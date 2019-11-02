Итоги первого круга РПЛ. Открытие сезона, самая переоцененная, провальная и невезучая команды

Короткое и внятное мнение по каждому клубу.

Закончился 15-й тур чемпионата России. Ровно половина матчей сезона сыграна. Можно подвести промежуточные итоги.

«Зенит» 33 очка

Команда с самыми большими возможностями, глубиной состава и классом игроков. Стабильно и по-чемпионски провели 15 матчей. У «Зенита» лучшая оборона в лиге – это доказывают цифры пропущенных мячей и допущенных моментов. Лишь в одной игре были хуже соперника (и заслуженно проиграли) – с «Локомотивом».

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 2, 2019

«Локомотив» 30 очков

Не так стабильны, как «Зенит», и по качеству игры на этом отрезке были слабее питерцев. Но до сих пор и удивляет, как Семин с не самым глубоким составом, множеством травм, жестким календарем продолжает держать команду на высоком уровне.

«Ростов» 30 очков

Безусловное открытие лиги. Летом команда потратила всего миллион евро на новых игроков (столько же, сколько «Оренбург», например). Полностью перестроилась и стала самой зрелищной и приятной в лиге. Мы стали воспринимать «Ростов» как лидера и забывать, что по стоимости состава – они девятая команда лиги (ниже даже «Ахмата»).

«Краснодар» 29 очков

Больше всех в лиге владеющая мячом команда. И набирающая большее количество очков (10) после того, как пропускала первой. Команда провела масштабное трансферное окно и все еще перестраивается. Четвертое место – заслуженный промежуточный результат; сильно не хватает стабильности и побед над командами явно слабее. Например, последние три матча «Краснодар» сыграл вничью, хотя в соперниках были «Динамо» и «Оренбург».

ЦСКА 27 очков

Самая молодая команда лиги. И самая прессингующая. И испытывающая огромные кадровые трудности. В обороне играют совсем молодые ребята, Гончаренко как может маскирует слабости. Учитывая все условия и уровень футболистов, пятое место – достойный и справедливый результат. Зимой как никому другому необходимо усиливаться.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 3, 2019

«Арсенал» 19 очков

Молодцы, но шестое место – не совсем заслужено. Не набрали ни одного очка против команд первой пятерки. По количеству и качеству допущенных ударов по своим воротам – 11-е в лиге. И еще «Арсенал» чаще всех бьет по воротам из-за пределов штрафной (54% ударов) и чаще всех забивает. Это можно списать: а) на исполнительское качество б) на некоторое везение.

«Крылья Советов» 18 очков

Молодцы, седьмое место – совсем заслужено. И по допущенным, и по созданным моментам «Крылья» – седьмые в лиге. И по ожидаемым очкам – тоже. Стабильность. Крутости добавляет то, что по стоимости состава самарцы – предпоследние в лиге. А еще, конечно же, Соболев – король.

«Оренбург» 18 очков

Самая непотопляемая и терпеливая команда лиги. Летом потеряли половину основы, толком никого не купили, начали сезон с четырех поражений, долго шли на последнем месте. А потом: стали набирать очки, победами уволили Кононова и Хохлова и запрыгнули на восьмое место. Мы написали про них отдельный материал – почитайте.

twit text — ФК Оренбург (@fcorenburg) October 27, 2019

«Спартак» 18 очков

Не был настолько ужасным в начале сезона, каким мы его запомнили. Но чудовищная атмосфера вокруг команды, потеря мотивации, тотальное уныние тренера – и клуб ниже середины таблицы. Кажется, Кононова правильнее было увольнять в конце прошлого сезона и не терять времени. А так, очередной сезон насмарку.

«Урал» 18 очков

«Урал» больше всех в РПЛ допускает у своих ворот, больше всех пропускает (29). Ну и их четыре победы в 15 играх совсем не впечатляют: над «Уфой», «Ахматом» и «Сочи» дома; и над «Спартаком», который на тот момент был в ужаснейшем положении.

«Уфа» 17 очков

Меньше всех прессингующая, владеющая мячом и точно пасующая команда. Евсеев ставит низкую оборонительную игру – с борьбой, интенсивностью. А еще на своем поле играет на нервах соперников и заставляет их получать очень много желтых карточек.

«Рубин» 17 очков

Самая переоцененная команда первой половины сезона. После хорошо старта (семь очков в трех матчах) рассыпалась. Да, у «Рубина» не самый сильный состав, молодой тренер и игроки. Но команду так сильно расхваливали, что сейчас ее результаты смотрятся жалко. За 15 матчей забито 8 голов, в последних 8 играх – всего два мяча (антирекорд клуба). И вторые после «Урала» по допущенным моментам у своих ворот.

twit text — «Рубин» Казань (@fcrk) October 17, 2019

«Динамо» 15 очков

Провальная трансферная кампания, невнятная игра, бардак в руководстве. Факт, лучше всего подчеркивающий эффективность летних трансферов: «Динамо» купило Игбуна, Филлипа, Шейдаева, Н'Жи – они забили пять голов на четверых. И отдало «Луценко» в аренду – забил четыре гола один.

«Тамбов» 14 очков

С отрывом самая бедная (финансово) команда лиги. «Тамбов» не очень много создает, но не так много допускает моментов у своих ворот (в РПЛ есть шесть команд, у ворот которых создают больше моментов). Жаль, что ушел Григорян, но без него команда победила в двух матчах подряд.

«Ахмат» 14 очков

Уход Рахимова, ужасная игра, 10 голов в 15 турах, предпоследнее место. И это еще учитывая, что у команды восьмой по дороговизне состав в лиге. Кажется, «Ахмат» еще никогда не был так слаб. Из хорошего – только победа над «Краснодаром» в первом туре.

«Сочи» 13 очков

Команда из игры FIFA, которой ты в режиме карьере решил помочь и продал игроков, которые тебе не нужны. Не заслуживают идти на последнем месте (по качеству игры чуть выше). Их матчи можно смотреть только ради гениальных пасов Нобоа, легендарного Заболотного, все еще трудолюбивого Полоза и Андрея Мостового (2 гол и 3 ассиста; 22 года – кстати, сегодня исполнилось).