Новая реальность «Сочи»: долгая серия без поражений и небольшое отставание от еврокубков

22 гола после зимней паузы!

«Сочи» до зимнего перерыва – всего 3 победы в 19 матчах, последнее место, неловкие связи с «Зенитом» и жесткий стеб на дебютантом.

«Сочи» после перерыва: 7 матчей, всего одно поражение, две ничьи и пять побед подряд. Клуб не расклеился даже во время коронавирусной паузы, а, наоборот, собрался и трансфернулся подальше от зоны вылета. Теперь таблица выглядит так.

Сейчас «Сочи» отделяет от еврокубков расстояние намного меньшее, чем от зоны вылета.

Теперь «Сочи» много забивает. Главный фактор классной результативности – матч с «Ростовом», который повлиял на имидж клуба

До зимнего перерыва «Сочи» забил 16 мячей. После – 22. Частично эта разница объясняется десятью мячами в ворота детей из «Ростова». Да-да, тот самый матч после перерыва, когда основа «Ростова» отправилась на карантин, а в Сочи приехали пацаны (самому старшему – 19).

«Сочи» тогда оторвался (Кокорин – 3, Заболотный – 2 и так далее), выдал самый результативный матч в истории РПЛ и получил огромную порцию хейта за жесткое унижение такого «Ростова».

Жены игроков «Ростова» и Карпина показывали средний палец на фотографии с поздравлениями «Сочи». Журналист Василий Конов писал, что у «Сочи» есть все шансы посоревноваться с «Зенитом» за звание команды, которую в России не любят больше всего. Болельщики в соцсетях разносили клуб за такую победу.

text text Публикация от text (@ksenia_peso) 19 Июн 2020 в 12:17 PDT

Вмешался даже «Ростов» – опубликовал заявление на сайте, в котором сказал, что вопросов к «Сочи» у него нет:

«При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК «Сочи». Вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики. У футбольного клуба «Ростов» нет претензий к ФК «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ».

Владимир Федотов тоже вступился за команду: «Игроки отнеслись с полной серьезностью. Пришли зрители и увидели в нашем исполнении футбол, к которому мы готовились. Да, понятно, уровень сопротивления, но хочу поблагодарить игроков «Ростова», они мужественно сражались. Да, они не готовы к игре на этом уровне, но это не наша вина. У этих ребят появился великолепный шанс показать себя в РПЛ».

А еще «Сочи» – это возвращение Кокорина. Он много забивает, но попадает в неприятные ситуации

1 марта Кокорин сыграл впервые за 511 дней – вышел с первых минут в матче с «Арсеналом» и забил. С тех пор – еще 6 матчей и еще 6 голов. Вот, что говорят про Кокорина и его игру:

Еще до возобновления Федотов сказал: «Он вышел в хорошей форме после самоизоляции. Мы верим, что возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален». Форму Кокорина подтверждает статистика.

Сейчас стоит вопрос – поможет ли Кокорин «Сочи» в матче с «Зенитом». Команды встретятся в 27-м туре, и для того, чтобы Кокорин играл, «Сочи» должен заплатить деньги. По данным «СЭ», 25 миллионов рублей.

Фоном к неплохой форме Кокорина идет его повседневный ляп – сходил на день рождения друга, нарушил правила клубного распорядка и получил дисциплинарное наказание от боссов «Сочи». Правда, на его игру это не повлияло: эпизод произошел до матча с «Динамо» – в той встрече он появился на поле.