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    Журналист Егоров: «На матче с «Ростовом» присутствует первое лицо «Динамо» Соловьев. Игра определяющая»

    В эти минуты проходит матч 11 тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо». На игре присутствует руководитель московского клуба.

    «Сегодня на матче в Ростове присутствует первое лицо «Динамо» – банкир Юрий Соловьев. Матч во многом определяющий», – написал в телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    • «Динамо» последний раз побеждало 24 августа.
    • Перед игрой в Ростове-на-Дону москвичи шли в таблице 12-ми.
    • Известно, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов будет работать в клубе как минимум до зимы.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1222

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 минут назад

      Верните Кобелева. Хуже уже не будет.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4246

      серега кашин 37 минут назад

      ну значит хохлов-досвидание

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2237

      InterMilLano1908 37 минут назад

      Че там определять то?с таким составом Уфу должны на одной ноге обыгрывать

      1
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