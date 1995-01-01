Здесь все ключевые трансферы за последние сутки

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    3.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 00:19
    28 сделок.

    Мауро Икарди – игрок «ПСЖ»: аренда с возможностью выкупа через год.

    • «Рома» арендовала Генриха Мхитаряна.

    Мануэль Фернандеш – в «Краснодаре».

    • «Зенит» купил Владимира Караваева у «Витесса».

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    • «Рубин» до конца сезона арендовал у «Спартака» Алекандра Ташаева.

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    Миха Мевля из «Зенита» перешел в «Сочи».

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    Фернандо Льоренте свободным агентом в «Наполи».

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    Сейду Думбия свободным агентом перешел в «Сьон».

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    Мбайе Дианье из «Касымпаша» в «Брюгге».

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    Мартин Шкртел расторг контракт с «Аталантой» и быстро нашел новый клуб – «Истанбул Башакшехир».

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    • Из «Милана» в «Айнтрахт» в аренду поехал Андре Силва.

    • «Торино» на год забрал Симоне Верди у «Наполи».

    Неймар остался в «ПСЖ».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «ПСЖ»
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Вальдемар IV 38 минут назад

      уже через год караваев перешел в сочи

      0
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      Рейтинг: +1702

      I_R_O_N_M_A_N 59 минут назад

      Дианье из Касымпаши в Брюгге??????
      Бомбардир такой бомбардир...

      0
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      Рейтинг: +65

      Leo_12 1 час назад

      а где же неймар?)))))

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