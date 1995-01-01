Как же меня бесят перерывы на сборные!

Илья Егоров ворчит на календарь.

Два фактора ненависти к этим перерывам

Первый – они тормозят евросезон. Разгар РПЛ (да и других европейских чемпионатов). Самая кульминация Лиги чемпионов. Команды на пределе волнения. Болельщики ждут каждую новую игру, чтобы узнать развязку турниров. Но вместо продолжения баттлов за медали мы переживаем тоскливейшие две недели матчей сборных.

В прошлом сезоне Премьер-лиги перерывы для сборных весной были издевательскими только для фанатов «Локомотива». Их команда стремительно летела к чемпионству, они очень долго ждали этого момента. Для остальных клубов РПЛ это был шанс собраться и побороться за серебро – считайте, гонка почти закончена.

В этом сезоне «Зенит» занимает первое место, но его отрыв от преследователей настолько ничтожен, что питерцев могут обойти уже в ближайшие пару туров. Интрига разрывает болельщиков. Но в ближайшие две недели им придется забыть о войне в Премьер-лиге из-за матчей сборных. Это как организовать крутую вечеринку у себя дома и в самый разгар прервать ее, потому что занудные соседи вызвали полицию.

***

Второй фактор – травмы. Один из самых известных случаев в истории – повреждение Робина ван Перси в 2009-м. В декабре того года Арсен Венгер почему-то решил, что у «Арсенала» есть все шансы на чемпионство, и умолял тренерский штаб сборной Голландии не вызывать РВП на товарищеский матч с итальянцами. Кажется, Арсен что-то знал. В том матче Ван Перси получил травму крестов и вылетел на четыре месяца. Правда, врачи в сборной не сразу определили характер повреждения и даже разрешили ему тренироваться самостоятельно. «Арсенал» же провел несколько обследований и отправил форварда в Германию – там его связку собрали максимально качественно. И РВП пропустил всего четыре месяца, а не шесть, как планировали голландские медики.

Но сути это не меняет. Венгер вопил и угрожал Голландии юристами: «Наши адвокаты сейчас разбираются с этим делом. Я надеюсь на финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный клубу. В том числе нам должны возместить затраты на зарплату. Голландцы вначале неправильно определили характер травмы Робина. Вначале шла речь о небольшом повреждении, и только когда он приехал в клуб, мы поняли, насколько серьезна травма».

Тогда до травмы РВП сыграл 11 матчей, в которых забил 7 голов и отдал столько же результативных пасов – он был в отличной форме, согласитесь. Но потом страйкер лечился 4 месяца, после чего отыграл всего пять матчей АПЛ (забил 2 гола). Наверное, отсутствие Робина и сказалось на общем состоянии команды – «Арсенал» занял третье место. Хотя, если бы дожимал соперников в решающих матчах, могли бы и не отстать от «МЮ» и «Челси». В этом команде здорово не хватило Ван Перси.

Традиционная тенденция продолжается и сейчас. Пока что в сборные приезжают игроки уже с повреждениями (главный вопрос – зачем?): Матич, Марсьяль, Зобнин, Шоу, Робертсон. Но есть и игроки, которые получили повреждения в расположении национальных команд – Шейн Лонг травмировал паховые мышцы и возвращается долечиваться в «Саутгемптон».

Что делать

Правильное решение вряд ли найдется, потому что (по идее) календарь составлен так, чтобы равномерно распределять нагрузки на футболистов. Но зимой они не играют официальные матчи почти два с половиной месяца. Летом – около двух. Из этой пустоты легко можно вычленить парочку недель для проведения матчей сборных.

С одной стороны, так было бы легче, потому что не ломается клубный сезон, да и привыкнуть к партнерам по сборной в нескольких спаррингах подряд легче, чем, к примеру, отыграв осенью и встретиться лишь через несколько месяцев. Кроме того, от этого не особо пострадают клубы: товарняки с ноунеймами можно отыграть и молодежью.

С другой стороны, такой режим получается жестче для организмов игроков. В товарищеских матчах после отпусков многие футболисты привыкли валять дурака. Здесь же придется врубать максимальный режим с самой первой встречи. Отсюда возможны и травмы, которые помешают либо полноценно начать сезон, либо спокойно завершить его.

Так что ждать чуда и верить в изменение формата проведения матчей сборных вряд ли стоит. Ведь составители календаря считают, что слепили его идеально. Нам же остается ждать возобновление чемпионатов целые две мучительные идеи, отвлекаясь на боевики с Бельгией и Казахстаном.

Материалы по теме:

Сколько языков знают игроки сборной России? Сравниваем с Бельгией

Главное о новом составе сборной. Есть Чалов и четыре игрока из Европы