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    Ларссон – супергерой «Спартака»: поучаствовал в половине голов, гарантирует очки в РПЛ


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 20:00
    Талисман.

    «Спартак» победил «Рубин» (2:0), хотя нанес 6 ударов против 23 у соперника. Но набрал 17 очков и догнал лидирующий в РПЛ «Зенит». Первый гол – за Джорданом Ларссоном, голевые действия которого гарантировали «Спартаку» 14 очков из 17.

    • Два из четырех голов – с пенальти («Сочи» и «Ахмату»).
    • За восемь матчей этого сезона Ларссон набрал половину очков по системе «гол + пас» от прошлого – 6 и 11.
    • Лучший результат Ларссона по результативности – в сезоне-2019 в «Норчепинге», когда за 16 матчей чемпионата Швеции он набрал 12 очков (11 голов + 1 ассист).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +7079

      JTherry 16 минут назад

      если бы забил пенальти Уфе, было бы - 5 голов в активе... радует, что в каждом матче Джордан показывает отличную игру... тьфу-тьфу, чтобы не сглазить))))

      0
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      Рейтинг: -213

      Спартач80 37 минут назад

      Не перехвалите блин!

      1
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      Рейтинг: +79211

      zigbert 1 час назад

      Растет Ларссон по сравнению с прошлым годом. Прибавил в мастерстве.

      2
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      Рейтинг: +10954

      derrik2000 1 час назад

      ЁПРСТ!
      Всего ВОСЕМЬ матчей сыграно, а уже - СУПЕРГЕРОЙ. ))
      Как же любят "почётные звания" навешивать ДО завершения чемпионата.
      Вот ПОСЛЕ завершения хотя бы зимнего отрезка можно что-то там тихо-о-о-о-онечко ТАК писать... )

      1
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      Рейтинг: +1212

      Джой > derrik2000 1 час назад

      Да это везде так.
      А если по пустым воротам промажет игрок,сразу говном польют.
      Ну а так да Лазерсон ваш хорош

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