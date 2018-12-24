Чем сейчас занимается второй тренер чемпионского «Спартака»

Он запрещает ходить в ресторан в шортах и ругается на пресс-конференциях.

Как он стал известен

Тренера Романа Пилипчука позвали в «Спартак» в штаб Дмитрий Аленичева в 2016 году. После отставки Аленичева главным был назначен Массимо Каррера, а Пилипчук фактически стал второй фигурой на скамейке. Победу «Спартака» в чемпионате называли в том числе заслугой Пилипчука. За его тактические умения тренера очень уважали. Спартаковские фанаты не зря посвятили целый баннер Пилипчуку, когда в июле 2017 года у него умерла дочь.

Совет из трех мужчин, споривших на скамейке «Спартака», умилял в то время любого спартаковского болельщика. Каррера, его переводчик и Пилипчук втроем решали вопросы по игре, как во время нее, так и до, в перерыве или после. На этой страсти они докатили до титула, а потом еще и выиграли Суперкубок.

Даже в Лиге чемпионов все эти кадры встречались не раз. Гол Фернандо «Ливерпулю», и совет, толком не отпраздновав, уже что-то корректирует. Луис Адриано сделал счет 4:1 в великой игре против «Севильи», Пилипчук не радуется, а что-то объясняет. Работа не прекращалась ни на секунду.

Как он уходил

«Спартак» при Федуне тем и удобен для конкурентов, что все хорошее в нем заканчивается слишком быстро. Весной 2018-го состоялся обидный вылет из Кубка, затем несколько поражений в важных матчах, и внутри клуба что-то треснуло в очередной раз. Сезон «Спартак» заканчивал уже без Пилипчука, который пошел рассказывать об уходе почему-то в прессу и в заявлении поблагодарил всех кроме Карреры. Итальянец без упоминания имен заявил, что его предали. В общем, очередное скандальное расставание, что при Федуне никогда не удивляло.

Пилипчук не стал плевать против ветра, как это порой делают уходящие из «Спартака» игроки. Уже получив работу ассистента в «Ахмате» Рахимова, он по-доброму отозвался о команде, где стал чемпионом, а заодно вместе с Рахимовым и обыграл ее на «Открытие Арене» – 2:1.

Среди болельщиков «Спартака» была определенная группа людей, считавшая, что заслуги в чемпионстве гораздо больше именно у Пилипчука. Тем интереснее было посмотреть, что при его работе сделает «Ахмат». Впрочем, грозненцы играли как обычный середняк – побеждали, проигрывали, сводили матчи вничью, все это без какой-либо системы. Вылет из Кубка состоялся на втором этапе (от «Арсенала»).

Как он стал главным

С «Ахматом» история завершилась в начале нынешнего года. Стало еще интереснее: грозненцы отпустили Пилипчука, которого позвали главным в минское «Динамо». По иронии судьбы, Пилипчук снова начал работать в команде, которая у себя в стране считается популярной, но которая при этом давным-давно ничего не выигрывала.

«Динамо» Минск становилось чемпионом СССР, семь раз побеждало в белорусской лиге, доходило до четвертьфиналов всех еврокубковых турниров, но последний трофей выигрывало в 2004-м (чемпионство), а Кубок брало в 2003-м (кстати, как «Спартак»). Сдвинуть с места БАТЭ, который становился чемпионом 13 раз подряд, – вот это мощный вызов. «Я стал частью клуба с большими традициями. Надеюсь, с ним я добьюсь очень многого», – заявил Пилипчук, как только был назначен тренером.

Как он усиливал клуб

Минское «Динамо», конечно, не «Спартак», здесь нельзя купить Фернандо и Зобнина перед сезоном, а дополнить команду Джикией и Луисом Адриано в паузу. Динамовцы не заработали и не потратили ни копейки, усиливаясь арендами или свободными агентами. В команду поехали со всех уголков мира – из Саудовской Аравии, Малайзии, Турции, ОАЭ, Албании. Конечно, также из России: Чочиев из «Крыльев», Тигиев – из «Спартака» (аренда).

Как играла команда

В межсезонье Пилипчук с «Динамо» проиграли пять матчей, но ближе к сезону клуб стал улучшать результаты. В прошлом сезоне команда заняла третье место, но продолжала борьбу в Кубке. Надежда на весенний трофей не сбылась – «Динамо» споткнулось в полуфинале на «Витебске», что вызвало много негативных эмоций. Фанаты уже призвали Пилипчука покинуть клуб, на что тот заявил после матча: «Ты же не объяснишь им, что мы не пропускаем, но не можем забить. Я не могу выйти и забить, понимаете?». Была и еще одна некрасивая история – конфликт защитника Виталия Дьякова с болельщиками.

В чемпионате выводы делать пока рано, хотя общая картина ясна. «Динамо» сейчас идет шестым, отставая на пару очков от лидера (естественно, БАТЭ). Три из пяти матчей выиграны, один сыгран вничью, один проигран. Столько же, сколько «Динамо», забила даже худшая команда турнира («Слуцк», три гола), но меньше – никто (всего один пропущенный мяч).

Что он привнес

Слово экс-форварду «Динамо» Филиппу Иванову:

«Он говорил, что хотел три дня понаблюдать за командой, чтобы решить, по каким правилам мы будем жить: по его или по нашим. Но Пилипчуку хватило одной тренировки, чтобы понять, что по нашим правилам тренер жить не хочет. Например, Пилипчук запретил ходить в столовую в шортах, хотя раньше можно было это делать. Было еще много различных нюансов, но не хочется выносить их на общее обозрение».

«Не поверите, ни в одном месте не видел людей, которые приходят кушать в шортах и шлепках для бассейна, – парировал Пилипчук. – Есть общие правила этикета, которые нужно выполнять. И если Филиппу не понравилось какое-то правило, не могу ничего с этим сделать. Наверное, вам тоже будет неприятно, если в той же Турции, вы приедете с детьми в какой-нибудь ресторан, а там будут ходить люди в шортах и шлепках»

Что он говорит в прессе

О том, какой футбол ставит:

«Есть два вида – тот, который приносит пользу (победу) и тот, который не приносит. Я не сторонник разговоров о спартаковском или барселонском стиле, мы играем в футбол в зависимости от того, каких игроков имеем».

О поражении от «Немана»:

К сожалению, футбол нелогичен, #####. Сегодня мы проиграли».

О победе над «Городеей»:

«Футболисты, ведя 1:0, начали играть на удержание. Психология еще такая».

О работе в клубе:

«Мне не один раз говорили: «А вы не боитесь? Через месяц поедете домой, и ваша репутация…»

Последняя фраза, кстати, серьезно характеризует положение дел в клубе – в нынешнем десятилетии минчане десять раз меняли тренеров, но все равно ничего не выиграли. У Пилипчука пока еще лишь начало пути – он пытается поставить свой футбол и поменять психологию. Половина основного состава известна тем, кто следит за РПЛ: Дьяков, Шитов, Чочиев, Тигиев, Фатай. Сюда можно добавить Билонога, который числился в «Урале», а также выступавшего за «Енисей» албанца Гавазая.

Белорусский чемпионат проходит по системе «весна-осень», поэтому рубиться «Динамо» будет до 21 июля, после чего наступит трехнедельный перерыв. Матч с БАТЭ еще не скоро (5 июля), но и без того Пилипчуку сейчас есть чем заняться. Шанс на один трофей упущен, надо цепляться за второй.