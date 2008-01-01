Журналист Егоров: «На матче с «Ростовом» присутствует первое лицо «Динамо» Соловьев. Игра определяющая»

Верните Кобелева. Хуже уже не будет.
В эти минуты проходит матч 11 тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо». На игре присутствует руководитель московского клуба.
«Сегодня на матче в Ростове присутствует первое лицо «Динамо» – банкир Юрий Соловьев. Матч во многом определяющий», – написал в телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
- «Динамо» последний раз побеждало 24 августа.
- Перед игрой в Ростове-на-Дону москвичи шли в таблице 12-ми.
- Известно, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов будет работать в клубе как минимум до зимы.