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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Материалы

Ростов - Динамо

28.09.2019, Суббота, 16:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 11 тур Ростов - Динамо Молодежные команды: 1 - 3
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
10 мая, пятница 14:00 Динамо 0:0 Ростов
14 тур
10 ноября, суббота 19:00 Ростов 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
2 декабря, суббота 14:00 Динамо 2:0 Ростов
5 тур
9 августа, среда 20:00 Ростов 1:0 Динамо
Россия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
21 сентября, среда 14:00 Динамо 4:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
12 мая, четверг 19:30 Динамо 1:3 Ростов
14 тур
2 ноября, понедельник 19:30 Ростов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
26 апреля, воскресенье 16:00 Ростов 2:2 Динамо
1 тур
3 августа, воскресенье 16:30 Динамо 7:3 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
2 мая, пятница 19:00 Ростов 2:3 Динамо
7 тур
1 сентября, воскресенье 20:15 Динамо 1:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
30 марта, суббота 18:30 Динамо 1:0 Ростов
8 тур
16 сентября, воскресенье 20:00 Ростов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
24 июля, воскресенье 20:00 Ростов 0:2 Динамо
2 тур
19 марта, суббота 16:15 Динамо 3:1 Ростов
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 19:30 Динамо 1:2 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
6 ноября, суббота 18:30 Ростов 1:1 Динамо
13 тур
17 июля, суббота 21:00 Динамо 3:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 21:00 Ростов 0:1 Динамо
4 тур
11 апреля, суббота 17:00 Динамо 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
27 октября, суббота 16:15 Ростов 0:0 Динамо
14 тур
23 июня, суббота 18:30 Динамо 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Динамо
5 тур
17 апреля, понедельник 00:00 Динамо 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 2:1 Ростов
9 тур
21 мая, суббота 18:30 Ростов 0:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Ростов 2:0 Динамо
13 тур
23 мая, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
1 августа, пятница 00:00 Динамо 1:1 Ростов
12 тур
11 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Динамо
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 5:0 Ростов
Чемпионат России 2001
25 тур
23 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Динамо
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Динамо 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Динамо
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Ростов 1:3 Динамо
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 4:0 Ростов
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:0 Динамо
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Динамо 1:2 Ростов
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 Ростов 1:3 Динамо
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:0 Ростов
Чемпионат России 1996
18 тур
23 июля, вторник 00:00 Динамо 2:2 Ростов
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Динамо
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Ростов 2:2 Динамо
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Динамо 2:0 Ростов
2 тур
12 марта, пятница 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Ростов 0:2 Динамо
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +55375

    MaxRnD 28 сентября 2019, 18:23

    Норманн - электричка

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    Рейтинг: +55375

    MaxRnD 28 сентября 2019, 18:06

    На Ионове судья пожалел ...

    2
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    Рейтинг: +317

    Serega 68 28 сентября 2019, 17:42

    Не слаить

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    Рейтинг: +174

    iurylario 28 сентября 2019, 17:27

    я живу в оренбурге ну и куда идти смотреть футбол в натуре немецкий купить дешевле чем наш одни спекулянты о своем народе не думают в глазах только монетки крутятся
    президент для народа мог бы и заставить показывать 8 трансляций в неделю стыдно за них

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    Рейтинг: +317

    Serega 68 > Фанат Рубина 28 сентября 2019, 18:07

    народ выбирает

    0
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    Рейтинг: +1871

    Александ1982 28 сентября 2019, 17:26

    Валера молодец, поднимает Ростов !!!

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    Рейтинг: +10646

    ivany4 28 сентября 2019, 17:22

    Такой матч интересный, а по матчу немчуру показывают.
    Скоро тина скажет, что и с бундеслигой не попали в цель.)))

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 28 сентября 2019, 17:21

    ростов молодцы ! а что вы ожидали от динамо в новом сезоне?

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    Рейтинг: +446

    BoaSnake 28 сентября 2019, 17:21

    Глядя на игру Динамо, складывается впечатление, что они мешают друг другу на поле. Соперникам особо и напрягаться не стоит, динамовцы все сами сделают.

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    Рейтинг: +4486

    Snek 28 сентября 2019, 17:20

    И опять узбекский Месси забил.

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    Рейтинг: +129

    Str4nger 28 сентября 2019, 17:11

    24 номер бабочек ловит )

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