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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 28 сентября 2019
Ростов
28.09.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
25'
И. Попов
37'
Э. Шомуродов
83'
Б. Зайнутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Динамо
Замена
А. Долгов
️️️️
Э. Шомуродов
86'
85'
Желтая карточка
Жоаозиньо
ГОЛ! 3:0!
Б. Зайнутдинов
Пас отдал
М. Норманн
83'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
А. Ионов
81'
70'
Замена
М. Филипп
️️️️
К. Панченко
68'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
С. Шиманьски
Замена
А. Саплинов
️️️️
Х. Байрамян
67'
66'
Вторая желтая
З. Плиев
Желтая карточка
И. Попов
65'
Желтая карточка
Х. Байрамян
54'
47'
Желтая карточка
Ш. Каборе
46'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
А. Юсупов
ГОЛ! 2:0!
Э. Шомуродов
Пас отдал
А. Ионов
37'
ГОЛ! 1:0!
И. Попов
Пас отдал
Е. Чернов
25'
21'
Желтая карточка
З. Плиев
16'
Желтая карточка
С. Шиманьски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Ростов
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
55
Александр Саплинов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Бабурин
23
Чернов
6
Сигурдссон
78
Чистяков
34
Козлов
17
Норманн
71
Попов
26
Еременко
19
Байрамян
11
Ионов
14
Шомуродов
4-1-2-1-2
31
Лещук
18
Морозов
4
Евгеньев
44
Шунич
3
Плиев
77
Каборе
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
17
Шиманьски
44
Игбун
8
Панченко
11
Ионов
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
11
Ионов
19
Байрамян
55
Саплинов
55
Саплинов
19
Байрамян
14
Шомуродов
11
Долгов
11
Долгов
14
Шомуродов
17
Шиманьски
9
Н'Жи
9
Н'Жи
17
Шиманьски
4
Юсупов
7
Хильемарк
7
Хильемарк
4
Юсупов
8
Панченко
26
Филипп
26
Филипп
8
Панченко
Остались в запасе
Ростов
Динамо
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
1
Антон Шунин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
1
Антон Шунин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Ростов - Динамо
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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