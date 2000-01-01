Ларссон – супергерой «Спартака»: поучаствовал в половине голов, гарантирует очки в РПЛ

Талисман.

«Спартак» победил «Рубин» (2:0), хотя нанес 6 ударов против 23 у соперника. Но набрал 17 очков и догнал лидирующий в РПЛ «Зенит». Первый гол – за Джорданом Ларссоном, голевые действия которого гарантировали «Спартаку» 14 очков из 17.