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29 из 32 участников ЧМ-2022 уже известны – посмотрите на них


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Голосов: 7
30.03.2022 00:10
Криштиану Роналду сыграет на пятом чемпионате мира.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре. Даты проведения: 21 ноября – 19 декабря 2022 года. Сборная России не вышла на основной турнир: она заняла второе место в группе, а в стыковых играх автоматически пропустила в следующий раунд Польшу. Жеребьевка ЧМ пройдет 1 апреля, но три свободных места останется. Последние участники определятся летом.

На ЧМ-2022 точно не сыграют действующие чемпионы Европы. Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд: в стыковом матче команда проиграла Северной Македонии. Неожиданная трагедия случилась с Египтом. Сначала сборная уступила Сенегалу финал Кубка Африки, потом – отбор на ЧМ-2022. Оба раза все разрешалось в серии пенальти.

Чемпионат мира в Катаре станет одним из последних турниров, где вместе сыграют Лионель Месси и Криштиану Роналду. На клубном уровне оба выступают в разных лигах. Будет и новое яркое пересечение одноклубников по «ПСЖ»: Месси и Неймар еще недавно разыгрывали титул Кубка Америки. Тогда Месси выиграл с Аргентиной первый значимый трофей.

Мы обновим этот материал с появлением новых участников.

Кто сыграет на чемпионате мира по футболу-2022:

Европа

  • Бельгия;
  • Дания;
  • Англия;
  • Германия;
  • Испания;
  • Нидерланды;
  • Франция;
  • Сербия;
  • Хорватия;
  • Швейцария;
  • Польша;
  • Португалия.

Южная Америка

  • Аргентина;
  • Бразилия;
  • Уругвай;
  • Эквадор.

Азия

  • Южная Корея;
  • Саудовская Аравия;
  • Иран;
  • Япония;
  • Катар (хозяин турнира).

Африка

  • Гана;
  • Сенегал;
  • Марокко;
  • Тунис;
  • Камерун.

Северная Америка

  • Канада;
  • США;
  • Мексика.

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Источник: Бомбардир.ру
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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