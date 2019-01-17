Сегодня арестовали основателя Football Leaks. Кто он такой?

И правда ли это тот человек, которого так долго искали?

Football Leaks – это аналог популярного сайта WikiLeaks, созданного Джулианом Ассанжем в 2006 году, где публикуются секретные данные, взятые у анонимных источников или при утечках информации. Football Leaks функционирует с 2015 года, раскрывая различные подробности осуществления крупных трансферов, например, Роналду, Бэйла или Неймара.

Прошлой осенью портал пошел еще дальше, опубликовав информацию о том, что на смену Лиге чемпионов придет Суперлига, Катар получил ЧМ-2022 в обмен на покупку эмиром «ПСЖ», а суперклубы обманом обходили ФФП. Дело об изнасиловании, в котором обвиняют Роналду, также появилось из-за него. Имя основателя WikiLeaks давно известно и у всех на слуху, в чем его только ни обвиняли, где он только ни скрывался. Кто стоит за созданием Football Leaks – гадали очень долго.

Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

Но некоторые детали стали известны и в российских СМИ. Sports.ru общался с представителем Football Leaks через почту на «Яндексе». Встречался же с основателем только (впрочем, только ли? Но об этом позже) журналист немецкого еженедельника Der Spiegel Рафаэль Бушманн, который стал одним из двух авторов книги «Football Leaks: грязный футбольный бизнес». Второй автор – Михаэль Вурцингер – поговорил со Sport Connect. Исходя из этих интервью, о главе Football Leaks можно было составить такое впечатление:

• Он называет себя Джоном, но является португальцем и родился в Лиссабоне.

• У него рыжие волосы.

• Он молод и свободно говорит на пяти языках, учит еще два, один из которых – русский.

• Любит выпить пива или водки, сходить в бар и уйти оттуда с девушкой.

• Редко бывает в одном месте больше двух дней и пользуется софтом, который ломает в телефоне настройки GPS.

• Он зарабатывает на продаже антиквариата.

• Его главная цель – «помочь очистить грязный, прогнивший мир футбола».

• Джону также принадлежат слова: «Фанаты должны понимать, что купленный ими любой билет, атрибутика, футбольная трансляция – только подкармливают эту всемирную коррумпированную систему».

• От него в распоряжении журналистов оказалось более 18 миллионов документов.

Говорят, что он побывал в штаб-квартире Der Spiegel, где появился в дырявых джинсах, громадной дырой на носке и грязных ботинках. Слитые документы прямо там в специально оборудованной комнате он находил с помощью специальной программы, которой обычно пользуются следователи и налоговые агенты. Сообщалось также, что Бушманн и Джон чаще всего встречаются в Восточной Европе на конспиративных квартирах, и одна из встреч точно проходила в Будапеште.

Сегодня как раз сообщили о задержании именно в Будапеште 30-летнего португальца Руя Пинту. По информации португальского журнала Sabado, он обвиняется в краже электронных документов «Бенфики», и теперь ему грозит 10-летний тюремный срок. На родину его вернут в течение месяца. Именно его называют создателем Football Leaks. Череда сливов различной информации началась в 2015 году с его подробностей о нечестных делах в португальском футболе.

В декабре на том же Sabado была огромная статья о предполагаемом преступнике.

• Руй Пинту – компьютерный самоучка, он не посещал никакие компьютерные курсы, а в колледже изучал историю.

• Его допрашивали еще когда ему было 23 года, и он подозревался в краже 300 тысяч долларов банка на Каймановых островах. Тогда удалось избежать наказания, выплатив штраф в 100 тысяч.

• Ту кражу он совершил, работая в спальне дома своих родителей в граничащем с Порту городе Вила-Нова-ди-Гая. Теперь он трудится в Будапеште.

• У Руя Пинту есть адвокат – Анибал Пинту. Дуэт двух Пинту шантажировал клубы, а если те отказывались платить за неразглашение информации, то публиковал данные на сайте Football Leaks.

• Атаки начались в 2015 году на «Бенфику», «Спортинг», «Порту» и проект Doyen Sports Investments. Тогда же началось расследование по краже данных контрактов игроков «Порту», особенно тех, где в выплате комиссионных участвовал сын Пинту да Кошты (владельца «Порту»).

• Самым слабым звеном называлась «Бенфика» – за два прошлых года были украдены тысячи электронных писем, где есть информация об отношениях клуба с некоторыми судьями, а также властными футбольными структурами.

Руя выслеживали на Рождество в 2016 году у дома его родителей, предполагая, что тот появится. Но этого не произошло. Портал manchikoni.com сегодня опубликовал интервью с отцом парня. «Сомнительно, что у него есть такие компьютерные знания, чтобы сотворить все то, в чем его обвиняют. Сейчас он наверняка просто работает фрилансером», – ответил Франсишку Гонсалвеш.

А вот и сам Руй Пинту:

Власти Лиссабона составили три письма в Венгрию, чтобы венгерская полиция задержала и выдала Руя Пинту, конфисковала оборудование, но все запросы были отклонены властями.

Руководитель спортивного отдела Doyen Нелиу Лукаш рассказал, что 3 октября 2015 года он получил электронное письмо от некого Артема Лобузова из Казахстана, который предложил изъять из интернета некоторую конфиденциальную информацию об отношениях фирмы с другими организациями и обществами в обмен на «пожертвование» на сумму от 500 тысяч до миллиона евро. Позже на весь мир прогремели подробности нелегального договора Doyen и голландского клуба «Твенте», где организация получила часть прав на нескольких игроков (включая будущего спартаковца Квинси Промеса). В итоге после этой огласки «Твенте» выгнали из еврокубков сроком на три года, но голландцам из-за удручающего финансового положения было уже не до них, а в прошлом сезоне клуб вообще вылетел из Эредивизи.

При этом в интервью порталу 11 Freunde представитель Football Leaks отрицал связь с Нелиу Лукашем и рассказал, что тоже получал сообщения от человека по имени Артем Лобузов, который пытался купить у них информацию за 650 тысяч евро. Любопытно, что Der Spiegel в своем материале о встрече с «Джоном» сообщил, что Анибал Пинту являлся представителем как раз Лобузова на той самой октябрьской встрече в Лиссабоне, где он вместе с Лукашем и его адвокатом должны были обсудить вопросы. При этом на прямой вопрос о том, уж не Лобузов ли сам «Джон» – тот ответил уклончиво. Соглашения в итоге не вышло – Лобузов отменил встречу с Лукашем и его адвокатом, опасаясь слежки со стороны полиции (это была правда, полиция усиленно следила), и посоветовал Нелиу оставить деньги себе, поскольку «они понадобятся для адвокатов». Что в итоге и произошло, поскольку материал Football Leaks навредил не только «Твенте», но и Doyen.

Издание Daily Mail рассказало, что в тот же месяц (какое чудесное совпадение), когда «Джон» встречался с Бушманном, Руй Пинту поговорил с представителем одного из спортивных веб-сайтов (предположительно, 888sport.com) в Будапеште, где отрицал свою связь с Football Leaks. Тогда же бывший сотрудник венгерской полиции рассказал английской прессе, что Пинту работал в различных интернет-кафе, которые с тех пор уже закрыты. Кроме того, он использовал общедоступные сервера с IP-адресами библиотек и университетов.

Предполагается, что в этом баре Пинту зависал особенно часто.

Пинту и «Джон» сходятся в том, что оба часто ходят в спортивные бары, популярны среди девушек, постоянно переезжают и вообще любят путешествовать. Разница в том, что Пинту вел себя довольно раскованно на интервью, поэтому едва ли может быть похож на «Джона», который был до крайности осторожен. Кроме того, образ Пинту, человека, не брезгующего наркотиками и алкоголем, не очень сочетается с персоной, способной вести дела на столь серьезном уровне. Впрочем, Daily Mail рассказало, что недавно «Джона» видели на футболе в Гамбурге, а значит, его осторожность была уже не настолько параноидальной, как это представлялось ранее.

Точно известно лишь одно: пойман португальский хакер, который совершил настоящий переполох в своей стране из-за слива информации о «Бенфике», «Порту» и «Спортинге». Совпадают ли Руй Пинту и таинственный Джон – один ли это человек – пока вопрос. Еще один вопрос, успокоится ли на время портал Football Leaks, или же после ареста, как всем кажется, главы проекта, совсем скоро мы получим мощную информационную бомбу. Ждать осталось недолго.