Здесь все ключевые трансферы за последние сутки

28 сделок.

• Мауро Икарди – игрок «ПСЖ»: аренда с возможностью выкупа через год.

• «Рома» арендовала Генриха Мхитаряна.

• Мануэль Фернандеш – в «Краснодаре».

• «Зенит» купил Владимира Караваева у «Витесса».

• ЦСКА подписал Лукаса Сантоса из «Васко да Гамма».

• Ригони уехал в «Сампдорию».

• Егор Сорокин перешел из «Рубина» в «Краснодар»

• Сильвестр Игбун – в «Динамо».

• Александр Зуев в аренду из «Ростова» в «Рубин» до конца сезона.

• «Галатасарай» подписал Радамеля Фалькао.

• Кейлор Навас – в «ПСЖ».

• Ареоля на год в аренду в «Реал».

• «Рубин» до конца сезона арендовал у «Спартака» Алекандра Ташаева.

• Чичарито – в «Севилье».

• Миха Мевля из «Зенита» перешел в «Сочи».

• Анте Ребич из «Айнтрахта» в «Милан».

• «Крылья Советов» подписали защитника «Бенфики» Виталия Лысцова.

• Фернандо Льоренте свободным агентом в «Наполи».

• Коноплянка из «Шальке» перешел в донецкий «Шахтер».

• Сейду Думбия свободным агентом перешел в «Сьон».

• «Рома» арендовала Николу Калинича у «Атлетико».

• Мбайе Дианье из «Касымпаша» в «Брюгге».

• Симон Кьяер из «Севильи» в «Аталанту» – в аренду.

• «Лейпциг» на год арендовал Патрика Шика.

• Мартин Шкртел расторг контракт с «Аталантой» и быстро нашел новый клуб – «Истанбул Башакшехир».

• «Тамбов» арендовал Мелкадзе у «Спартака».

• Из «Милана» в «Айнтрахт» в аренду поехал Андре Силва.

• «Торино» на год забрал Симоне Верди у «Наполи».

• Неймар остался в «ПСЖ».