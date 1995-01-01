Мы запускаем новый подкаст. Очень короткий, но про интересные истории

Первый выпуск – про Сульшера.

У нас крутая новость: «Бомбардир» запускает новый подкаст! Он называется «Шорты», это короткие истории, разборы важных футбольных событий и неожиданных тем.



Слушать «Шорты» очень удобно – это выпуски по 5-10 минут без лишней болтовни. Только факты, цифры и истории.



В первой серии Николай Живоглядов рассказывает о тренере «МЮ» Сульшере. Через какие трудности он прошел, чтобы стать легендарным футболистом и зачем опять вернулся в Манчестер.

Наш подкаст на ютубе:

Другие площадки:

ITUNES

ВКОНТАКТЕ

ЯНДЕКС.МУЗЫКА

CASTBOX

PLAYER FM

«Шорты» будут выходить на тех же площадках, где выходит наш разговорный подкаст «Скинь мяч». Подписывайтесь по ссылкам выше на платформу, которая удобна для вас.