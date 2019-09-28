Прикольные и незамеченные моменты вчерашнего дня

Рекорды «Интера» и «Сити», связка Шомуродов-Ионов, эффективность Неймара.

Бойтесь связки Ионов-Шомуродов

Лучшие ассистенты РПЛ: Ионов, Дзюба и Димитров. У всех по пять голевых передач в 11 турах. У Ионова самый интересный контекст: все пять голевых он отдал на Шомуродова – лучшего бомбардира РПЛ (9 голов).

«Сити» бьет рекорды

В последних трех играх «Ман Сити» забил 14 голов. Вообще, в семи первых турах «Манчестер» забил 27 голов. В высших дивизионах Англии одна команда столько забивала в последний раз 125 лет назад. Гвардиола продолжает переписывать историю английского футбола.

twit text — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 28, 2019

Еще отмечаем Де Брюйне и Давида Сильву. Первый вчера оформил два ассиста. Теперь у него восемь голевых в семи играх. В прошлом сезоне лучшим ассистентом лиги стал Эден Азар, набрав 15 передач. Де Брюйне уже выбил половину от того результата.

Для Давида Сильвы вчерашний матч был 200-м победным в АПЛ. При том, что принимал участие он в 289 играх. Сильва первый футболист в истории лиги, у которого ушло так мало времени, чтобы одержать 200 побед.

«Интер» – вау

Миланцы одержали шесть побед в первых шести турах. Такое им удавалось два раза в истории – в последний раз 53 года назад. Тогда, кстати, команде не помог такой старт, чтобы взять чемпионство. Их опередил «Ювентус».

А еще вчера за «Интер» в стартовом составе дебютировал Алексис Санчес. Вышло противоречиво:

1) Забил гол. Теперь у него один мяч в сезоне – столько же, сколько в последнем розыгрыше АПЛ.

2) Получил вторую желтую карточку за симуляцию и ушел с поля на первой минуте второго тайма. Санчес на 45 минут оставил команду в меньшинстве.

Обязательно отмечаем новичка «Интера» Стефано Сенси. Вчера, против «Сампдории», он оформил 1+1. В семи турах Серии А у него три гола и четыре ассиста. Только в одном матче он не отметился голевым действием (наверняка потому, что отыграл тогда лишь 30 минут во второй тайме).

twit text — Inter (@Inter) September 28, 2019

Что бы делал «ПСЖ», если бы Неймар ушел?

После возвращения Неймар сыграл в четырех матчах в Лиге 1. В одном из них «ПСЖ» проиграл 0:2. Во всех остальных – победил 1:0. И в каждой из победных игр этот единственный гол забивал Неймар. То есть Ней уже принес команде девять очков в четырех матчах.

Уже появилась шутка, что Неймар теперь не NJR10, а NJR1-0.

После вчерашней победы над «Бордо» Ней рассказал, что думает о разногласиях с фанатами «ПСЖ»:

«Это похоже на отношения с девушкой. Когда дела идут плохо, ты не разговариваешь с ней. С большой любовью и объятиями все вернется на круги своя. Я отдам жизнь на поле для успеха «ПСЖ».

И еще интересные моменты

• У Дэнни Ингса в этом сезоне два гола в АПЛ. Оба – в матчах, в которых «Саутгемптон» проиграл 1:2. И оба он забил в одинаковой манере. Против «Ливерпуля» он запрессинговал Адриана, тот ошибся в передаче и скатил мяч прямо на ногу Ингса. С «Тоттенхэмом» похожий ляп допустил Льорис.

Все-таки не прошли даром годы в «Ливерпуле», где Клопп учил Ингса, как правильно прессинговать и заставлять вратарей ошибаться.

• Тер Стеген выдал красивый ассист против «Хетафе». Вышел из ворот, подстраховал защитников и тут же вывел Суареса один на один.

twit text — LaLiga (@LaLigaEN) September 28, 2019

• Буффон побил рекорд Мальдини по количество матчей на клубном уровне среди итальянцев. У Буффона 903 игры за карьеру (только вдумайтесь!), у Мальдини 902.

• «Боруссия Дортмунд» в последних четырех играх выиграла лишь раз и пропустила семь голов. Сейчас команда на седьмом месте в Бундеслиге, хотя отставание от первого – всего три очка.

• Левандовски забивает в каждом матче Бундеслиги. Шесть игр – 10 голов. Как же крут!

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