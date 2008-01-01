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    Как потратить 35 миллионов и почти не забивать в РПЛ? Спросите у «Динамо»


    3
    Голосов: 2
    Сегодня, 18:46
    Команда близка к зоне вылета.

    В 12-м туре РПЛ «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 3:0. Это уже третье поражение команды подряд: до этого она уступила 2:3 «Сочи» в РПЛ и вылетела из кубка в матче с «Лучом».

    • В матче у команд была примерно равная статистика по всем показателям. 53% владения мячом у «Динамо», 14:13 по ударам и 5:3 по точным ударам в пользу «Ростова». При этом из пяти ударов в створ хозяева реализовали три.

    • После игры «Ростов» представил болельщикам Павла Мамаева, который смотрел матч с трибуны. Интересно, что после его выхода из тюрьмы Мамаев должен был подписать контракт именно с «Динамо». По информации «СЭ», в четверг у него был запланирован медосмотр в Москве, но в последний момент сделку отменили.

    • На матче с «Ростовом» присутствовал банкир Юрий Соловьев – председатель совета директоров «Динамо». Как сообщил журналист Сергей Егоров, результат сегодняшнего матча определит дальнейшую судьбу Дмитрия Хохлова в качестве главного тренера.

    • В пятницу в Москву прилетел экс-тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, который в настоящий момент без работы. До матча с «Лучом» также была информация об интересе «Динамо» к Бердыеву и Каррере.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Попов, 25; 2:0 – Шомуродов, 37; 3:0 – Зайнутдинов, 83.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Зайнутдинов, 82), Байрамян (Саплинов, 68), Ерeменко, Попов, Норманн, Шомуродов (Долгов, 86).

    «Динамо»: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов (Хильмарк, 46), Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски (Н’Жи, 68), Панченко (Филипп, 71), Игбун.

    Предупреждения: Байрамян, 54; Попов, 65 – Шиманьски, 16; Плиев, 21; Каборе, 47; Жоаозиньо, 85.

    Удаления: нет – Плиев, 66 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Динамо»
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +304

      Из Твери Леха 13 минут назад

      Рпл (95% слива бабла, 5% футбола )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +539

      Сенситив 1 час назад

      на ветер, почти что сорок лямов, вот и Хохла туда, впридачу,
      манагеры освоили бюджет, им не поймать в игре удачу...))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +386

      Portoz 1 час назад

      впердиве им место

      2
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      ...
      Рейтинг: +66

      alarm > Portoz 1 час назад

      золотые слова)

      0
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      Рейтинг: +20196

      oyabun > Portoz 1 час назад

      Давно были бы там если бы не сумасшедшие вливания и высокопоставленные покровители. Но если взглянуть правде в глаза, в том же Спартаке сейчас очень похожая ситуация. Тоже кучу бабла потратили на трансферы и такой же неудачный тренер. Отсутствие внятной игры и как следствие череда поражений. Разница между двумя московскими клубами всего 4 очка. Хотелось бы пожелать и Спартаку и Динамо вернуть былое величие или по крайней мере прекратить позорить себя перед лицом многочисленных болельщиков. Мы вас всегда поддерживаем - вспомните об этом.

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