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    В португальском суперкласико «Бенфика» пострадала из-за VAR


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    Голосов: 3
    23.01.2019 00:28
    Система работала в одну сторону.

    Ничто так не бодрит клубный футбол Португалии, как суперкласико под названием «Бенфика» – «Порту». В нынешнем году помимо чемпионата такой подарок выпал еще и в Кубке лиги. Кстати, во всех трех внутренних турнирах сложилась интересная история. Четырехвластие везде!

    • Полуфиналы Кубка лиги: «Бенфика» – «Порту», «Брага» – «Спортинг».
    • Полуфиналы Кубка Португалии: «Бенфика» – «Спортинг», «Брага» – «Порту».
    • Первые четыре команды чемпионата: «Порту», «Бенфика», «Брага» и «Спортинг».

    На нейтральном поле в Браге «Бенфика» сегодня играет против «Порту», у которого в стартовом составе вышел Пепе, Нередко эти команды устраивают голевые перестрелки уже в первом тайме, например, так случилось шесть лет назад, когда уже к 17-й минуте был счет 2:2 (таким и остался). Было весело и сегодня, но о судейских решениях будут говорить чаще, чем о футболе.

    Браими открыл счет, использовав ошибку защиты и голкипера, но перед этим состоялся очевидный фол в атаке. В центре поля снесли Габриэла. VAR молчит.

    «Бенфика» сравняла счет усилиями Рафы Силвы, но судьи при помощи VAR внимательно высматривали у Сеферовича игру рукой. Не нашли – 1:1.

    «Порту» сразу же вышел вперед, когда забил Марега, но перед этим в противоборстве с ним упал Гримальдо. Момент для дискуссий, но в VAR его и не подумали рассматривать.

    Наконец, особенный случай. «Бенфика» убегает 3 в 1 и забивает. Судья отменяет гол из-за офсайда, предварительно послушав, что говорят ему в наушник. Счет остался прежним – 1:2.

    Был офсайд?

    Появился и такой скрин. Не монтаж? Офсайд?

    В конце матча «Бенфика» пропустила третий и проиграла 1:3, а «Порту» вышел в финал. Спортивный директор «Бенфики» Руй Кошта был удален со скамейки запасных. Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау о судействе не говорил, исполняющий обязанности тренера «Бенфики» Бруну Лаге сказал, что команда забила больше справедливых голов, чем засчитали, и непонятно, почему система пересматривала только моменты, связанные с лиссабонским клубом.

    К судейским огрехам можно было бы отнестись более снисходительно, если бы в Португалии не было VAR, но вместе с этой системой ждут более компентентного судейства. А у VAR на этот раз почему-то было полностью одностороннее движение.

    В общем, материалы арестованного Руя Пинту о странных делах в португальском футболе оказались бы крайне интересными.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Бенфики»
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 января 2019, 18:34

      Не может этого быть,ведь эта система-"нравственна бездушна","парни за стеклом"-новая формация кристально честных людей,а производители,продавцы и обслуга так долго ждали этого жирного куска футбола! Ну и руководители-откатов...

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 января 2019, 18:36

      Странно слышать что Бенфика проиграла из-за ВАР! Разве ВАР принимал решения??? Решения принимал судья, а делал он это довольно непрофессионально!!!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 января 2019, 11:38

      Так ВАР и не предполагалась, защитой от предвзятого судейства, оно наоборот в этом случае, можно даже пересмотреть поискать каких то ошибок каких бы и не заметили, если засчитать гол не надо.
      Это только инструмент который позволяет исправлять ошибки главного судьи, но если исправлять их не хотят, то причем тут ВАР.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > FanatSerj 26 января 2019, 18:36

      Как- "причём"??? Это источник доходов одним и вам радость.Кампутирным людЯм...

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 23 января 2019, 08:46

      Марега делал акцентированный толчок в корпус оппонента. В моменте с первым голом игрок Порту очевидно ни в какой мяч не играл, его близко не было, просто снёс противника. Ну и оффсайда естественно не было.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 23 января 2019, 08:08

      Судя по публикации VAR не панацея от завзятого судейства. А в чем выход?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 января 2019, 07:26

      Почему режиссёр телетрансляции показывает голевые моменты лучше и быстрее, чем то же самое делают судьи и VAR? Может выкинуть его и судей тупо перед телевизором посадить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 января 2019, 06:15

      2019 год, а у нас до сих пор скрины пиксельные))) до чего дошла техника) Прежде чем обвинять судей (ВАР - это просто камеры и компьютеры), нужен профессиональный разбор эпизодов, нормальные картинки, а 360 р, где не разобрать ничего. А так, 50/50.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 23 января 2019, 03:56

      Если докапываться, то протесты Бенфики справедливы, а если не обращать внимания на тычки, то все по делу... В португальском футболе много игроков, которые красиво падают от дуновения ветерка...

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 января 2019, 01:22

      А где ошибка? Чисто технически там и был офсайд, так как носок заступил за линию офсайда. А на счет борьбы за мяч, не надо из футбола делать балет!

      -1
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 > ufos73 23 января 2019, 02:11

      Офсайда нет. Игрок находится на линии с защитником. Перед первым голом может и не было фола, а вот перед голом Марега явно толкнул защитника в спину. Такое судейство футбол не красит. Но, к сожалению за системой те же люди. Человеческий фактор увы

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Tuxuu777 23 января 2019, 11:04

      Футбол не баскетбол, если тя блокируют, стоя на дороге, то можно и побороться... Он же его свалил не по регбитски, чистая борьба за позицию. Офсайд там был смлтри ниже на фотке есть увеличение пол стопы находится за линией офсайда, так что технически все правильно

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 23 января 2019, 01:07

      Ни у кого не складывается ощущения, что судьи сознательно дискредитируют VAR?

      2
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