Вадим Валентинович, простите нас!

Мы исправляемся.

После победы над «Спартаком» Вадим Евсеев выдал огненный спич:

«Погодите поздравлять. Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» – два слова об «Уфе», о «Ростове» – 50. «Уфа» обыграла «Зенит» – два слова об «Уфе», о «Зените» – 200. Сейчас мы победили «Спартак», но будет два слова об «Уфе», а все остальное – про «Спартак». Привет студии!».

twit text — ФК УФА (@UfaFc) September 21, 2019

Мы догадываемся, но точно не знаем, к какой студии обращался Евсеев. Принимаем на себя удар этой студии и исправляемся за нее.

Что это вообще за команда?

Смотрим в таблицу – 14 очков после 10 туров (столько же, сколько у «Спартака»). Смотрим на результаты: первые пять матчей – четыре очка, вторые – десять. Хотя играли против «Ростова», «Зенита», «Динамо».

Успех в играх с фаворитами не объясняется двумя словами. Зато можно одним предложением: стилистически «Уфа» – самый неудобный соперник для «Ростова», «Зенита» и «Динамо».

У «Уфы» наименьший в лиге процент владения (42,6), худший процент точности передач (71,4) и самый неактивный прессинг (PPDA – 10,7).

twit text — ФК УФА (@UfaFc) September 20, 2019

Если большинство команд РПЛ отказались от оборонительного футбола в три защитника, то «Уфа» – единственная в лиге, кто его сохранил в таком виде. Простым языком: «Уфа» – типичный автобус. Но построенный на высокой организации обороны и дисциплине.

Нынешним «Ростову», «Зениту» и «Спартаку» с такими командами играть крайне сложно. «Зенит» в принципе не очень любит владеть мячом и вскрывать низкую оборону. «Спартак» не умеет атаковать позиционно. А «Ростов» так хорош в этом сезоне в том числе и из-за того, что большинство команд РПЛ стали были открытыми.

Но все равно – герои

Летом «Уфа» играла в переходных матчах, осталась в РПЛ, но все равно продала лидеров. И так уже четвертый год подряд. До этого из команды летом уходили: Зинченко, Лунев, Обляков, Стоцкий.

Это трансферное окно – самое прибыльное. «Уфа» заработала 7,8 миллиона евро – больше половины годового бюджета. Игбун, Дивеев, Живоглядов и Круговой принесли хорошие деньги.

Евсеев остался без ключевых игроков, но все равно делает «Уфу» конкурентоспособной. Летом клуб купил игроков всего на 289 тысяч евро. Пришли дублеры «Краснодара» и «Спартака»: Фомин и Мохбалиев.

Общая стоимость состава – 23 миллиона. Только у трех команд РПЛ меньший показатель. При этом в таблице – «Уфа »сейчас шестая. Неудивительно, что ее чаще всех в РПЛ проверяли на допинг в августе.

Поэтому то, что удается команде и Евсееву – действительно круто. Гендиректор Газизов уже вчера высказался, что не будет препятствовать, если «Спартак» захочет забрать Евсеева. Для «Уфы» нормально прокачивать тренеров до топ-команд. До этого Гончаренко уходил в ЦСКА, Семак – в «Зенит».

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308 – ровно столько слов мы сказали об «Уфе». Надеемся, теперь Вадим Евсеев не так хмур, как обычно.