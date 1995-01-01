Помните Тейшейру? Он уехал в Китай за деньгами, а теперь думает о гражданстве и игре за эту сборную

Скоро он сыграет за сборную.

Есть два типа неплохих игроков, которые уезжают в Китай. Первый – Янник Феррейра-Карраско. Он уехал в «Далянь Ифан» год назад, а теперь много думает о возвращении в Европу. Второй – Алекс Тейшейра.

2016 год разделил карьеру Алекса Тейшейры на две части. До него Тейшейрой интересовались «Ливерпуль», «Челси», «Интер», «Милан» и дортмундская «Боруссия». Самому игроку больше нравился первый вариант: «Я хочу перейти в «Ливерпуль». Это большой клуб, за который поиграли многие выдающиеся футболисты. Для меня будет честью надеть футболку «Ливерпуля».

Тейшейра сильно отличается от модели поведения Карраско, который загрустил, попав в экзотический чемпионат. Боссы «Цзянсу Сунин» отвалили Алексу 12 миллионов евро в год. Но он оттолкнулся от финансовой стороны и сильно притопил за Китай: сейчас он думает о том, как пожить в стране подольше, и о том, как выступить за новую для себя сборную.

Как дела у Тейшейры в Китае

3 года, 82 матча, 37 голов и 26 миллионов евро – главные цифры, отображающие карьеру Алекса Тейшейры в Китае. За это время он дорос до звания вице-капитана «Цзянсу», но не выиграл ни одного трофея. За три года команда поменяла приставку «Сайнти» на «Сунин», а ее путешествие по турнирной таблице китайской Суперлиги напоминает американские горки: 2016 год – 2 место, 2017-й – 12, 2018-й – 5 место.

Главные события в карьере Тейшейры за этот промежуток времени выглядят так:

В дебютном матче забил два гола – лучший результат для новичка Суперлиги.

В матче против «Бейцзин Гуоань» получил две желтые карточки за 3 минуты – это тоже рекорд в истории чемпионата Китая.

Во всех трех сезонах становился лучшим бомбардиром «Цзянсу» в Суперлиге. В первом сезоне он забил 11 голов, во втором – 8, в третьем – 13 (опередил самого высокооплачиваемого игрока команды, Эдера, которые получает 13 миллионов евро в год без учета бонусов).

Фабио Капелло тренировал «Цзянсу» чуть меньше года (с июня 2017-го по апрель 2018-го). Это время запомнилось Алексу по постоянному просиживанию на лавке. Капелло не воспринимал игрока – он считал, что ветеран Сонг Ван больше подходит команде. Это вылилось в то, что за последние четыре месяца сезона-2017 Тейшейра сыграл всего 8 матчей в чемпионате. При этом он не критиковал открыто тренера – в «Цзянсу» за это штрафуют на 200-300 тысяч евро.

Из-за Капелло «Сунин» чуть не продал Тейшейру. Руководители в консультации Фабио получили совет избавиться от игрока. Им интересовались «Интер» и «Милан».

В итоге Тейшейра все же остался в Китае. Каждый год к его зарплате прибавляются 5% (600 тысяч евро – такое условие контракта). И сам игрок как бы намекает на то, что не против продлить действующее соглашение, которое заканчивается в декабре 2020-го.

А еще Алекс кайфует от жизни в «Цзянсу»: он с удовольствием тратит полученные деньги. К примеру, купил яхту за 1,5 миллиона евро. Или взял дом в пригороде Нанкина за 4 миллиона евро. При этом он жертвует неплохие суммы на благотворительность. Два месяца назад перечислил 600 тысяч евро на нужды китайских детских домов.

О своей жизни в Китае он говорит так: «Это хорошее место. Мне 29, и самое время задумываться о том, как и где жить после завершения карьеры. Китай – подходящая страна для этого. Здесь хорошо развита инфраструктура. Здесь добрые люди. Здесь мне комфортно. Главным плюсом считаю то, что моя старшая дочка пошла в школу – ей все тоже нравится, и к ней отлично относятся ее сверстники».

После назначения Марчело Липпи на должность главного тренера сборной Китая Федерация футбола задумалась о натурализации игроков. Первым натурализованным игроком стал Нико Йеннарис. В начале 2019-го бывший игрок «Арсенала» перешел в «Бэйцзин Гоань» и взял имя Ли Ке. Вторым – бразилец Элкесон. На родине во взрослом футболе он играл всего три года. Зато в Китае Ай Цзисень (новое имя Элкесона) выступает с 2013-го: 3 сезона забивал за «Гуанчжоу Эвергранд», с 2016 года бегает за «Шанхай СИПГ».

Третьим натурализованным игроком для Марчелло Липпи может стать именно Алекс Тейшейра. Проблем для этого быть не должно. Во-первых, он уже подал запрос на получение китайского гражданства. Во-вторых, он нормально говорит на китайском. Руководители «Цзянсу» требовали, чтобы в первые месяцы Алекс четыре раза в неделю занимался с репетитором. Чуть позже количество занятий сократились до двух в неделю.

Осталось только пройти патриотические курсы и сдать экзамены по истории партии – с недавних пор для игроков, готовящихся принять гражданство, появилось еще и такое условие. Другой момент, из-за которого китайцам не придется воевать с ФИФА, связан с заигранностью за предыдущую сборную. Тейшейра выступал за молодежные сборные Бразилии, но во взрослую не вызывался.

Если процедура натурализации пройдет нормально, Китай предоставит ему возможность дебютировать на международном уровне в 30 лет.

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