Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

Русский футбол вернулся! А как хорошо вы знаете внешность ее главных звезд? Сможете угадать футболиста по одной детали?
Мы скрыли от вас почти все фото, оставив лишь маленький фрагмент. Вписывайте фамилию футболиста, которого мы скрываем. Удачи!
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Русский футбол вернулся! А как хорошо вы знаете внешность ее главных звезд? Сможете угадать футболиста по одной детали?
Мы скрыли от вас почти все фото, оставив лишь маленький фрагмент. Вписывайте фамилию футболиста, которого мы скрываем. Удачи!
Почему хвича???? Я написал кварцхелия
Он Кварацхелия. При вводе именно так все работает
Хвича - это отображение в результате. При вводе "Кварацхелия" (не "кварцхелия") все работает - ответ засчитывается
Прикольно, 11 из 11 получилось) без читерства
И где? У меня нет никакой картинки.