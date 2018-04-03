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    Чемпионат Греции – это ад. Там дерутся, угрожают и подкупают


    4.8
    Голосов: 6
    03.04.2018 09:00
    Очень яркая лига, которую портят очень плохие дела.

    Клуб-монополист

    «Футбол здесь монополизирован одной командой – «Олимпиакосом». Когда только приехал туда работать и услышал подобные истории, подумал, что это просто отговорки и нытье людей, которые не могут конкурировать и во всем ищут заговоры и потусторонние причины своих ошибок. Но со временем убедился, что на самом деле есть система, построенная конкретным клубом, чтобы гарантированно становиться чемпионом», − вспоминает российский менеджер Герман Чистяков, который несколько лет назад консультировал ПАОК.

    «Олимпиакос» − единоличный царь греческого футбола. За 22 года клуб лишь дважды отдал чемпионский титул. Последние 8 лет им рулит президент Вангелис Маринакис. Этот бизнесмен входит в сотню самых влиятельных судовладельцев мира. Но, похоже, деньги он вкладывал не только в трансферы команды.

    Несколько лет назад был опубликован доклад УЕФА, где организация подозревала в сговоре нескольких десятков матчей греческих лиг. В списке подозреваемых оказался и Маринакис. Та история закончилась практически ничем – все авторитетные менеджеры избежали наказания.

    Дальше – еще интереснее. «Олимпиакос» стали обвинять в том, что клуб продвигал в местную федерацию нужных людей. К примеру – президента HFF Георгиоса Сарриса (2012-2014), при котором тогда как раз и замяли дела о договорных матчах.

    Недавно и вовсе стало известно, что Маринакиса могут посадить в тюрьму, но не по футбольным делам. В 2014 году на танкере Noor-1 была обнаружена самая крупная партия героина в истории – 1,1 тонны наркотиков. Спецслужбы обвиняют бизнесмена в финансировании танкера и причастности к контрабанде.

    И это все на фоне не самого удачного сезона для «Олимпиакоса». Клуб из Пирей внезапно идет на третьем месте, а учитывая, что сейчас сезон проводится без плей-офф за Лигу Европы и Лигу чемпионов – дела печальны.

    Есть несколько причин. Первая – Маринакис с лета того года еще и владеет английским «Ноттингем Форест», поэтому внутри бизнеса случилась ожидаемая оптимизация средств. Вторая – клуб уже дважды сменил тренеров по ходу сезона из-за неудовлетворительной игры команды. Морально это давит на футболистов ровно так, как и на руководство – махинации со стороны Маринакиса. Тем интереснее конец сезона.

    Владелец с пистолетом

    Иван Саввиди – человек из российского футбола: с 2002 по 2005 год он владел «Ростовом», и тогда клуб дошел до финала Кубка страны. Затем бизнесмен пытался реанимировать местный СКА, но смог только вывести его в первую лигу. С 2012-го года он – владелец ПАОКа.

    Саввиди стал звездой мировых новостей месяц назад. На матче между ПАОКом и АЕКом после очередного спорного решения судьи Саввиди выбежал на поле с охранниками и спортивным директором Любошем Михелом. На фотографиях отчетливо видно, что у Саввиди был с собой пистолет.

    Судьи поддались на давление и все-таки засчитали гол футболиста ПАОКа Варелы, хотя изначально арбитры показали «вне игры». Игроки АЕКа в знак протеста покинули поле.

    После этого чемпионат приостановили. Затем Саввиди выступил с заявлением: «Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, сложившейся в последнее время в греческом футболе, и всеми неприемлемыми неспортивными событиями, которые случились в конце матча». Первого апреля чемпионат возобновился, а Саввиди получил запрет на посещение стадионов на три года.

    Кто такой Иван Саввиди – российский владелец ПАОКа, которого сейчас везде обсуждают

    Сумасшедшие фанаты

    Перед дерби с «Олимпиакосом» фанаты ПАОКа провели свой традиционный перфоманс с «ленточным дождем». Но на этот раз ситуация вышла из-под контроля.
    Когда главный тренер «Олимпиакоса» Оскар Гарсия направлялся к скамейке запасных, кто-то из фанатов ПАОКа бросил ему в лицо с трибуны рулон ленты от кассового аппарата. Специалиста отправили в госпиталь, с ПАОКа сняли три очка.

    Спустя несколько дней фанаты ворвались в студию государственного регионального телеканала ERT 3 и заставили ведущего новостей спорта зачитать их реакцию на санкции против клуба. После этого они покинули студию.

    Впрочем, фанаты «Олимпиакоса» не лучше. После очередного матча Суперлиги, в котором их команда дома проиграла АЕКу, они выбежали на поле, бросили десятки единиц пиротехники и сломали рекламные щиты. После этого фанаты вступили в противостояние с полицией и атаковали автобус с футболистами гостей.

    Грубость игроков

    Прошлым летом во время отборочного матча к ЧМ-2018 греки сорвали матч с боснийцами после того, как форвард Эдин Джеко показал средний палец своему одноклубнику Костасу Маноласу. Защитник-то успокоился после того, как сделал мощный тычок в лицо нападающему, а вот его партнеры – нет. Греки выбежали на поле и устроили массовую драку. В итоге полузащитнику Яннису Янниотасу выбили зуб.

    Иногда экспрессивность футболистов выражается по-другому. Например, в этом сезоне игрок «Ксанти» Бриту вытер бутсу о ногу арбитра после того, как тот случайно забрызгал ему обувь исчезающим спреем. Судья, конечно, был недоволен эпизодом и показал футболисту желтую карточку. Через несколько секунд Бриту забил со стандарта.

    Договорняки

    Еще четыре года назад международная ассоциация профессиональных футболистов проводила опрос среди 1500 игроков из разных чемпионатов о том, предлагали ли им когда-либо сдать матч. Больше всего таких предложений − в Греции (13% от всех опрошенных).

    Недавно появился комментарий американского футболиста, который выступил анонимно: «Я играю в Греции и совсем недавно у нас была такая история. Провел за команду три месяца и не получил ни цента. У нас была игра с одним из традиционных местных грандов. Наш бюджет и состав не сравнить с тем, что есть у них. Мы сражались, показывали все, что можем и в какой-то момент уступали им всего 5 очков. Тут-то все и началось. В раздевалку влетел рассерженный владелец: «Вы что творите, вы должны проиграть «минус восемь» или больше! Я могу потерять деньги!» Я всегда играю на победу, меня это поразило. А он продолжал: «Так вы сможете получить свою месячную зарплату. Вы должны проиграть с этой разницей или не получите зарплату за месяц».

    Проблема усугубляется еще и тем, что с ней почти не борются. История с «Олимпиакосом» − далеко не единственная. В последний раз местная федерация футбола жестко наказывала за это в далеком 2011-м, когда из Суперлиги выперли валашский «Олимпиакос» и «Кавалу». Помимо денежных штрафов президентам обоих клубов пожизненно запретили заниматься футболом. Но беда с «договорняками» на этом, конечно же, не закончилась.

    Угрозы судьям

    Несколько лет назад на вице-президента Центрального судейского комитета Христофороса Зографоса напали двое мужчин: они подъехали к чиновнику на мотоцикле и избили деревянными дубинками. Тогда чемпионат приостановили из-за протеста судейского корпуса. Арбитры требовали защиты и гарантий по безопасности.

    Пару лет назад дом главы судейского комитета Гиоргоса Бикаса подожгли неизвестные. Ранее трое судей покинули комитет из-за поступивших к ним угроз. В Федерации футбола Греции заявили, что болельщики не имеют отношения к таким инцидентам. Все подозрения в итоге легли на мафию, которая до сих пор многое решает в местном спорте.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Олимпиакос»
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 6
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 7 апреля 2018, 12:55

      Правильно написать - "игрок в американский футбол"!

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 4 апреля 2018, 11:55

      Это в каком футболе у них разница в 8 очков в одном матче?Автор,ты бы хоть к редактору текст занес,прежде чем выставлять его на всеобщее обозрение)))

      0
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      Рейтинг: -34

      ninakopernik 4 апреля 2018, 06:16

      Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллерги, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- http://0rz.tw/*****

      -3
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      Рейтинг: -21

      sport1608 3 апреля 2018, 19:44

      Пpогнозы футбольных матчeй bets-info.ru

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      Рейтинг: +290

      Pablo845 3 апреля 2018, 13:59

      беспредел какой-то!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 12:43

      полный беспредел какой-то твориться и мало попыток что-то с этим сделать.

      2
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 3 апреля 2018, 11:01

      Там на юге нет башни ни у кого! Давно все знают)

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 3 апреля 2018, 10:58

      Неспособность властей контролировать сферу, в которой заправляет криминал!
      Отсюда очевидные последствия и неизбежные запоздалые репрессии силовиков!..

      2
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 3 апреля 2018, 10:32

      Блин. У вас что за школьник пишет названия статьям? Ад, ад, и т.д. и т.п. читать противно!

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      Рейтинг: +102

      Shogun 3 апреля 2018, 09:55

      В России тоже покупают чемпионат, судей и попросту в открытую руководства других команды, чтобы те сделали результат и в основном этой херней занимается одна только команда, подсказка 5 букв первая З

      2
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