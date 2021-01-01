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Тест: угадай футболиста по любимому животному

Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото


3.5
Голосов: 32
Сегодня, 12:00
Угадаете звезду лиги по одному тату?

Русский футбол вернулся! А как хорошо вы знаете внешность ее главных звезд? Сможете угадать футболиста по одной детали?

Мы скрыли от вас почти все фото, оставив лишь маленький фрагмент. Вписывайте фамилию футболиста, которого мы скрываем. Удачи!

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Источник: Бомбардир.ру
Фото: zumapress, russian look press / global look press, официальный сайт «Краснодара», официальный сайт РПЛ
Рейтинг: 3.5 Голосов: 32
Комментарии12
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    Рейтинг: +1701

    Bozigit 18 марта, 17:08

    Поэтому и Барселона его хочет

    0
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    Рейтинг: +32460

    zra78 16 марта, 18:05

    Да верните КП, а не это...

    0
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    Рейтинг: +1701

    Bozigit 13 марта, 15:48

    Классная викторина

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +64

    Muhammed-666 13 марта, 05:37

    Почему хвича???? Я написал кварцхелия

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    Рейтинг: +58

    Илья Егоров > Muhammed-666 17 марта, 13:31

    Он Кварацхелия. При вводе именно так все работает

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    Рейтинг: +58

    Илья Егоров > Muhammed-666 17 марта, 13:32

    Хвича - это отображение в результате. При вводе "Кварацхелия" (не "кварцхелия") все работает - ответ засчитывается

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    Рейтинг: +522

    semm 11 марта, 07:55

    да теперь у нас свободного времени много - будем в викторины играть :-))

    3
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    Рейтинг: +137

    Sylpheed 9 марта, 09:04

    Прикольная викторина))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +972

    zlobny_zenitos 9 марта, 08:58

    Прикольно, 11 из 11 получилось) без читерства

    1
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    Рейтинг: +474

    Октавиус 8 марта, 01:11

    10 из 11, последний - реально сложно

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 7 марта, 21:35

    И где? У меня нет никакой картинки.

    0
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    Рейтинг: +14254

    ilichkadr 5 марта, 19:52

    Ну, и.........!?

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