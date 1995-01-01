Мощь «Баварии», деградация «Реала», Лига чемпионов – слушайте об этом в новом подкасте

Рассуждаем, спорим, делаем заключения.

Позади первые матчи 1/8-финала Лиги чемпионов. Еще не остыла земля на «Сантьяго Бернабеу», где «Ман Сити» утрамбовал «Реал». Утрамбовал по делу. «Реал», похоже, подцепил вирус (нет, не корона) «антигалактикос»: он стал слишком командным, нет ярко выраженных лидеров. А у «Сити» есть – против «Реала» одного Де Брюйне хватило.

«Бавария» приехала в Лондон, сыграла с «Челси» и уехала уже четвертьфиналистом. Немцы явили всю мощь сидящей в тени АПЛ Бундеслиги. Левандовски и компании – респект, «Челси» – не расстраиваться, и так со своим молодняком в ЛЧ выступили весьма достойно.

Про «Барселону», «Ювентус» и их лигочемпионские матчи имеет смысл говорить, только предваряя их будущие матчи в Примере и Серии А. «Барса» в матче обиженок сразится с «Реалом», а «Юве», который мы в этом сезоне еще не видели по-настоящему злым, попробует при пустых трибунах загасить «Интер».

Все это – в 9-м подкасте парней «Из дубля». Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым разогнали после ЛЧ и разогрели перед афишным уикендом.

Выпуск на ютубе:

Таймкоды:

00:00 – дисклеймер для слушателей.

– дисклеймер для слушателей. 00:29 – как Де Брюйне и Куртуа делили одну женщину.

– как Де Брюйне и Куртуа делили одну женщину. 01:35 – кто пытался быть Гвардиолой в матче «Реал» – «Ман Сити».

– кто пытался быть Гвардиолой в матче «Реал» – «Ман Сити». 02:43 – «деградационная командность» как текущий стиль «Реала».

– «деградационная командность» как текущий стиль «Реала». 05:00 – «Сити» победил за счет лидеров?

– «Сити» победил за счет лидеров? 06:34 – мог ли Зидан создать «Реалу» другие условия?

– мог ли Зидан создать «Реалу» другие условия? 09:03 – в какой момент «Реал» мог выиграть матч?

– в какой момент «Реал» мог выиграть матч? 10:58 – что будет в ответной игре?

– что будет в ответной игре? 12:43 – неожиданно восхитительная «Бавария».

– неожиданно восхитительная «Бавария». 15:54 – «Челси» вылетает, но чувствует себя воодушевленно.

– «Челси» вылетает, но чувствует себя воодушевленно. 19:41 – вылет такого «Наполи» от такой «Барселоны» будет разочарованием?

– вылет такого «Наполи» от такой «Барселоны» будет разочарованием? 23:19 – «Ювентус» ещe не понял, что настали решающие матчи.

– «Ювентус» ещe не понял, что настали решающие матчи. 26:05 – матч «Ювентуса» и «Интера» надо было переносить?

– матч «Ювентуса» и «Интера» надо было переносить? 28:47 – 1 марта – большущий день для европейского футбола.

– 1 марта – большущий день для европейского футбола. 30:10 – чемпион в Италии определится еще не скоро.

– чемпион в Италии определится еще не скоро. 33:07 – поражение в класико будет для «Реала» или «Барселоны» фатальным.

– поражение в класико будет для «Реала» или «Барселоны» фатальным. 38:02 – на что еще обратить внимание в главных матчах выходных.

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