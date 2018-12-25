Безумная карьера легенды АЕКа: обвинил президента команды в коррупции, закончил карьеру в 30 из-за травмы и вытащил клуб из нищеты

Теперь Демис Николаидис ведет передачу на ТВ.

Демис (точнее Темистоклис – полное имя) Николаидис – икона современного АЕКа. Он родился в 1973-м в Германии, спустя три года переехал в Грецию и примерно с этого же времени мечтал о попадании в АЕК. На самом деле у него были три попытки. Первая – в 1992 году, но тренер Душан Баевич посчитал, что Николаидис слишком слаб для команды. Пришлось подписать контракт с «Этникосом».

Вторая – в 1994-м, когда «Этникос» выставил Николаидиса на трансфер после великолепного сезона (32 матча, 17 голов). Клуб хотел за форварда около 500 тысяч евро. В итоге его контракт истек, и Николаидис ушел в «Аполлон» за бесплатно.

Третья попытка (в 1996-м) завершилась желаемым переходом, но тут тоже было много проблем. Руководство «Этникоса» хотело за Николаидиса 2 миллиона евро. АЕК долго торговался и сбросил 500 тысяч. Правда, в соглашение пришлось дописать пункт – 35% от будущей продажи отходят «Этни».

С этого момента началась безумная история любви Николаидиса с АЕКом.

Он обвинял президента в коррупции, из-за этого Николаидиса запугивали бандиты

В АЕКе Николаидис провел 7 лет, и ни разу в чемпионате он не забивал меньше 15 голов за сезон. Болельщики обожали его за результативность на поле, но больше они его любили за то, как именно он относился к команде. Николаидис не стеснялся публично выражать свою любовь к АЕКу.

К примеру, в 2001-м он подрался на поле с нападающим «Олимпиакоса» Алексисом Александрисом, потому что тот назвал АЕК выскочками и неудачниками. Николаидис пару раз ударил Александриса, но дисциплинарный комитет не дал ему бан на несколько игр, а всего лишь оштрафовал на 5 тысяч евро.

Или как Николаидис оплатил из своего кармана дорогу и билеты на матч с «Ионикосом», просто потому что руководство АЕКа не обратило внимание на эту проблему.

С президентом команды, кстати, у нападающего были особые отношения. В 2003-м, когда АЕК тонул в коррупции и отвратительных результатах на поле, он публично обвинил бывшего президента Хризостома Псомадиадис в том, что он разваливает его любимую команду. «Считаю, что Псомиадису не место в АЕКе. Мы, игроки и болельщики, живем нашими цветами. Псомиадис же просто делает на этом деньги нечестными путями: он ворует их, присваивает себе деньги от сделок. Он – главная причина того, почему АЕК сейчас не празднует чемпионство, а лишь заботится о выживании».

Полиция Греции провела расследования по делу Псомиадис и отправила его в тюрьму на 12 лет. Функционер вышел на свободу раньше. Говорят, это произошло из-за неудовлетворительного состояния здоровья – только по этой причине состоялось досрочное освобождение. После этого у Николаидиса начались проблемы.

Во-первых, неизвестные сожгли его машину.

Во-вторых, руководство АЕКа, которое было в отличных отношениях с Псомиадисом, намекало на ближайший трансфер игрока.

В-третьих, однажды в дом Николаидиса посреди ночи завалились бандиты. Они разбудили игрока, его жену и маленького ребенка, угрожали сломать Демису колени и убить его родных, если он не перестанет говорить о Псомиадисе в прессе.

В итоге нападающий уехал из Греции следующим летом – он расторг контракт с АЕКом и подписал годичный контракт с «Атлетико». В то время им интересовались «Фиорентина» и «ПСЖ» и предлагали грекам хорошие деньги. Но Николаидис настоял на расторжении контракта. «Я не хочу делать хорошо людям, из-за которых я ушел из любимой команды. Я уйду в качестве свободного агента» – так игрок аргументировал свою позицию.

В «Атлетико» ему мешали травмы, из-за этого он завершил карьеру

1 июля 2003 года – Николаидис подписал контракт с «Атлетико».

1 июля 2004 года он подтвердил, что разорвал контракт с «Атлетико».

4 июля – Николаидис победил вместе с Грецией на чемпионате Европы.

5 июля – игрок объявил о завершении карьеры.

За такой короткий промежуток времени с Николаидисом произошла масса событий. В 10 матчах на старте сезона чемпионата Испании он забил 6 голов и вместе с Фернандо Торресом составил пару основных нападающих «Атлетико». Уже в октябре на факс мадридцев пришли офферы от «Милана» и «Валенсии», но они отказывались от всех предложений. Дальше с Николаидисом происходили только плохие вещи.

Из Греции он приехал с травмированным ахиллом – пришлось лечиться около трех недель. Потом появилась грыжа – удаление и месяц восстановление. В январе Николаидис травмировал спину. Физиотерапевты «Атлетико» говорили про обычное растяжение, но игрок восстанавливался больше месяца. В марте его начало мучить больное колено, и из-за этого страйкер сыграл весной всего четыре матча.

В апреле 2004-го он дал интервью, в котором сказал: «Я мотивирован, но травмы заставляют меня думать о плохом. Из-за них я проигрываю конкуренцию, я не попадаю в состав». Через неделю он сказал, что у него появляются мысли о завершении карьеры, но руководство «Атлетико» во всем поддерживает его. В июне же он попросил «Атлетико» расторгнуть с ним контракт, потому что не может просто лечиться и получать зарплату. Николаидис настаивал на том, чтобы клуб не выплачивал ему никакую неустойку, но «Атлетико» перевел на его счет зарплату за год, который у него оставался по соглашению.

Финал Евро-2004 стал для Николаидиса последним матчем (хотя сам он не играл на турнире из-за травмы). После него Демис объявил о завершении карьеры.

Он вытащил АЕК из ямы и ушел, потому что не смог реализовать свои планы

Через две недели после завершения карьеры Николаидис ответил на звонок из АЕКа. Изначально разговор шел о должности директора команды, но, как только он приехал в офис клуба, понял: руководство рассчитывает на то, что Николаидис станет президентом АЕКа.

Николаидис говорил, что взял неделю на раздумья, хотя сам решил для себя в первый день. Все время он разрабатывал план действий относительно того, как вернуть клубу конкурентоспособное состояние. Несколько важнейших действий Николаидиса на посту президента:

1. Через суды он добился того, чтобы прежние инвесторы, сотрудничавшие с Псомиадисом, выплатили 95% от всех долгов.

2. В 2005-м Николаидис нашел семьсот тысяч евро для развития академии: на эти деньги были отреставрированы кампусы, наняты новые скауты и тренеры.

3. Демис Николаидис настоял на небольшой реконструкции домашней арены АЕКа. В 2003 году землетрясение в Греции частично разрушило несущие конструкции стадиона. Его быстро восстановили к середину сезона-2003/04. Николаидис же настоял на том, чтобы специалисты провели дополнительные исследования относительно безопасности стадиона. Он настоял на укреплении стен и постройки дополнительных опорных систем.

4. Николаидис сделал важный шаг в работе с болельщиками. Он неоднократно встречался с фанатами, разговаривал с ними о беспорядках на стадионе и просил их воздержаться от этого. Со своей стороны он уменьшил стоимость всех категорий билетов на 25% и увеличил число мероприятий, на которых болельщики могли бы пообщаться с футболистами.

Николаидис жил в условиях ограниченных финансов, но все равно делал свою работу. У него не было денег, чтобы привлекать классных игроков, зато в период его работы в АЕКе за клуб играли много молодых игроков, часть из которых вышла на хороший уровень (Костас Катсуранис, Сократис Папастатопулос, Даниэль Тежер и другие).

В 2008-м он объявил об уходе из АЕКа. Причина проста: Николаидис не выполнил некоторые свои обещания, которые отобразил в пятилетнем плане развития клуба. В частности, он обещал увеличить посещаемость домашних матчей до 30 тысяч – не получилось. Или Демис хотел стабильно выходить в плюс на несколько миллионов евро по итогам каждого сезона – АЕК во время его работы существовал довольно нормально, но хорошими доходами похвастаться не мог.

С момента ухода Николаидиса из клуба прошло 11 лет. За это время он раскрутил несколько ресторанов в Афинах, подписал контракт со спортивным каналом, на котором сейчас ведет передачу, но больше не возвращался в любимый клуб. Хотя предлагали – Николаидис же признавался, что ему больше по душе смотреть на АЕК со стороны, а не работать внутри системы.

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