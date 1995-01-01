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    Мы запускаем новый подкаст. Очень короткий, но про интересные истории


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 15:01
    Первый выпуск – про Сульшера.

    У нас крутая новость: «Бомбардир» запускает новый подкаст! Он называется «Шорты», это короткие истории, разборы важных футбольных событий и неожиданных тем.

    Слушать «Шорты» очень удобно – это выпуски по 5-10 минут без лишней болтовни. Только факты, цифры и истории.

    В первой серии Николай Живоглядов рассказывает о тренере «МЮ» Сульшере. Через какие трудности он прошел, чтобы стать легендарным футболистом и зачем опять вернулся в Манчестер.

    Наш подкаст на ютубе:

    Другие площадки:

    ITUNES

    ВКОНТАКТЕ

    ЯНДЕКС.МУЗЫКА

    CASTBOX

    PLAYER FM

    «Шорты» будут выходить на тех же площадках, где выходит наш разговорный подкаст «Скинь мяч». Подписывайтесь по ссылкам выше на платформу, которая удобна для вас.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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