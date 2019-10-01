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    Спорные моменты, грустные команды и незамеченные мелочи дня ЛЧ


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    Сегодня, 01:43
    Теперь вы точно ничего не упустите.

    Все результаты, чтобы не запутаться:

    «Реал» по-прежнему печален

    Впервые в своей истории пропустил два и больше гола в трех домашних матчах подряд в европейских турнирах. Сегодня – летели «Брюгге» 0:2 к перерыву.

    Но отыгрались. Используя любимый прием, когда ничего не получается в атаке – навесы. И сработало: оба гола были забиты после кроссов. Всего за игру «Реал» навесил 35 (!) раз.

    Важный момент – первый гол Рамоса. Был офсайд или нет, как вам кажется? С двух ракурсов видно абсолютно по-разному. А на втором кажется, что линию провели неровно.

    Жаль «Аталанту»

    В прошлом сезоне заняла четвертое место и забила больше всех в Серии А. В этом – так же хорошо играет в чемпионате: 13 очков после шести туров и третье место. Но проваливается в Лиге чемпионов: два поражения от «Динамо Загреб» и «Шахтера» с общим счетом 1:6.

    Тренер «Аталанты» Гасперини настаивает, что такой старт его не огорчает:

    «Мы не думаем о третьем месте в группе. Будем бороться за выход в плей-офф. Мы были на нужном уровне сегодня вечером. Результат рискует заставить вас думать иначе. Но сегодня мы были наравне с «Шахтером», если не лучше».

    В формате твита:

    • До сегодняшнего дня только два игрока в истории ЛЧ забивали в 14 розыгрышах подряд: Рауль и Месси. Сегодня к ним присоединился Крштиану. А «Байер» – 33-я команда, которой Роналду забивает в ЛЧ.

    • Рахим Стерлинг принимал участие в 18 голах в своих последних 16 домашних матчах в Лиге чемпионов за «Манчестер Сити» (11 голов, 7 передач).

    • Гол Эммануэля Денниса стал самым быстрым в истории «Брюгге» в ЛЧ. Забит на 8 минуте, 9 секунде.

    • Феликс стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории «Атлетико», побив рекорд Агуэро. Сейчас ему 19 лет и 325 дней.

    • Томас Партей. – лучший в матче «Локо» – «Атлтетико» Девять раз вернул владение (больше всех на поле), создал три момента (больше всех в команде), отдал 74 точные передачи из 80. И забил гол.

    • Семин: «Думаю, Жемалетдинов не сыграет за сборную из-за травмы».

    • Икарди принес первые очки «ПСЖ». В трудном матче против «Галатасарая» он забил единственный гол.

    • В последний раз «Олимпиакос» проигрывал в феврале. «Црвена Звезда» прервала полугодовую беспроигрышную серию греков. Главный герой матча – Марко Марин: две голевые и семь созданных моментов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Goal
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