Как потратить 35 миллионов и почти не забивать в РПЛ? Спросите у «Динамо»

Команда близка к зоне вылета.

В 12-м туре РПЛ «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 3:0. Это уже третье поражение команды подряд: до этого она уступила 2:3 «Сочи» в РПЛ и вылетела из кубка в матче с «Лучом».

• В матче у команд была примерно равная статистика по всем показателям. 53% владения мячом у «Динамо», 14:13 по ударам и 5:3 по точным ударам в пользу «Ростова». При этом из пяти ударов в створ хозяева реализовали три.

• После игры «Ростов» представил болельщикам Павла Мамаева, который смотрел матч с трибуны. Интересно, что после его выхода из тюрьмы Мамаев должен был подписать контракт именно с «Динамо». По информации «СЭ», в четверг у него был запланирован медосмотр в Москве, но в последний момент сделку отменили.

• На матче с «Ростовом» присутствовал банкир Юрий Соловьев – председатель совета директоров «Динамо». Как сообщил журналист Сергей Егоров, результат сегодняшнего матча определит дальнейшую судьбу Дмитрия Хохлова в качестве главного тренера.

• В пятницу в Москву прилетел экс-тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, который в настоящий момент без работы. До матча с «Лучом» также была информация об интересе «Динамо» к Бердыеву и Каррере.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Попов, 25; 2:0 – Шомуродов, 37; 3:0 – Зайнутдинов, 83.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Зайнутдинов, 82), Байрамян (Саплинов, 68), Ерeменко, Попов, Норманн, Шомуродов (Долгов, 86).

«Динамо»: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов (Хильмарк, 46), Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски (Н’Жи, 68), Панченко (Филипп, 71), Игбун.

Предупреждения: Байрамян, 54; Попов, 65 – Шиманьски, 16; Плиев, 21; Каборе, 47; Жоаозиньо, 85.

Удаления: нет – Плиев, 66 (вторая ж.к.).

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