Морено уволили из Испании, чтобы назначить Энрике. Они работали вместе восемь лет – но больше не хотят

Запутанная история.

Знаем, для многих из вас будет новостью вообще, что Луис Энрике куда-то уходил из Испании. Но история смены тренеров в национальной команде – одна из самых грустных и трагичных.

В начале 2019 года 9-летняя дочь Энрике Ксана заболела остеокомой. В марте тренер временно передал обязанности своему помощнику Роберту Морено, а в июне и вовсе ушел в отставку. В августе дочь Энрике скончалась.

Роберт Морено – друг и помощник Энрике, который работает с ним всю карьеру. Когда его назначили главным тренером вместо его друга, он горячо поддержал его и пообещал с радостью вернуться к совместной работе: «Это горькая радость. Я всегда хотел стать главным тренером, но не в такой ситуации. Я считаю Луиса своим другом, а дружба – превыше всего. Если однажды он захочет вернуться, буду рад уступить ему место и продолжить работу с ним».

Так в итоге и случилось – Испания разгромила Румынию 5:0, вышла на ЧЕ, а федерация футбола сразу вернула Луиса Энрике. Вот только их отношения с Морено, похоже, окончательно из-за этого испортились.

Морено объявили об отставке прямо в раздевалке после победного матча. Дальше – набор информации, которую подтверждают близкие источники из окружения Морено и Энрике:

Морено чувствует, что Рубиалес из федерации футбола и Энрике предали его.

Энрике попросил Рубиалеса не включать Морено в свой тренерский штаб. Впервые за всю свою тренерскую карьеру.

Морено собирает адвокатов, чтобы оспорить свое увольнение. Но возможен и вариант с финансовой компенсацией.

При Морено сборная Испании играла очень неплохо:

Восемь побед и две ничьи в десяти матчах и уверенный выход на ЧЕ с первого места.

Разница забитых и пропущенных: +26. В последних двух матчах Испания забила 12 мячей.

Вызвал много новых классных дебютантов. Например, защитник Пау Торрес забил уже через минуту после своего дебюта.

«Сегодня мы посвящаем наш успех Луису Энрике и его семье. Его работа с командой помогла нам стать сильными, мы благодарны ему за это. Также я благодарен президенту Королевской федерации футбола Испании Луису Рубиалесу за то, что мне предоставили шанс возглавить команду», – говорил Морено всего месяц назад. Сейчас все перевернулось.