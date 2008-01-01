Журналист Егоров: «На матче с «Ростовом» присутствует первое лицо «Динамо» Соловьев. Игра определяющая»

В эти минуты проходит матч 11 тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо». На игре присутствует руководитель московского клуба.

«Сегодня на матче в Ростове присутствует первое лицо «Динамо» – банкир Юрий Соловьев. Матч во многом определяющий», – написал в телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.