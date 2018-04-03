Чемпионат Греции – это ад. Там дерутся, угрожают и подкупают

Очень яркая лига, которую портят очень плохие дела.

Клуб-монополист

«Футбол здесь монополизирован одной командой – «Олимпиакосом». Когда только приехал туда работать и услышал подобные истории, подумал, что это просто отговорки и нытье людей, которые не могут конкурировать и во всем ищут заговоры и потусторонние причины своих ошибок. Но со временем убедился, что на самом деле есть система, построенная конкретным клубом, чтобы гарантированно становиться чемпионом», − вспоминает российский менеджер Герман Чистяков, который несколько лет назад консультировал ПАОК.

«Олимпиакос» − единоличный царь греческого футбола. За 22 года клуб лишь дважды отдал чемпионский титул. Последние 8 лет им рулит президент Вангелис Маринакис. Этот бизнесмен входит в сотню самых влиятельных судовладельцев мира. Но, похоже, деньги он вкладывал не только в трансферы команды.

Несколько лет назад был опубликован доклад УЕФА, где организация подозревала в сговоре нескольких десятков матчей греческих лиг. В списке подозреваемых оказался и Маринакис. Та история закончилась практически ничем – все авторитетные менеджеры избежали наказания.

Дальше – еще интереснее. «Олимпиакос» стали обвинять в том, что клуб продвигал в местную федерацию нужных людей. К примеру – президента HFF Георгиоса Сарриса (2012-2014), при котором тогда как раз и замяли дела о договорных матчах.

Недавно и вовсе стало известно, что Маринакиса могут посадить в тюрьму, но не по футбольным делам. В 2014 году на танкере Noor-1 была обнаружена самая крупная партия героина в истории – 1,1 тонны наркотиков. Спецслужбы обвиняют бизнесмена в финансировании танкера и причастности к контрабанде.

И это все на фоне не самого удачного сезона для «Олимпиакоса». Клуб из Пирей внезапно идет на третьем месте, а учитывая, что сейчас сезон проводится без плей-офф за Лигу Европы и Лигу чемпионов – дела печальны.

Есть несколько причин. Первая – Маринакис с лета того года еще и владеет английским «Ноттингем Форест», поэтому внутри бизнеса случилась ожидаемая оптимизация средств. Вторая – клуб уже дважды сменил тренеров по ходу сезона из-за неудовлетворительной игры команды. Морально это давит на футболистов ровно так, как и на руководство – махинации со стороны Маринакиса. Тем интереснее конец сезона.

Владелец с пистолетом

Иван Саввиди – человек из российского футбола: с 2002 по 2005 год он владел «Ростовом», и тогда клуб дошел до финала Кубка страны. Затем бизнесмен пытался реанимировать местный СКА, но смог только вывести его в первую лигу. С 2012-го года он – владелец ПАОКа.

Саввиди стал звездой мировых новостей месяц назад. На матче между ПАОКом и АЕКом после очередного спорного решения судьи Саввиди выбежал на поле с охранниками и спортивным директором Любошем Михелом. На фотографиях отчетливо видно, что у Саввиди был с собой пистолет.

Судьи поддались на давление и все-таки засчитали гол футболиста ПАОКа Варелы, хотя изначально арбитры показали «вне игры». Игроки АЕКа в знак протеста покинули поле.

После этого чемпионат приостановили. Затем Саввиди выступил с заявлением: «Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, сложившейся в последнее время в греческом футболе, и всеми неприемлемыми неспортивными событиями, которые случились в конце матча». Первого апреля чемпионат возобновился, а Саввиди получил запрет на посещение стадионов на три года.

Кто такой Иван Саввиди – российский владелец ПАОКа, которого сейчас везде обсуждают

Сумасшедшие фанаты

Перед дерби с «Олимпиакосом» фанаты ПАОКа провели свой традиционный перфоманс с «ленточным дождем». Но на этот раз ситуация вышла из-под контроля.

Когда главный тренер «Олимпиакоса» Оскар Гарсия направлялся к скамейке запасных, кто-то из фанатов ПАОКа бросил ему в лицо с трибуны рулон ленты от кассового аппарата. Специалиста отправили в госпиталь, с ПАОКа сняли три очка.

Спустя несколько дней фанаты ворвались в студию государственного регионального телеканала ERT 3 и заставили ведущего новостей спорта зачитать их реакцию на санкции против клуба. После этого они покинули студию.

Впрочем, фанаты «Олимпиакоса» не лучше. После очередного матча Суперлиги, в котором их команда дома проиграла АЕКу, они выбежали на поле, бросили десятки единиц пиротехники и сломали рекламные щиты. После этого фанаты вступили в противостояние с полицией и атаковали автобус с футболистами гостей.

Грубость игроков

Прошлым летом во время отборочного матча к ЧМ-2018 греки сорвали матч с боснийцами после того, как форвард Эдин Джеко показал средний палец своему одноклубнику Костасу Маноласу. Защитник-то успокоился после того, как сделал мощный тычок в лицо нападающему, а вот его партнеры – нет. Греки выбежали на поле и устроили массовую драку. В итоге полузащитнику Яннису Янниотасу выбили зуб.

Иногда экспрессивность футболистов выражается по-другому. Например, в этом сезоне игрок «Ксанти» Бриту вытер бутсу о ногу арбитра после того, как тот случайно забрызгал ему обувь исчезающим спреем. Судья, конечно, был недоволен эпизодом и показал футболисту желтую карточку. Через несколько секунд Бриту забил со стандарта.

Договорняки

Еще четыре года назад международная ассоциация профессиональных футболистов проводила опрос среди 1500 игроков из разных чемпионатов о том, предлагали ли им когда-либо сдать матч. Больше всего таких предложений − в Греции (13% от всех опрошенных).

Недавно появился комментарий американского футболиста, который выступил анонимно: «Я играю в Греции и совсем недавно у нас была такая история. Провел за команду три месяца и не получил ни цента. У нас была игра с одним из традиционных местных грандов. Наш бюджет и состав не сравнить с тем, что есть у них. Мы сражались, показывали все, что можем и в какой-то момент уступали им всего 5 очков. Тут-то все и началось. В раздевалку влетел рассерженный владелец: «Вы что творите, вы должны проиграть «минус восемь» или больше! Я могу потерять деньги!» Я всегда играю на победу, меня это поразило. А он продолжал: «Так вы сможете получить свою месячную зарплату. Вы должны проиграть с этой разницей или не получите зарплату за месяц».

Проблема усугубляется еще и тем, что с ней почти не борются. История с «Олимпиакосом» − далеко не единственная. В последний раз местная федерация футбола жестко наказывала за это в далеком 2011-м, когда из Суперлиги выперли валашский «Олимпиакос» и «Кавалу». Помимо денежных штрафов президентам обоих клубов пожизненно запретили заниматься футболом. Но беда с «договорняками» на этом, конечно же, не закончилась.

Угрозы судьям

Несколько лет назад на вице-президента Центрального судейского комитета Христофороса Зографоса напали двое мужчин: они подъехали к чиновнику на мотоцикле и избили деревянными дубинками. Тогда чемпионат приостановили из-за протеста судейского корпуса. Арбитры требовали защиты и гарантий по безопасности.

Пару лет назад дом главы судейского комитета Гиоргоса Бикаса подожгли неизвестные. Ранее трое судей покинули комитет из-за поступивших к ним угроз. В Федерации футбола Греции заявили, что болельщики не имеют отношения к таким инцидентам. Все подозрения в итоге легли на мафию, которая до сих пор многое решает в местном спорте.