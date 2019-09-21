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    Вадим Валентинович, простите нас!


    4.5
    Голосов: 6
    Сегодня, 13:34
    Мы исправляемся.

    После победы над «Спартаком» Вадим Евсеев выдал огненный спич:

    «Погодите поздравлять. Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» – два слова об «Уфе», о «Ростове» – 50. «Уфа» обыграла «Зенит» – два слова об «Уфе», о «Зените» – 200. Сейчас мы победили «Спартак», но будет два слова об «Уфе», а все остальное – про «Спартак». Привет студии!».

    Мы догадываемся, но точно не знаем, к какой студии обращался Евсеев. Принимаем на себя удар этой студии и исправляемся за нее.

    Что это вообще за команда?

    Смотрим в таблицу – 14 очков после 10 туров (столько же, сколько у «Спартака»). Смотрим на результаты: первые пять матчей – четыре очка, вторые – десять. Хотя играли против «Ростова», «Зенита», «Динамо».

    Успех в играх с фаворитами не объясняется двумя словами. Зато можно одним предложением: стилистически «Уфа» – самый неудобный соперник для «Ростова», «Зенита» и «Динамо».

    У «Уфы» наименьший в лиге процент владения (42,6), худший процент точности передач (71,4) и самый неактивный прессинг (PPDA – 10,7).

    Если большинство команд РПЛ отказались от оборонительного футбола в три защитника, то «Уфа» – единственная в лиге, кто его сохранил в таком виде. Простым языком: «Уфа» – типичный автобус. Но построенный на высокой организации обороны и дисциплине.

    Нынешним «Ростову», «Зениту» и «Спартаку» с такими командами играть крайне сложно. «Зенит» в принципе не очень любит владеть мячом и вскрывать низкую оборону. «Спартак» не умеет атаковать позиционно. А «Ростов» так хорош в этом сезоне в том числе и из-за того, что большинство команд РПЛ стали были открытыми.

    Но все равно – герои

    Летом «Уфа» играла в переходных матчах, осталась в РПЛ, но все равно продала лидеров. И так уже четвертый год подряд. До этого из команды летом уходили: Зинченко, Лунев, Обляков, Стоцкий.

    Это трансферное окно – самое прибыльное. «Уфа» заработала 7,8 миллиона евро – больше половины годового бюджета. Игбун, Дивеев, Живоглядов и Круговой принесли хорошие деньги.

    Евсеев остался без ключевых игроков, но все равно делает «Уфу» конкурентоспособной. Летом клуб купил игроков всего на 289 тысяч евро. Пришли дублеры «Краснодара» и «Спартака»: Фомин и Мохбалиев.

    Общая стоимость состава – 23 миллиона. Только у трех команд РПЛ меньший показатель. При этом в таблице – «Уфа »сейчас шестая. Неудивительно, что ее чаще всех в РПЛ проверяли на допинг в августе.

    Поэтому то, что удается команде и Евсееву – действительно круто. Гендиректор Газизов уже вчера высказался, что не будет препятствовать, если «Спартак» захочет забрать Евсеева. Для «Уфы» нормально прокачивать тренеров до топ-команд. До этого Гончаренко уходил в ЦСКА, Семак – в «Зенит».

    ***

    308 – ровно столько слов мы сказали об «Уфе». Надеемся, теперь Вадим Евсеев не так хмур, как обычно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Уфа»
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 6
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2386

      Nesterenko 36 секунд назад

      Именно два слова произнес Вадим Евсеев в 2003 году после матча против Уэльса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4090

      ivany4 32 минуты назад

      Если у записных лидеров спады, на сцену выходят команды второго эшелона. Так было всегда. Вот только стабильности у таких команд не так много.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1317

      sovok 47 минут назад

      Вадиму Валентиновичу УВАЖЕНИЕ!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +674

      Taps 1 час назад

      О "Спартаке" вообще говорить не стоит - отстой !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +282

      шеффилд таун > Taps 34 минуты назад

      Реальный отстой!!!!

      1
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      Рейтинг: +397

      monser08 > Taps 17 минут назад

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