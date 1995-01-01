Здесь все ключевые трансферы за последние сутки

• Мауро Икарди – игрок «ПСЖ»: аренда с возможностью выкупа через год.
• «Рома» арендовала Генриха Мхитаряна.
• Мануэль Фернандеш – в «Краснодаре».
• «Зенит» купил Владимира Караваева у «Витесса».
• ЦСКА подписал Лукаса Сантоса из «Васко да Гамма».
• Ригони уехал в «Сампдорию».
• Егор Сорокин перешел из «Рубина» в «Краснодар»
• Сильвестр Игбун – в «Динамо».
• Александр Зуев в аренду из «Ростова» в «Рубин» до конца сезона.
• «Галатасарай» подписал Радамеля Фалькао.
• Кейлор Навас – в «ПСЖ».
• Ареоля на год в аренду в «Реал».
• «Рубин» до конца сезона арендовал у «Спартака» Алекандра Ташаева.
• Чичарито – в «Севилье».
• Миха Мевля из «Зенита» перешел в «Сочи».
• Анте Ребич из «Айнтрахта» в «Милан».
• «Крылья Советов» подписали защитника «Бенфики» Виталия Лысцова.
• Фернандо Льоренте свободным агентом в «Наполи».
• Коноплянка из «Шальке» перешел в донецкий «Шахтер».
• Сейду Думбия свободным агентом перешел в «Сьон».
• «Рома» арендовала Николу Калинича у «Атлетико».
• Мбайе Дианье из «Касымпаша» в «Брюгге».
• Симон Кьяер из «Севильи» в «Аталанту» – в аренду.
• «Лейпциг» на год арендовал Патрика Шика.
• Мартин Шкртел расторг контракт с «Аталантой» и быстро нашел новый клуб – «Истанбул Башакшехир».
• «Тамбов» арендовал Мелкадзе у «Спартака».
• Из «Милана» в «Айнтрахт» в аренду поехал Андре Силва.
• «Торино» на год забрал Симоне Верди у «Наполи».
• Неймар остался в «ПСЖ».