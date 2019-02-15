Боль в мышцах и травма убили карьеру одного из лучших форвардов современности

Грустная история Джексона Мартинеса.

Помните нападающего Джексона Мартинеса? В 2015-м он разрывал соперников вместе с «Порту», клуб получал офферы от «МЮ», «ПСЖ», «Челси», «Милана» и «Баварии». А Луи ван Гал, когда его спрашивали об интересе «Юнайтед» к Мартинесу, отвечал: «Это топовый нападающий нашего времени. Думаю, ему под силу встать в один ряд с величайшими».

Как же он ошибался.

Среди всех вариантов Мартинес выбрал «Атлетико». Мадридцы известны тем, что умеют хороших нападающих превращать в классных (Торрес, Фалькао, Диего Коста, Гризманн). Но в этот раз что-то пошло не так.

У Мартинеса не получилось в Испании

С самого начала. Единственный позитивный момент – он обошел Роналду и Месси. Мартинес забил 13 голов в ЛЧ за 25 матчей, легендам понадобилось больше. Дальше для Джексона был самый настоящий тлен.

Во-первых, проиграл конкуренцию Гризманну и Торресу. Во-вторых, разочаровывал безголевой серией. Первый мяч в Ла Лиге он забил во втором туре сезона-2015/16, второй (и последний) – в 9-м туре. Дальше в течение восьми матчей чемпионата он редко даже просто попадал в основной состав.

В итоге Джексон сломался морально. Бывший капитан «Атлетико» Габи объяснил ситуацию с Мартинесом так: «Мы все видели, что Джексон никак не мог адаптироваться и не проходил в состав из-за того, как он тренировался. Но его не стоит винить, он старался изо всех сил, когда переходил к нам».

Его продали через год после покупки. Единственный положительный момент для «Атлетико»: нападающего брали за 37 миллионов евро, а продали «Гуанчжоу» за 42,5. Больше ничем выдающимся в Испании Мартинес так и не запомнился.

Что было дальше

Мартинес подписал контракт с «Гуанчжоу» на 4 года с зарплатой в 12 миллионов евро в год. Кажется, высокие цифры добили Джексона. Он совсем перестал удивлять игрой. А через полгода после переезда в Китай в товарищеской встрече Колумбии против Чили он получил травму лодыжки, из-за которой страдает до сих пор. Мартинес вывихнул лодыжку. Игрок не до конца восстановился и нагрузил ее на тренировках. Возник рецидив, из-за чего он отправился на операцию.

Джексон в своем инстаграме опубликовал видео, как хирурги снимали бинты с его ноги. Похоже на эпизод из фильма «Пила».

text text text Публикация от text (@j.martinezofficial) 30 Июл 2017 в 6:29 PDT

«Было страшно. В юности, когда я каждый день тренировался и на поле, и в тренажерном зале, врачи предупреждали меня, что мышцы могут немного изнашиваться из-за огромных нагрузок. Я не придал этому значение и занимался своим делом. Они оказались правы. Усиленные тренировки действительно сказались на моем организме, но только когда мне было за тридцать», – Мартинес называл возможные причины травмы, никак не дающей покоя.

Врачи «Гуанчжоу» понимали, что травма Джексона постепенно приобретает статус хронической. Клуб сам предложил нападающему досрочное расторжение контракта. Боссы объяснили решение тем, что в китайской лиге ужесточили лимит на легионеров, а Мартинес давно перестал быть важным игроком состава.

С 1 марта и до лета он находился без клуба. За это время в жизни Джексона произошли несколько важных событий:

• Он пытался подписать контракт с мексиканским «Тигрес». Не получилось: руководство отказалось из-за травмированной лодыжки Джексона.

• Джексон связывался с «Бешикташем», но турки не были уверены, что потянут зарплатные запросы.

• Мартинес в августе подписал контракт с «Портимоненси». Сейчас он идет с ней на девятом месте в чемпионате Португалии.

За полгода в «Портимоненси» он сыграл лишь семь полных матчей (хотя участвовал в шестнадцати). Джексон – капитан и лучший бомбардир клуба (за этот период он забил пять мячей). И вроде бы в его жизни все начало налаживаться, если бы однажды он не рассказал о последствиях своей травмы.

«Моя травма лодыжки – это страшная борьба. Почти каждую ночь, как по часам, мой сон прерывается из-за боли в ноге. Бросить все было бы самым простым выбором. Мне непросто тренироваться. Я не могу делать это в течение двух-трех дней подряд. Я хотел бы тренироваться нормально каждый день, но врачи и мой физиотерапевт объяснили мне, что это невозможно. Я следую определенной программе», – сказал Мартинес в интервью Джанлуке Ди Марцио.

Бывший футболист сборной Колумбии Фаусто Асприлла сравнил Мартинеса с Марко ван Бастеном: Джексон так же, как и голландец, рано подрастерял форму из-за очень неприятного повреждения. Действительно: четыре года назад нападающий забивал такие мячи.

Видео взято с канала DR Comps на YouTube

Сейчас же уходит за пределы поля даже после самого легкого столкновения.

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