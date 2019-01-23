В португальском суперкласико «Бенфика» пострадала из-за VAR

Система работала в одну сторону.

Ничто так не бодрит клубный футбол Португалии, как суперкласико под названием «Бенфика» – «Порту». В нынешнем году помимо чемпионата такой подарок выпал еще и в Кубке лиги. Кстати, во всех трех внутренних турнирах сложилась интересная история. Четырехвластие везде!

Полуфиналы Кубка лиги: «Бенфика» – «Порту», «Брага» – «Спортинг».

Полуфиналы Кубка Португалии: «Бенфика» – «Спортинг», «Брага» – «Порту».

Первые четыре команды чемпионата: «Порту», «Бенфика», «Брага» и «Спортинг».

На нейтральном поле в Браге «Бенфика» сегодня играет против «Порту», у которого в стартовом составе вышел Пепе, Нередко эти команды устраивают голевые перестрелки уже в первом тайме, например, так случилось шесть лет назад, когда уже к 17-й минуте был счет 2:2 (таким и остался). Было весело и сегодня, но о судейских решениях будут говорить чаще, чем о футболе.

Браими открыл счет, использовав ошибку защиты и голкипера, но перед этим состоялся очевидный фол в атаке. В центре поля снесли Габриэла. VAR молчит.

«Бенфика» сравняла счет усилиями Рафы Силвы, но судьи при помощи VAR внимательно высматривали у Сеферовича игру рукой. Не нашли – 1:1.

«Порту» сразу же вышел вперед, когда забил Марега, но перед этим в противоборстве с ним упал Гримальдо. Момент для дискуссий, но в VAR его и не подумали рассматривать.

Наконец, особенный случай. «Бенфика» убегает 3 в 1 и забивает. Судья отменяет гол из-за офсайда, предварительно послушав, что говорят ему в наушник. Счет остался прежним – 1:2.

Был офсайд?

NO era fuera de juego de Rafa Silva. Era gol legal para Benfica. pic.twitter.com/cWhm3COfQK — Fútbol Portugal © (@FutbolPortugal) 22 января 2019 г.

Появился и такой скрин. Не монтаж? Офсайд?

В конце матча «Бенфика» пропустила третий и проиграла 1:3, а «Порту» вышел в финал. Спортивный директор «Бенфики» Руй Кошта был удален со скамейки запасных. Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау о судействе не говорил, исполняющий обязанности тренера «Бенфики» Бруну Лаге сказал, что команда забила больше справедливых голов, чем засчитали, и непонятно, почему система пересматривала только моменты, связанные с лиссабонским клубом.

К судейским огрехам можно было бы отнестись более снисходительно, если бы в Португалии не было VAR, но вместе с этой системой ждут более компентентного судейства. А у VAR на этот раз почему-то было полностью одностороннее движение.

В общем, материалы арестованного Руя Пинту о странных делах в португальском футболе оказались бы крайне интересными.