
|26 октября, четверг
|15:00
|Черно Море
|2:1
|Пирин
|26 октября, четверг
|12:30
|Ботев
|5:0
|Локомотив
|25 октября, среда
|17:30
|Этыр
|2:1
|Ботев Враца
Болгария. Первая лига (2023/2024), 14 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Арда
|0:0
|Лудогорец
|22 октября, воскресенье
|16:30
|Левски
|1:0
|Черно Море
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Хебар
|1:0
|Славия С
|21 октября, суббота
|19:00
|Пирин
|1:2
|ЦСКА
|21 октября, суббота
|16:30
|Локомотив
|0:0
|ЦСКА 1948
|21 октября, суббота
|14:00
|Ботев Враца
|3:5
|Ботев
|20 октября, пятница
|19:15
|Локомотив Пл
|1:2
|Берое
|20 октября, пятница
|16:45
|Крумовград
|0:0
|Этыр
Болгария. Первая лига (2023/2024), 13 тур
|8 октября, воскресенье
|20:15
|Лудогорец
|4:0
|Пирин
|8 октября, воскресенье
|17:45
|ЦСКА 1948
|1:0
|Ботев
|8 октября, воскресенье
|15:15
|Этыр
|2:5
|Хебар
|7 октября, суббота
|20:15
|Черно Море
|2:2
|Локомотив Пл
|7 октября, суббота
|17:45
|Славия С
|1:0
|Арда
|7 октября, суббота
|14:45
|ЦСКА
|1:1
|Левски
|6 октября, пятница
|20:00
|Берое
|0:1
|Локомотив
|6 октября, пятница
|17:30
|Крумовград
|1:0
|Ботев Враца
Болгария. Первая лига (2023/2024), 12 тур
|2 октября, понедельник
|20:00
|Локомотив Пл
|0:2
|ЦСКА
|2 октября, понедельник
|17:30
|Пирин
|1:1
|Славия С
|2 октября, понедельник
|15:00
|Хебар
|0:0
|Крумовград
|1 октября, воскресенье
|20:30
|Левски
|0:1
|Лудогорец
|1 октября, воскресенье
|17:45
|Локомотив
|0:0
|Черно Море
|1 октября, воскресенье
|15:15
|Арда
|3:0
|Этыр
|30 сентября, суббота
|20:00
|Ботев
|4:1
|Берое
|30 сентября, суббота
|17:30
|Ботев Враца
|1:2
|ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига (2023/2024), 11 тур
|28 сентября, четверг
|20:30
|ЦСКА
|2:0
|Локомотив
|28 сентября, четверг
|18:00
|Крумовград
|1:3
|Арда
|28 сентября, четверг
|15:30
|Этыр
|0:2
|Пирин
|27 сентября, среда
|20:30
|Лудогорец
|1:1
|Локомотив Пл
|27 сентября, среда
|18:00
|Славия С
|0:2
|Левски
|27 сентября, среда
|15:30
|Хебар
|1:1
|Ботев Враца
|26 сентября, вторник
|19:30
|Черно Море
|1:0
|Ботев
|26 сентября, вторник
|17:00
|Берое
|0:0
|ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига (2023/2024), 10 тур
|24 сентября, воскресенье
|20:30
|Локомотив
|1:3
|Лудогорец
|24 сентября, воскресенье
|18:00
|Пирин
|1:0
|Крумовград
|23 сентября, суббота
|20:00
|Левски
|1:0
|Этыр
|23 сентября, суббота
|17:30
|Локомотив Пл
|2:0
|Славия С
|23 сентября, суббота
|15:00
|Арда
|3:1
|Хебар
|22 сентября, пятница
|20:00
|Ботев
|1:2
|ЦСКА
|22 сентября, пятница
|17:30
|ЦСКА 1948
|1:1
|Черно Море
|22 сентября, пятница
|15:00
|Ботев Враца
|1:0
|Берое
Болгария. Первая лига (2023/2024), 9 тур
|18 сентября, понедельник
|20:00
|Крумовград
|2:2
|Левски
|18 сентября, понедельник
|17:30
|Хебар
|1:2
|Пирин
|17 сентября, воскресенье
|20:15
|ЦСКА
|2:0
|ЦСКА 1948
|17 сентября, воскресенье
|17:45
|Этыр
|0:1
|Локомотив Пл
|16 сентября, суббота
|20:00
|Лудогорец
|2:2
|Ботев
|16 сентября, суббота
|17:30
|Славия С
|1:2
|Локомотив
|15 сентября, пятница
|20:00
|Черно Море
|2:0
|Берое
|15 сентября, пятница
|17:30
|Арда
|4:0
|Ботев Враца
Болгария. Первая лига (2023/2024), 6 тур
|14 сентября, четверг
|20:30
|Левски
|2:0
|Пирин
|21 августа, понедельник
|19:00
|ЦСКА 1948
|1:0
|Этыр
|20 августа, воскресенье
|19:00
|Черно Море
|1:0
|Лудогорец
|20 августа, воскресенье
|19:00
|Ботев
|1:2
|Крумовград
|19 августа, суббота
|21:15
|Ботев Враца
|0:2
|ЦСКА
|19 августа, суббота
|19:00
|Берое
|3:0
|Славия С
|18 августа, пятница
|21:15
|Локомотив Пл
|1:0
|Арда
|18 августа, пятница
|19:00
|Локомотив
|0:1
|Хебар
Болгария. Первая лига (2023/2024), 8 тур
|3 сентября, воскресенье
|21:15
|Левски
|1:0
|Хебар
|3 сентября, воскресенье
|19:15
|ЦСКА 1948
|Лудогорец
|3 сентября, воскресенье
|19:00
|Локомотив Пл
|4:0
|Крумовград
|2 сентября, суббота
|21:15
|Берое
|0:3
|ЦСКА
|2 сентября, суббота
|19:00
|Локомотив
|1:3
|Этыр
|1 сентября, пятница
|21:30
|Ботев
|3:1
|Славия С
|1 сентября, пятница
|19:15
|Ботев Враца
|0:1
|Черно Море
|1 сентября, пятница
|17:00
|Пирин
|0:2
|Арда
Болгария. Первая лига (2023/2024), 5 тур
|14 августа, понедельник
|21:15
|Крумовград
|1:0
|ЦСКА 1948
|14 августа, понедельник
|19:00
|Этыр
|2:2
|Берое
|13 августа, воскресенье
|21:15
|Лудогорец
|3:0
|ЦСКА
|13 августа, воскресенье
|18:45
|Левски
|1:0
|Ботев Враца
|12 августа, суббота
|21:15
|Славия С
|1:5
|Черно Море
|12 августа, суббота
|19:00
|Хебар
|1:0
|Ботев
|11 августа, пятница
|21:15
|Пирин
|0:1
|Локомотив Пл
|11 августа, пятница
|19:00
|Арда
|1:0
|Локомотив
Болгария. Первая лига (2023/2024), 4 тур
|7 августа, понедельник
|21:15
|Берое
|2:0
|Крумовград
|7 августа, понедельник
|19:00
|ЦСКА 1948
|1:1
|Хебар
|6 августа, воскресенье
|21:15
|Локомотив Пл
|2:1
|Левски
|6 августа, воскресенье
|18:45
|ЦСКА
|1:1
|Славия С
|5 августа, суббота
|21:15
|Ботев Враца
|0:5
|Лудогорец
|5 августа, суббота
|19:00
|Локомотив
|2:0
|Пирин
|4 августа, пятница
|21:15
|Ботев
|0:2
|Арда
|4 августа, пятница
|19:00
|Черно Море
|2:1
|Этыр
Болгария. Первая лига (2023/2024), 2 тур
|24 июля, понедельник
|21:15
|Берое
|1:0
|Арда
|24 июля, понедельник
|19:00
|Ботев Враца
|2:0
|Славия С
|23 июля, воскресенье
|21:15
|Локомотив
|2:4
|Локомотив Пл
|23 июля, воскресенье
|19:00
|Черно Море
|1:0
|Хебар
|22 июля, суббота
|21:30
|Лудогорец
|5:0
|Этыр
|22 июля, суббота
|19:15
|Ботев
|1:3
|Левски
|21 июля, пятница
|21:15
|ЦСКА
|1:0
|Крумовград
|21 июля, пятница
|19:00
|ЦСКА 1948
|3:0
|Пирин
Болгария. Первая лига (2023/2024), 1 тур
|17 июля, понедельник
|20:45
|Этыр
|0:1
|Славия С
|17 июля, понедельник
|18:30
|Локомотив
|1:0
|Ботев Враца
|16 июля, воскресенье
|21:00
|Хебар
|0:0
|ЦСКА
|16 июля, воскресенье
|18:30
|Локомотив Пл
|1:1
|Ботев
|15 июля, суббота
|21:00
|Арда
|3:3
|Черно Море
|15 июля, суббота
|18:45
|Левски
|1:2
|ЦСКА 1948
|14 июля, пятница
|21:00
|Крумовград
|3:1
|Лудогорец
|14 июля, пятница
|18:45
|Пирин
|1:2
|Берое
Нет завершенных матчей